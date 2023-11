Slavii bude v EL scházet trenér Trpišovský, do Tiraspolu ho nepustí zlomený nos

Slavii bude ve čtvrtečním předposledním utkání základní skupiny Evropské lize v Tiraspolu proti Šeriffu chybět trenér Jindřich Trpišovský (47). Hlavní kouč Pražanů má z pátečního tréninku zlomený nos a do Moldavska v úterý s týmem neodletí. V Česku zůstanou ze zdravotních a preventivních důvodů i Tomáš Holeš (30) a Petr Ševčík (29), oznámila Slavia.

Trpišovský v minulém týdnu při bagu na tréninku nešťastně utrpěl zlomeninu nosu. Ve víkendovém domácím ligovém utkání s Českými Budějovicemi na lavičce byl, na tiskové konferenci ho zastoupil asistent Jaroslav Köstl. Ten mužstvo povede v Tiraspolu.

"S Jindrou v týmu spolupracujeme už nějakých 10 let, takže zhruba všichni víme, kdo co má dělat. Jsme v tomhle tým. Doufáme, že nějaká zásadní změna to zase nebude. Samozřejmě změna to bude v samotném koučování na hřišti. Ale to už jsme si taky za kariéru několikrát zkusili," řekl Köstl v nahrávce pro média od klubu.

"Věřím, že Jindra bude co nejdříve v pohodě a že mu uděláme radost výsledkem. De facto si tam můžeme zajistit postup do jarní části Evropské ligy, tak i tímhle způsobem ho chceme pozdravit na dálku," dodal.

V Praze zůstávají také jedna z opor týmu defenzivní univerzál Holeš či záložník Ševčík. "Někteří hráči na palubě nebudou. U některých je to ze zdravotních důvodů, u některých z takových preventivních. Neletí například Tomáš Holeš nebo Petr Ševčík, kteří se budou soustředit na závěr podzimní části sezony. Zbytek týmu letí v neměnném složení. Už začíná trénovat Matěj Jurásek. Jinak letíme v plné síle i s Ivanem Schranzem s maskou," řekl Köstl.