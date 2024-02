Liverpool má první trofej v sezoně, Chelsea srazil ve 118. minutě finále EFL Cupu Van Dijk

Liverpool navzdory rozsáhlé marodce po dvou letech opět porazili ve finále EFL Cupu Chelsea 1:0 po prodloužení. Utkání plné šancí a sporných momentů mohlo převážit na jednu či druhou stranu hned několik hráčů, jedinou regulérní branku duelu však vstřelil až ve 118. minutě Virgil van Dijk. Reds tak i díky čarujícímu Caoimhínu Kelleherovi získali s odcházejícím trenérem Jürgenem Kloppem první trofej v sezoně. Další se pokusí vybojovat hned ve třech soutěžích, jedním z úspěchů může být triumf v Evropské lize, v jejímž osmifinále se střetnou se Spartou.

V úvodu byl aktivnější Liverpool. Djordjeho Petroviče v prvních 15 minutách otestovali Alexis Mac Allister a Luis Díaz, srbskému gólmanovi ale jejich pokusy nezpůsobily větší problémy. Poté se k zakončení propracovala i Chelsea a hned z toho byla tutovka. Cole Palmer získal míč na hraně malého vápna a vší silou jej poslal na bránu. Skvělý zákrok levou rukou však vytáhl Kelleher, který udržel bezgólový stav. Chvíli nato se znovu rozšířila marodka Reds, jelikož na nosítkách opustil hřiště Ryan Gravenberch po zákroku Moisése Caiceda. Ten za svůj čin překvapivě neviděl ani žlutou kartu.

Po odehrané půlhodině na moment rozveselil modrou část ochozů Raheem Sterling, gólové akci ovšem předcházel těsný ofsajd. Ve 40. minutě tak mohl Reds poslat do vedení Cody Gakpo, jenže hlavičkou trefil jen tyč. Také do druhé půle vstoupili lépe hráči v červeném, kteří se dokonce v 60. minutě prosadili. Van Dijk se při standardní situaci protlačil k hlavičce a umístil míč mimo dosah brankáře. Rozhodčí však posoudil, že se v ofsajdu pohybující Wataru Endo aktivně zapojil do hry a gól neuznal.

Vybrané statistiky finále. Livesport

Po sporném momentu mohl na druhé straně udeřit Axel Disasi, balon ale v dobré pozici netrefil ideálně. V 76. minutě byl blízko ke skórování Conor Gallagher, přízemní pas ovšem zužitkoval jen ke střele do tyče. Stejný hráč měl chvíli nato další dvě příležitosti. Nejprve nechal vyniknout Kellehera a poté bránu přestřelil. Irský brankář pak podržel Liverpool ještě několikrát a dostal duel do prodloužení.

V něm se slušně prezentoval osmnáctiletý Jayden Danns, jehož hlavičku vyškrábl v 94. minutě nad břevno Petrovič. Další šanci měl Harvey Elliott, který z úhlu rozvlnil boční síť. Liverpool byl nadále aktivnější a ve 116. minutě ho dělily od gólu jen centimetry. Petrovič totiž na brankové čáře chytil hlavičku Elliotta. Tlak Reds však vyvrcholil záhy. Van Dijk si našel centrovaný míč od rohového praporku a hlavou k tyči napínavý duel rozhodl.

Známkování hráčů Liverpoolu a Chelsea. Livesport

