Klopp o marodce: U několika hráčů potřebujeme zázrak. Návrat Salaha nemůžu potvrdit

Stěží dají dohromady zdravou jedenáctku. Liverpool v posledních týdnech sužují četná zranění, kvůli nimž úspěšné finále Ligového poháru o víkendu dohrávali mladíci z akademie. Trenér Reds Jürgen Klopp (56) se nechal slyšet, že jeho tým "potřebuje zázrak", neboť před středečním duelem pátého kola FA Cupu se Southamptonem už tak dost početnou marodku ještě rozšířil zraněný Ryan Gravenberch (21).

Nizozemský záložník se zranil behem nedělního finále Ligového poháru s Chelsea, když mu v souboji o míč nešťastně přišlápl kotník Moisés Caicedo. Bývalý hráč Ajaxu či Bayernu Mnichov okamžitě střídal a pozápasové oslavy zisku trofeje absolvoval o berlích.

"Ryan není k dispozici, jde o zranění vazů. Mohlo to být mnohem horší, ale je to dost špatné na to, aby se vrátil v následujícím zápase. Uvidíme, jak to dopadne. U několika hráčů potřebujeme zázrak. Nechci je odepisovat na dlouhou dobu dopředu, ale u mnohých je to na hraně," řekl Klopp a dodal, že nemůže potvrdit ani účast Mohameda Salaha a Darwina Núñeze.

Německý kouč ale nebyl jen negativní, pochvaloval si hloubku kádru, mladé talenty i letošní výkony svých svěřenců. Obrovskou radost mu udělal zmiňovaný triumf v Carabao Cupu: "Nedělní příběh byl jedním z nejlepších fotbalových příběhů vůbec. Naši kluci hrají mládežnický fotbal, přišli teprve nedávno, mají nulové zkušenosti, ale spousta talentu."

Klopp se však obává, že nedostatek času na regeneraci by mohl být problémem pro pohárové střetnutí se Southamptonem. "Miluju Championship. Intenzita fotbalu, který se tam hraje, je šílená. Liga je neuvěřitelná a náročná. Lidé mluví o Liverpoolu jako o obrovském favoritovi, ale tak to není. Potřebujeme konkurenceschopný tým," dodal trenér.