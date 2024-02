Klopp drží nad mladíky ochrannou ruku. Dejme jim prostor se zlepšovat, žádá kouč Liverpoolu

Jde na ně velká chvála. Stále však potřebují čas. Řeč je o mládí Liverpoolu, z nějž se při četných absencích stala klíčová součást souboru trenéra Jürgena Kloppa (56). "Je třeba jim dát čas na růst a zlepšování," myslí si německý kouč.

Liverpool má dlouhý seznam zraněných hráčů a německý lodivod byl nucen postavit do středečního duelu FA Cupu se Southamptonem mladý tým. Triumf favorita režírovali teprve osmnáctiletí fotbalisté, kteří zaznamenali své první přesné zásahy v seniorském týmu – Jayden Danns si připsal dva góly, Louie Koumas jeden.

Klopp přirovnal pozornost, které se teenagerům dostalo, k Luku Littlerovi. Ten se nedávno dostal na titulní stránky novin jako nejmladší hráč, který se dostal do finále mistrovství světa v šipkách. "Je to trochu jako mít novou šipkařskou senzaci. Dnes je to fajn, ale od zítřka nechte kluky v rohu a neptejte se dokola, kde jsou. Mají se co zlepšovat, mají se co učit," řekl Klopp.

"Několikrát jsme si řekli, že budoucnost nevypadá špatně. Nezapomínejte, že až se otevře přestupové okno, tak tu jsou docela nadějní hráči. Nezavírejte před nimi dveře dvanácti novými hráči," zněl Němcův nepřímý vzkaz vedení klubu a médiím.