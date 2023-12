Vše, co potřebujete vědět o novém MS klubů: Rozšířený formát, termíny i jistota pro 19 týmů

Mistrovství světa klubů si v létě 2025 odbude premiéru v novém rozšířeném formátu. Potvrdila to rada Mezinárodní fotbalové federace FIFA na svém víkendovém zasedání v saúdskoarabské Džiddě. Turnaj se uskuteční od 15. června do 13. července 2025 ve Spojených státech amerických a zahraje si na něm 32 týmů. Už nyní má jistou účast 19 z nich.

Rozšířená verze soutěže, která se uskuteční rok před mistrovstvím světa národních týmů, počítá se zástupci všech šesti kontinentů. FIFA také jednomyslně schválila kvalifikační kritéria, která zohledňují poslední čtyři sezony v nejdůležitějších kontinentálních klubových soutěžích.

V případě Evropy se v první edici soutěže výjimečně počítá s kritérii, která již zavedla UEFA pro výpočet klubových koeficientů. Na základě těchto regulí a výsledků příslušných kontinentálních klubových soutěží má účast na MS klubů 2025 zajištěno již 19 týmů.

AFRIKA – 4 místa

Vítězové posledních třech ročníků Ligy mistrů CAF:

2020/21 a 2022-23: Al Ahly SC (Egypt)

2021/22: Wydad AC (Maroko)

2023/24: zatím není známo

Připojí se k nim ještě vítěz kvalifikace.

ASIE – 4 místa

Vítězové posledních třech ročníků Ligy mistrů AFC:

2021: Al Hilal SFC (Saúdská Arábie)

2022: Urawa Red Diamonds (Japonsko)

2023/24: zatím není známo

Připojí se k nim ještě vítěz kvalifikace.

EVROPA – 12 míst

Vítězové posledních čtyř ročníků Ligu mistrů UEFA:

2020/21: Chelsea (Anglie)

2021/22: Real Madrid (Španělsko)

2022/23: Manchester City (Anglie)

2023/24: zatím není známo

Dalších 8 týmů se kvalifikuje podle klubových koeficientů:

Bayern Mnichov (Německo)

Paris Saint-Germain (Francie)

Inter Milán (Itálie)

FC Porto (Portugalsko)

SL Benfica (Portugalsko)

O další tři místa se ještě bojuje v evropských pohárových soutěžích.

SEVERNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA – 4 místa

Vítězové posledních čtyř ročníků Poháru mistrů CONCACAF:

2021: CF Monterrey (Mexiko)

2022: Seattle Sounders FC (USA)

2023: Club Leon (Mexiko)

2024: zatím není známo

OCEÁNIE – 1 tým

Kvalifikuje se podle stanovených kritérií.

Auckland City FC (Nový Zéland)

*Postup náleží nejlepšímu týmu z posledních čtyř ročníků Ligy mistrů OFC. Ač se o nejlepší oceánský tým roku 2024 teprve bude hrát, už nyní je jasné, že žádný z týmů nemůže získat více bodů, než novozélandský šampion.

JIŽNÍ AMERIKA – 6 týmů

Vítězové posledních čtyř ročníků Copa Libertadores:

2021: SE Palmeiras (Brazílie)

2022: CR Flamengo (Brazílie)

2023: Fluminense FC (Brazílie)

2024: zatím není známo

Další dva týmy se kvalifikují podle klubových koeficientů.

POŘADATEL – 1 tým

Poslední místo bude přiděleno klubu z hostitelské země. Zatím není jasné, který tým divokou kartu získá.

Termín

První ročník turnaje se uskuteční od 15. června do 13. července 2025. Termín byl stanoven tak, aby bylo zajištěno sladění harmonogramu turnaje s kalendářem mezinárodních zápasů a aby byl zajištěn dostatečný časový odstup mezi koncem turnaje a začátkem sezony v mnoha domácích ligách po celém světě. S ohledem na to, že mezi zápasy musí být zajištěna minimálně třídenní pauza, se turnaj bude hrát čtyři týdny. Finalisty čeká celkem sedm utkání.

Formát

Soutěž bude mít stejný formát jako mistrovství světa ve fotbale. Ve skupinové fázi, která se skládá z osmi skupin po čtyřech týmech, se hraje systémem každý s každým.

Dva nejlepší týmy z každé skupiny postoupí do šestnáctifinále. Play off se následně hraje na jeden zápas až do finále. Utkání o třetí místo se nehraje.

Zbývá 13 místenek

Mezi 19 kluby, které již mají jistotu účasti, jsou tři brazilské celky, dva týmy z Anglie a dva týmy z Portugalska. Z evropských velkoklubů zatím nemá úplnou jistotu například Barcelona, chybět bude jistě Manchester United. Chybí zatím i zástupce Argentiny, která naposledy vyhrála mistrovství světa zemí.

V Evropě se ještě bude bojovat o tři kvalifikační místa. Jednu vstupenku získá německý klub (Lipsko, nebo Borussia Dortmund), další pak tým z Itálie (Neapol, nebo Juventus) a poslední klub ze Španělska (Barcelona, Atlético Madrid, případně Real Sociedad, kdyby vyhrál Ligu mistrů).

Český tým se na první edici nového MS klubů zcela jistě nepředstaví, ani jeden z účastníků nejvyšší české soutěže totiž nehraje Ligu mistrů a ani klubový koeficient žádného z týmů nestačí na kvalifikační místa.

Interkontinentální pohár FIFA

Poté, co FIFA schválila nový formát MS klubů, dozná změn i tradiční verze soutěže, které se účastní šampioni kontinentálních konfederací. Ta se bude hrát nadále každoročně. Termínově zůstane dále v prosincovém okně dosavadního MS klubů. Finálovou účast bude mít vždy zajištěn evropský tým, který se střetne s celkem, jenž vítězně projde systémem play off.

Jeden ze semifinalistů vzejde z vyřazovacích bojů vítězů asijské, africké a oceánské Ligy mistrů. Druhý pak bude lepší z týmů mezi vítězem jihoamerického Poháru osvoboditelů a Ligy mistrů americké zóny CONCACAF. Oficiální název této soutěže bude FIFA Coupe Intercontinentale – tedy Interkontinentální pohár FIFA. Termíny play off pro rok 2024 jsou 14. a 18. prosinec 2024, hrát se bude na neutrálním hřišti.