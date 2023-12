Los Ligy mistrů: Šampioni z Manchesteru narazí na Kodaň, Real Madrid proti Lipsku

Obhájci titulu ve fotbalové Lize mistrů Manchester City se utkají v osmifinále s Kodaní, která vyřadila ve 3. předkole pražskou Spartu. Největším šlágrem bude souboj španělských a italských šampionů mezi Barcelonou a Neapolí. Historicky nejúspěšnější celek soutěže Real Madrid změří síly s Lipskem.

Úvodní osmifinálové zápasy se odehrají 13., 14., 20. a 21. února, odvety jsou na programu 5., 6., 12. a 13. března. Výhodu domácího prostředí v odvetě mají vítězové skupin, kteří byli během losu nasazení. Finále Ligy mistrů se uskuteční 1. června v londýnském Wembley.

Dvojice pro osmifinále:

Manchester City – Kodaň

Arsenal – FC Porto

Bayern Mnichov – Lazio

Dortmund – PSV Eindhoven

Real Madrid – Lipsko

Real Sociedad – PSG

Atlético Madrid – Inter Milán

Barcelona – Neapol

Kodaň vyřadila Spartu až po penaltovém rozstřelu a z těžké skupiny s Bayernem, Manchesterem United a Galatasarayem postoupila rovněž na poslední chvíli díky závěrečné výhře nad tureckým celkem. Nyní ji čeká největší favorit soutěže, se kterým se utkala i v minulém ročníku ve skupinové fázi. Dánští šampioni doma uhráli bezbrankovou remízu, v Anglii ale utrpěli od "Citizens" debakl 0:5. Svěřenci kouče Guardioly letos prošli skupinou bez ztráty bodu, nastříleli nejvíce branek (18) a v evropských pohárech neprohráli 20 utkání za sebou.

Barcelona se s Neapolí potkala loni v únoru ve stejné fázi Evropské ligy a po domácí remíze 1:1 triumfovala pod Vesuvem 4:2. FC Kodaň znovu pojede do Manchesteru. Poté, co dánský mistr ve skupině senzačně vyřadil United, čeká přemožitele Sparty v předkole soutěže obhájce trofeje. I se City ukázal, že umí hrát, v minulé sezoně se s ním utkal v základní skupině a doma udržel bezbrankovou remízu.

Los nepřál Lipsku

Los opět příliš nepřál Lipsku, které před rokem dostalo v osmifinále Manchester City a nyní ho čeká Real Madrid. Čtrnáctinásobní vítězové elitní soutěže neztratili ve skupině ani bod. Oba kluby se utkaly loni v základní fázi, pokaždé uspěl domácí tým. "Real je samozřejmě jeden z top favoritů. Nechceme se ale pouze zúčastnit, popereme se o postup," uvedl sportovní ředitel Lipska Rouven Schröder.

Papírově nejsilnější nenasazený tým Paris St. Germain čeká překvapivý vítěz skupiny D Real Sociedad. Oba celky mají skvělou formu a v sezoně zatím prohrály shodně pouze tři zápasy. Baskové ve skupině inkasovali jen dvakrát a měli nejlepší defenzivu ze všech 32 týmů.

Bayern si s Laziem zopakuje osmifinále z roku 2021, kdy bavorský velkoklub zvládl oba zápasy s celkovým skóre 6:2. "Na Lazio máme dobré vzpomínky. Do dvojzápasu vstoupíme z pozice favorita, rozhodně ale nesmíme nic podcenit," upozornil kapitán a brankář Bayernu Manuel Neuer.

Finalisté posledního ročníku LM Inter Milán narazí na Atlético Madrid, se kterým prohrál v roce 2010 souboj o Superpohár UEFA. Na straně vítězů u toho tehdy byl i český obránce Tomáš Ujfaluši. Aktuálně není na soupiskách účastníků vyřazovací fáze žádný český fotbalista.

Pro další sezonu se mimo jiné formát mění, prvních osm postupujících ze skupiny postoupí přímo do osmifinále a týmy od 9. do 24. místa budou bojovat o osm zbylých pozic v play off.