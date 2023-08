Trpišovský o Dnipru: Na Panathinaikosu byli o hodně lepším týmem, favorité nejsme

Jindřich Trpišovský si nemyslí, že Slavia bude ve 3. předkole Evropské ligy proti Dnipru favoritem, jak naznačují bookmakeři, naopak očekává vyrovnaný souboj. Ukrajinský vicemistr byl podle něj ve třech ze čtyř poločasů uplynulého 2. předkola Ligy mistrů proti Panathinaikosu lepší a o postup přišel v úvodním dějství prvního duelu. Kouč Pražanů v rozhovoru pro klubovou televizi varoval před rychlými hráči Dnipra a dvojicí Arťom Dovbyk (26), Oleksandr Pichaljonok (26).

"Myslím, že v předkolech favoriti nejsou. Je to specifická soutěž, jsou to dva zápasy během jednoho týdne, kde rozhoduje strašně moc aspektů momentálního rozpoložení. Což nám loni ukázaly Raków Čenstochová a Panathinaikos, proti kterým jsme to zvládli," připomněl Trpišovský loňské soupeře v úspěšné kvalifikaci Evropské konferenční ligy.

"Do toho i ta hra Dnipra na Panathinaikosu, kde byli o hodně lepším týmem, běhavějším, rychlejším. Myslím, že jdou proti sobě dva vyrovnané týmy, které mají velkou kvalitu. Bude rozhodovat momentální forma, stejně tak důležité okamžiky zápasů," přemítal Trpišovský před soubojem vicemistrů svých zemí.

Dovbyk jako rozdílový hráč

Ukrajinský celek po úvodní domácí porážce 1:3 s Panathinaikosem v úterní odvetě v Aténách vedl v průběhu druhé půle 2:1, ale poté inkasoval a prodloužení si vynutit nedokázal. Po vypadnutí z kvalifikace Ligy mistrů klesl ke Slavii do nižší soutěže.

"Odveta probíhala podobně jako první zápas, i když tam byl jednoznačný výsledek 1:3. Bylo to hodně vyrovnané, akorát Panathinaikos byl v prvním zápase hodně produktivní. Včera Dnipro hrálo skvěle. Za stavu 2:1 byli lepším týmem, dali gól, který jim neuznali. Vypadali výborně. Panathinaikosu pak pomohl gól na 2:2, který rozhodl," řekl Trpišovský. "Dnipru utekl postup v prvním poločase prvního zápasu. Pak v druhém poločase i ve včerejším utkání byli lepší."

Hlavní hvězdou Dnipra je šestadvacetiletý útočník Dovbyk, se 24 brankami suverénně nejlepší střelec minulé sezony ukrajinské ligy. "Dnipro potvrdilo, co o něm víme. Směrem dopředu jsou to výborní, rychlí hráči, hlavně ti krajní. Plus Dovbyk, který je rozdílový hráč, v odvetě to potvrdil krásným gólem. Vrátil se jim i střední záložník a kapitán Pichaljonok, který byl předtím zraněný. Včera ukázal svou sílu. Byli nebezpečnějším týmem," mínil Trpišovský.

Dnipro kvůli ruskému útoku na Ukrajinu hraje domácí pohárové zápasy v azylu v Košicích. Slavia začne dvojzápas příští čtvrtek v Edenu, odveta ji čeká venku. "Přáli jsme si to obráceně, chtěli jsme končit doma, jako tomu bylo třeba s Rakówem. Ale jestli chceme postoupit, nemůžeme na to moc koukat. Klimaticky i dojezdově jsou pro nás i fanoušky Košice lepší než Atény. Je tam krásný nový stadion, který se dostavuje, skvělá tráva. Na Panathinaikos bylo plno, předpokládám, že stejné to bude i proti nám."