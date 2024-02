Chelsea vydřela postup do čtvrtfinále FA Cupu. Dál jdou i United, Liverpool a Wolves

Chelsea vydřela postup do čtvrtfinále FA Cupu. Dál jdou i United, Liverpool a Wolves

Chelsea vyhrála v FA Cupu nad Leedsem 3:2 a slaví postup do čtvrtfinále. Hosté se rychle ujali vedení, útočné duo Nicolas Jackson a Mychajlo Mudryk však ještě do poločasu skóre otočilo. The Peacocks zásluhou dvougólového Matea Josepha srovnali, poslední slovo si ale v závěru vzal Conor Gallagher. Díky pozdnímu gólu, který dal Casemiro, jde dál i Manchester United. Branka z úvodu utkání s Bightonem zajistila účast mezi osmi nejlepšími týmy soutěže Wolves, Livepool postupuje po triumfu 3:0 nad Southamptonem. Liverpoolu zajistil

Po nedorozumění v defenzivě The Blues otevřel v osmé minutě skóre Joseph po nahrávce Jaidona Anthonyho. Vedení outsiderovi ovšem dlouho nezůstalo, neboť chyby v obraně využil i Jackson, jenž si zaběhl za obranu a prostřelil Illana Mesliera. Před půlhodinou hry předvedl výborné vedení míče Mudryk, odhodlal se i ke střele z úhlu, ale tu gólman vytěsnil.

O chvíli později z podobného místa pálil Noni Madueke, ten brankáře překonal, trefil však pouze boční síť. Nakonec se hráči v modrých dresech radovali. Raheem Sterling poslal míč ve vápně pod sebe, kam si naběhl Mudryk a pohotovou střelou otočil skóre. Hostující celek zápas za jednogólové ztráty nevypustil a do druhé půle vstoupil velmi aktivně.

Statistiky utkání. Livesport

V 59. minutě se to vyplatilo, neboť zafungovala spolupráce z prvního poločasu a The Whites vyrovnali. Na Anthonyho centr ze strany si naběhl Joseph a hlavičkou překonal Roberta Sáncheze. Po srovnání se dlouhou dobu hrálo pouze mezi šestnáctkami obou celků. V závěru utkání The Peacocks zatlačili.

Nejprve rána Anthonyho mířila jen těsně vedle a vzápětí Josepha o hattrickovou radost připravil jeden z obětavých obránců The Blues. Hrdinou se tedy stal na druhé straně Gallagher, jenž se uvolnil a propálil Mesliera. Ve skvělé formě hrající druholigista tak na Stamford Bridge narazil a okusil první soutěžní porážku roku 2024.

krátce po úvodním hvizdu nahradit Antony. K němu míč doputoval po chytře rozehraném rohovém kopu, razantní volej z 16 metrů ale orazítkoval břevno. O poznání hůře pak mířil v 17. minutě Marcus Rashford, který už z nitra vápna přestřelil. Hned z protiútoku zahrozili i domácí, jenže křižný pokus Taiwa Awoniyiho zneškodnil André Onana.

Zkraje druhé půle se tlačil kupředu zejména Nottingham. Aktivní se snažil být Anthony Elanga, jenž měl zvýšenou motivaci, jelikož až do léta působil v kádru Manchesteru United. Švédovy rychlé nohy sice pořádně zaměstnávaly obranu hostů, ale blíže ke gólu měl na druhé straně Bruno Fernandes.

Statistiky utkání. Livesport

Ten nejprve zkoušel v 64. minutě štěstí vnějším nártem, který málem skončil v levé šibenici, a následně také technickým pokusem k zadní tyči. Proti tomu by gólman těžko zasahoval, nečekaně mu však vypomohl Scott McTominay, jenž srazil balon mimo bránu.

Přesto byl nakonec portugalský záložník jednou z klíčových postav zápasu, protože v 89. minutě tečoval jeho střílený centr do sítě Casemiro. Manchester United tak vyhrál šesté venkovní utkání napříč soutěžemi v řadě, čtvrtfinálový duel s Liverpoolem jej čeká 16. března.

V samém úvodu se po centru z pravé strany zjevil na zadní tyči Mario Lemina, vyhrál souboj s obráncem a ve skluzu otevřel skóre. Vyrovnat mohl ve 27. minutě rovněž středopolař, avšak projektil Jakuba Modera minul prostor mezi třemi tyčemi.

V nastavení se pak takřka opakovala situace ze začátku poločasu, když po další přesné přihrávce Jeana-Ricnera Bellegardea tentokrát sáhl Lemina k akrobatickému zakončení, to ovšem skončilo nad bránou. V předchozím klání vytáhl Brighton z bryndy kapitán Lewis Dunk a podobně tomu mohlo být i ve Wolverhamptonu.

Novodobá legenda klubu vyšplhala po rohovém kopu do vzduchu a protlačila se k zakončení, nicméně hlavička v síti neskončila. Právě ze standardních situací se Racci snažili udeřit i nadále, jenže se neujal ani drzý pokus excelentního exekutora Pascala Grosse z přímého kopu.

S blížícím se koncem zápasu už míč prakticky neopouštěl kopačky hostů, José Sá ale čisté konto uhájil. Obrat ho o něj mohl brankářský protějšek Jason Steele, v závěrečných vteřinách ovšem nevyřešil situaci po rohovém kopu ideálně.

Statistiky utkání. Livesport

Absence řady opor zraněními sužovaného Liverpoolu opor byla znát od prvních minut. Nejistou defenzivu však zachraňoval skvěle chytající Caoimhin Kelleher, jenž dvakrát uspěl proti nebezpečným střelám aktivního Kamaldeena Sulemany. To výběr Jürgena Kloppa dokázal využít hned první výraznější příležitost.

Střele debutujícího teenagera Louieho Koumase z hranice vápna dopomohla v cestě do sítě ještě teč jednoho z bránících hráčů. Kelleher se zdál být pro fotbalisty Southamptonu nepřekonatelnou překážkou i po změně stran. V 52. minutě na něj Sulemana nedokázal vyzrát ani napotřetí.

Další pokus už křídělník z Ghany nedostal, neboť ho na hrací ploše nahradil Adam Armstrong. Byl to ovšem Klopp, kterému taktické manévry vyšly lépe. V 73. minutě dostal střídající Jayden Danns přesný pas za obranu a z bezprostřední blízkosti přeloboval hostujícího brankáře.

Stal se tak již druhým liverpoolským odchovancem, který v zápase zaznamenal první trefu za A-tým. Jen o 15 minut později se osmnáctiletý útočník dostal jako první k odraženému míči a zapsal se na střeleckou listinu podruhé v utkání.

Statistiky utkání. Livesport

Výsledky FA Cupu