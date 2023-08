Vyrovnanou partii rozhodl až penaltový rozstřel, Community Shield získal Arsenal

Fotbalisté Arsenalu zvítězili v bitvě o anglický Superpohár nad Manchesterem City 2:1 po penaltách. Zatímco úřadující šampioni Premier League sázeli na vysoké procento držení míče, Gunners hrozili převážně z rychlých protiútoků. Skóre otevřel až v 77. minutě Cole Palmer (21), který povedeným obstřelem na zadní tyč přiblížil Citizens první trofej sezony. Kanonýři však své zbraně nesložili a v 11. minutě dlouhého nastavení vyrovnali zásluhou Leandra Trossarda (28). Rozuzlení tak přinesly až pokutové kopy, přičemž ten rozhodující proměnil právě belgický útočník.

Londýnský Arsenal se od úvodních minut spoléhal na rychlé kontry a jeden takový se mu naskytl ve 25. minutě, kdy Ben White vtrhl z pravého křídla do šestnáctky a našel Kaie Havertze. Ten se s míčem pohotově otočil a vypálil, jenže v cestě stál připravený Stefan Ortega.

Letní posila z Chelsea se dostala do podobné situace také pět minut před odchodem do šaten, jenže Ortega předvedl další skvělý zákrok. Na sklonku první půle zahrozil netradičně z půlky hřiště Rodri, jehož dalekonosný pokus se rychle snášel k zemi, nakonec ovšem skončil nad břevnem.

Statistiky zápasu. Livesport

Podobně dopadl také pokus jeho kolegy Johna Stonese krátce po návratu na trávník, kdy si anglický stoper naskočil na rohový kop a prudkou hlavičkou zakončil, trefil však jen spoluhráče z národního týmu Aarona Ramsdalea. Kromě této situace se ochozy zaplněného stadionu ve Wembley příliš nebavily, neboť Citizens sice drželi míč převážně na svých kopačkách, šance si ale tvořili jen ztěžka.

To nicméně platilo jen do 77. minuty, kdy střídající Kevin De Bruyne využil nepovedeného odkopu Kierana Tiernyho, hlavou přiťukl míč na Palmera a čerstvý mistr Evropy do 21 let krásně zatočil balon na vzdálenější tyč. Když už fanoušci City odpočítávali poslední vteřiny dlouhého nastavení, přišel s nenápadně vyhlížející střelou zpoza vápna Trossard, který trefil Manuela Akanjiho a od Švýcara se míč nešťastně odrazil za záda Ortegy.

O držiteli první trofeje letošní sezony tak musel rozhodnout penaltový rozstřel. V něm si nakonec vítěznou trefu připsal už ve druhé sérii hrdina dne Trossard.