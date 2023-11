Zlepšený výkon zajistil Slavii odplatu Římanům. Sešívaní dali vzpomenout na legendy

Slavia zvítězila ve čtvrtém kole skupiny G Evropské ligy v pražském Edenu nad AS Řím 2:0, a zopakovala tak výsledek prvního zápasu památného čtvrtfinále poháru UEFA z roku 1996. Sešívaní dávali od úvodních minut jasně najevo snahu napravit nepříliš kvalitní dojem z prvního vzájemného duelu v italské metropoli a po většinu času se prezentovali aktivním výkonem. Ten jim zkraje druhé půle přinesl odměnu v podobě gólu Václava Jurečky. Výhru domácích pak ještě stvrdil povedenou ranou Lukáš Masopust a oba protagonisté tohoto klání se tak srovnali v čele skupiny na devíti bodech.

Zápas na vyprodaném pražském stadionu začal zcela odlišně než ten v italském hlavním městě. Více ze hry měli rozhodně sešívaní, jejichž aktivita vedla k několika rohovým kopům a ve 27. minutě zejména k obrovské šanci Mojmíra Chytila. Bývalý forvard olomoucké Sigmy si zpracoval prudký centr Christose Zafeirise, ale z otočky vystřelil k překvapení všech zúčastněných pouze nad bránu. Chuť útočit nicméně Slavii ani poté nescházela a dál nepouštěla favorizovaného soupeře na vlastní polovinu.

K ohrožení brány Mileho Svilara se však rovněž dostávala pouze sporadicky. Červenobílí neupustili od ofenzivní taktiky ani po změně stran a už ve 49. minutě to přineslo ovoce. Kombinace na levé straně vyústila v centr do pokutového území, kde k pravé tyči hlavičkoval Masopust. Jeho pokus ještě Svilar vytáhl, Chytil ale nespustil balon z očí, vrátil ho podél brankové čáry do malého vápna a odtud ho se štěstím protlačil do sítě Jurečka. Vzápětí se přihlásila o slovo útočná vozba Římanů, křižnou střelu unikajícího Andrey Belottiho ovšem zneškodnil Aleš Mandous.

Statistiky utkání. Opta by Stats Peform

Jeho protějšek Svilar musel do akce v 67. minutě, kdy ho po bleskově vedeném protiútoku pořádně protáhl Lukáš Provod. A tak se prosadil až Provodův jmenovec Masopust, jenž zůstal zcela osamocený metr za pokutovým územím a prudkou ranou k levé tyči rozvlnil síť. Slavia tak soupeři oplatila porážku z Říma. V příštím kole se 30. listopadu představí na půdě Tiraspolu, AS Řím bude hrát tentýž den v Ženevě proti Servette.