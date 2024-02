Kloppovy děti: V Liverpoolu se začíná prosazovat nastupující generace odchovanců

Po nedělním vítězství Liverpoolu ve finále EFL Cupu nad Chelsea (1:0) chválili fanoušci i experti mladíky, kteří se v A-týmu Reds teprve rozkoukávají. Tři dny po heroickém výkonu ve Wembley se "Kloppovy děti" prezentovaly dalším sebevědomým představením, které lídrovi Premier League zajistilo vítězství 3:0 nad Southamptonem a postup do čtvrtfinále FA Cupu. Livesport Zprávy představují šest liverpoolských odchovanců do 21 let, jimž může na Anfieldu patřit budoucnost.

K liverpoolské akademii se připojil v osmi letech a prošel si výběry všech věkových kategorií, než se stal kapitánem týmu U18. Po hostování ve třetiligovém Bristolu v minulé sezoně se obránce z Warringtonu stává pevnou součástí výběru Jürgena Kloppova.

Quansah si připsal několik startů v prvním týmu ještě předtím, než se v prosinci zranil Joel Matip, ale teprve od té doby sbírá anglický stoper pravidelně starty v Premier League, obou domácích pohárech i Evropské lize. V sezoně už se objevil ve více než 20 zápasech.

Přestože mu v červenci bude tepve 21 let, už dva roky stabilně nastupuje za reprezentaci Severního Irska. Před začátkem sezony se mu vydařila příprava, jenže pak si přivodil zranění zad, které ho vyřadilo ze hry po dobu čtyř měsíců. Stoper či krajní obránce, který do Liverpoolu přišel v roce 2019 z Dungannonu, se vrátil v listopadovém utkání Evropské ligy proti LASKu.

O 14 dní později už byl při absenci Trenta Alexandera-Arnolda součástí základní sestavy v utkání s Royale Union a byť Liverpool v Belgii prohrál 1:2, sklidil Bradley za svůj výkon pochvalné ohlasy. Před měsícem si při demolici Chelsea 4:1 připsal první gól v A-týmu a v posledních čtyřech utkáních nechyběl v úvodní jedenáctce. Dlouhodobě nahradit Alexandera-Arnolda bude výzva, ale Bradley se jí rozhodně bát nemusí.

V roce 2019 vyměnil Sunderland za Liverpool, v 16 letech pravidelně nastupoval za výběr do 18 let a krátce po 17. narozeninách podepsal s klubem profesionální smlouvu. Záložník z Northumberlandu se na začátku aktuální sezony stal kapitánem týmu do 21 let a jeho působivý vývoj byl odměněn prvním seniorským startem proti Norwichi ve čtvrtém kole FA Cupu, v němž přihrál na úvodní branku Reds.

Během svého působení v týmu do 18 let hrál McConnell převážně na pozici útočného záložníka, postupně se však vypracoval na pozici šestky. Velkou konkurencí na tomto postu je mu loňská posila ze ze Stuttgartu Wataru Endo, ovšem vzhledem k nabitému kalendáři Liverpoolu by měl McConnell dostat v následujících měsících další šance.

Syn někdejšího záložníka Lee Clarka, který v Premire League za Newcastle, Sunderland a Fulham odkopal takřka 500 zápasů, rovněž nastupuje ve středové řadě a jeho největší předností je všestrannost. K Reds přišel v roce 2021 z Newcastlu a ve své první sezoně v klubu nastřílel 12 ligových gólů za kategorii U18.

V seniorském výběru debutoval už před více než 18 měsíci při rekordním vítězství 9:0 nad Bournemouthem. V poslední době sice sbírá starty spíš sporadicky, ale Klopp dlouhodobě oceňuje jeho význam pro budoucnost Liverpoolu a v lednovém přestupovém období odmítl několik nabídek na Clarkovo hostování.

Podobně jako Alexander-Arnold nebo Curtis Jones je produktem klubové akademie, navíc liverpoolským rodákem. Danns v prvním týmu debutoval minulý týden při výhře 4:1 nad Lutonem, když na trávník vyběhl na poslední dvě minuty. Následovala půlhodina v EFL Cupu proti Chelsea a podobný časový úsek v FA Cupu, kdy dal své první dva góly za Reds.

Teprve se ukáže, zda si ofenzivní univerzál a syn bývalého středopolaře Crystal Palace či Leicesteru Neila Dannse dokáže místo v seniorském týmu udržet, až se vyprázdní marodka. Zatím ale naznačuje, že se ani v konkurenci Mohameda Salaha, Darwina Núñeze či Dioga Joty nemusí ztratit.

Talentovaný záložník přišel do akademie Liverpoolu z Tranmere Rovers coby hráč kategorie U11 a už v 16 letech stabilně hrál za tým U18. Může nastupovat jak ze středu pole, tak zkraje zálohy, schopen je zahrát i na hrotu. V lednu 2023 podepsal s Reds svou první profesionální smlouvu.

Premiéru za první mužstvo si Koumas ve středečním klání FA Cupu proti Southamptonu osladil gólem, když si před přestávkou potáhnul na hranici šestnáctky míč a po zemi ho uklidil k bližší tyči. Stylově po přihrávce po přihrávce Bobbyho Clarka.