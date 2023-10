Špatný první dotyk i trochu smůla, litoval Holeš svých zaváhání před oběma góly

Kapitán fotbalistů Slavie Tomáš Holeš (30) se při porážce 0:2 v Evropské lize na hřišti římského AS stal smutným hrdinou zápasu. Zkušený obránce zaváhal před oběma góly domácích, kteří se už v 17. minutě ujali dvougólového vedení. Holeš v rozhovoru s novináři litoval brzkých chyb o to víc, že se Pražané podle něj soupeři postupně vyrovnali a odehráli nakonec dobré utkání.

Skóre otevřel už po 44 sekundách hry záložník Edoardo Bove. Ten zužitkoval práci Stephana El Shaarawyho, jenž na útočné polovině obral o míč Holeše. "Dal jsem si špatný první dotyk, chtěl jsem si míč pokrýt a pomoct si přihrávkou brankáři. Bohužel mi to někde mezi nohama vypíchl a pak to vyřešili výborně," mrzelo slávistického kapitána.

Čtyřiadvacetinásobný reprezentant o čtvrthodiny později znovu prohrál souboj s aktivním El Shaarawym a akce skončila druhou trefou Romelua Lukakua. "To byla trochu smůla. Zblokoval jsem přihrávku, ale odrazilo se mu to do kroku a pak to zase dohráli do kvality," řekl Holeš. "Z prvních dvou šancí nám dali dva góly. S takhle kvalitním soupeřem je to těžké, když prohráváte od první minuty. Mohli si pak hrát svoji hru a čekat na naši chybu, to jim určitě dost pomohlo," podotkl.

Statistiky zápasu. Livesport

Holeš začal zápas na pravé straně tříčlenné stoperské formace po boku Igoha Ogbua a Tomáše Vlčka. Po druhém gólu ale kouč Jindřich Trpišovský změnil rozestavení a Slavia pokračovala se dvěma stopery Holešem a Ogbuem, Vlček se posunul na pravý kraj obrany.

"Jejich útočníci nás dobře presovali, takže jsme to po druhém gólu změnili, což nám pomohlo. Drželi jsme víc míč, trochu jsme je unavili. V poli to bylo vyrovnané, ale dnes rozhodla kvalita v útoku. El Shaarawy je technicky a rychlostně výborně vybavený, Lukaku je silový a jeho kvality známe. Bylo vidět, že o sobě na hřišti dobře vědí," uznal Holeš.

Aktuální tabulka skupiny G. (27.10.) Livesport

Bývalý hráč Jablonce nebo Hradce Králové litoval neproměněné šance Ivana Schranze ze 65. minuty. Slovenský univerzál postupoval sám na gólmana Mileho Svilara, jenže vysoko přestřelil. "To byla velká šance, mohli jsme jít do stavu 1:2 a utkání ještě zdramatizovat. Myslím si, že jsme neodehráli špatný zápas, o to víc mě mrzí výsledek," uzavřel Holeš.