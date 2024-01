Liverpool vyprovodil Norwich z FA Cupu pěti góly. Do osmifinále doklopýtali i United

Liverpool ve 4. kole FA Cupu potvrdil roli favorita, když na Anfieldu rozprášil Norwich 5:2. Jürgen Klopp, jenž v pátek oznámil, že po sezoně na lavičce Reds skončí, dal šanci několika méně známým tvářím. Některé zaznamenaly asistenci, o góly se ale staraly osvědčené opory. Ten vítězný dal v 53. minutě Diogo Jota. Manchester United sice ztratil na hřišti účastníka League Two Newportu dvoubrankové vedení, nakonec ale doklopýtal do osmifinále po vítězství 4:2.

Favorit na nic nečekal a od začátku se hnal vpřed. Už v páté minutě se prezentoval Joe Gomez pěknou ranou zpoza vápna, George Long však vytasil skvělý zákrok a vyrazil pokus na roh. Záhy byl ovšem krátký na hlavičku Curtise Jonese. Netrvalo dlouho a Kanárci srovnali, když si na centr nejlépe naskočil Benjamin Gibson a překonal Alissona. Reds vyrovnání nabudilo a brzy si opět vedení navrátili.

Conor Bradley vysunul Darwina Núňeze, jenž zkušeně poslal míč kolem gólmana až do sítě. Vzápětí se sám před Longem objevil Cody Gakpo, ale zamířil pouze vedle tyče. Náskok domácí zvýšili chvíli po začátku druhé půle. Dlouhý nákop Gibson neodvrátil a pouze tak vysunul Dioga Jotu do lepší pozice. Portugalský šikula si poradil, Longa překonal povedeným volejem.

Po hodině hry Reds udeřili znovu po přesné hlavičce Virgila van Dijka. Nizozemský dlouhán se prosadil po necelých 10 minutách na hřišti. Hosté se však nechtěli vzdát tak lehce. Perfektní ránu z dálku vyslal Borja Sainz, Alisson neměl šanci zasáhnout. Poslední, kdo se v utkání prosadil, byli ale domácí. Prudký centr ze strany usměrnil mezi tři tyče Ryan Gravenberch.

Že jsou hosté plní energie, na nich bylo vidět od úvodních minut. První střela Antonyho sice ještě mířila mimo. Druhý pokus, při němž Brazilec plnil roli asistenta a z první pálil na hraně vápna Bruno Fernandes, už byl ale úspěšný. Další branku přidal po podobné akci z druhé strany Kobbie Mainoo, tentokrát byl v roli nahrávajícího hráče Diogo Dalot.

Krátce pálil Alejandro Garnacho do břevna, i když se mu nabízeli dva spoluhráči, kteří by zakončovali do prázdné branky. Utkání tak ve 36. minutě zdramatizoval Bryn Morris dalekonosnou dělovkou, kterou lehce tečoval Lisandro Martínez. Obrovský šok po změně stran ještě znásobil Will Evans, který uvnitř malého vápna ve skluzu nasměroval míč za gólmanova záda.

Vrátit vedení Red Devils mohl Fernandes, proti jeho pohotové střele ovšem dobře zasáhl Nick Townsend. Outsider ani při srovnaném stavu nepolevoval, i tak ale přišla další branka United, když Antony dorážel střelu Luka Shawa, která se odrazila od tyče. Definitivní tečku za postupem pak udělal v nastaveném čase Rasmus Höjlund.

