United i Sevilla v Evropě končí. LM si na jaře zahrají Kodaň a Neapol, Král dal gól Realu

Alex Král slaví gól do sítě Realu Madrid.

Divadlo snů vidělo poslední představení v aktuálním ročníku evropských pohárů. Manchester United totiž prohrál doma s Bayernem a v součtu s výhrou Kodaně nad Galatasarayem v Evropě končí. Do vyřazovací fáze naopak proklouzl dánský přemožitel Sparty z předkola LM. Dál jde i Neapol, která si doma poradila s Bragou. Poháry si na jaře nezahraje Union, který prohrál doma s Realem Madrid 2:3. Pět minut před koncem vyrovnával střídající Alex Král na 2:2, záhy ale Daniel Ceballos rozhodl o výhře Bílého baletu. Benfica s Davidem Juráskem na střídačce na poslední chvíli proklouzla do Evropské ligy.

Poměrně nečekaně se dostali ve druhé minutě do první velké šance domácí. Kepa Arrizabalaga ale dobře mířenou střelu Kevina Behrense vychytal. Na druhé straně nepřekonal Jude Bellingham brankáře tvrdou ranou k tyči. O téměř půl hodiny později se tentýž hráč propracoval do další dobré příležitosti, ani tentokrát ovšem netrefil branku po velké obranné chybě Robina Gosense. Před koncem poločasu dostali Los Blancos zdaleka největší příležitost ke skórování, proti penaltě Luky Modriče se však vyznamenal Frederik Rönnow.

Nabuzení domácí o chvíli později potrestali neefektivitu Realu, jelikož fatální chybu Davida Alaby využil Kevin Volland, který nedal hostujícímu brankáři šanci. Hráči Bílého baletu pokračovali v zahazování šancí i po změně stran. Rána z voleje Lucase Vázqueze měla sice potřebou přesnost a razanci, přesto si s ní skvěle chytající Rönnow poradil. Ten předvedl další fantastický zákrok o pár minut později, když pravou rukou vyrazil Rodrygovu střelu z bezprostřední blízkosti.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V 61. minutě Los Merengues přece jen dokázali vyrovnat poté, co si na centr Rodryga naskočil Joselu a hlavou míč usměrnil do sítě. Stejným způsobem se tentýž hráč prosadil o 11 minut později, ale do centru se více položil a nahrávajícím byl tentokrát Fran García. Naději Unionu navrátil český středopolař Král, který se v 85. minutě dostal k odraženému míči a střelou po zemi zpoza vápna zamířil přesně k levé tyči soupeřovy brány. Los Merengues reagovali velmi rychle a čtyři minuty poté se tečovanou ranou prosadil sváteční střelec Ceballos.

Už ve čtvrté minutě byli blízko otevření skóre hosté, jenže Bruma nezamířil z úrovně penaltového puntíku přesně. O pět minut později Neapol tuto neproměněnou šanci potrestala a šla do vedení poté, co si míč do vlastní sítě nešťastně srazil Serdar Saatci a díky goal-line technologii rozhodčí branku uznal. Neapolitánci svůj náskok ve 33. minutě ještě navýšili, když se po skvělé přihrávce Natana prosadil Victor Osimhen.

Po změně stran Neapol kontrolovala dění na hřišti a měla další gólovou příležitost, ale Osimhen zblízka netrefil dobře míč, který k němu předtím vyrazil Matheus. Z protiútoku mohl svou šanci zužitkovat rovněž Chviča Kvaracchelija, jeho střelu ale vyrazil gólman Bragistů na tyč. Zbytek utkání si mistr Serie A z minulé sezony pohlídal, nedopustil drama a postoupil do jarní fáze milionářské soutěže.

Konečná tabulka skupiny C. Livesport

Oba celky do utkání dle očekávání vletěly po hlavě. Bavoři měli spoustu náznaků příležitostí, avšak ohrožení brány přišlo až z kopačky Harryho Kanea, jehož skrytá střela mířená na zadní tyč jen pozdravila často kritizovaného Andrého Onanu. Příznivci domácích si mohli oddechnout po průniku Leroye Saného, jemuž míč ve vápně nakonec utekl. Německý křídelník zlobil defenzivu Rudých ďáblů i o chvíli později, když po centru Kingsleyho Comana neusměrnil balon mezi tři tyče. Erik ten Hag musel ještě v první půli sáhnout ke střídání, protože se zranil Harry Maguire.

Krátce po přestávce dostal parádní dárek od střídajícího Aarona Wan-Bissaky v podobě přihrávky do tutovky Bruno Fernandes, kapitán Devils ale trestuhodně přestřelil. O chvíli později mohl rozhodčímu děkovat Antony, poněvadž po nehezkém šlapáku viděl pouze žlutou kartu. Gólovou radost po skvělém náběhu Comana vypukla mezi fanoušky Bayernu. Francouzský rychlík dostal míč do stoprocentní šance, kterou proměnil nechytatelnou ránou k levé tyči. V závěru mohl třešničku na dortu přidat Kane, hlavička anglického kanonýra však nemířila do prostoru mezi třemi tyčemi.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ofenzivní esa istanbulského celku hned od začátku ukazovala, že si s míčem na noze náramně rozumí a po pohledných kombinacích na jeden dotek mohla vytvořit zajímavé akce, nicméně jim chyběla kvalita ve finální přihrávce. Otevřít skóre mohl Peter Ankersen, ale jeho střela prosvištěla těsně vedle levé tyče. Další větší šance sice před přestávkou nepřišla, leč větší hlad po vítězství měli rozhodně žlutočervení.

Ve druhé půli se ovšem ramena vah překlopila na stranu Byens Hold. Elias Achouri si napřed skvěle naběhl, načež přesně mezi nohama obránce poslal přihrávku před odkrytou bránu Lukasi Leragerovi, jenž jednoduchou úlohu splnil na výbornou. Turci mohli krátce po hodině hry vyrovnat, avšak přízemní centr z pravé strany nenašel žádného adresáta v hostujícím dresu. V závěru zápasu sice obdržel červenou kartu domácí hrdina Lerager, leč tým z Bosporu krátké přesilovky využít nedokázal.

Konečná tabulka skupiny A. Livesport

Hosté sice působili fotbalovějším dojmem, nicméně po několika neproměněných šancích dostal parádní příležitost v podobě pokutového kopu Przemyslaw Frankowski a s přehledem proměnil. Takto exkluzivní možnost ke skórování ale měli i Rojiblancos.

A přestože Brice Samba nejprve Sergia Ramose vychytal, opakovaný souboj z důvodu přešlápnutí gólmana Racing Clubu již vyhrál Španěl. Na obrat už ale Andalusané nedosáhli a do Evropské ligy, kterou vyhráli v klubové historii sedmkrát, vpustili vicemistra Francie.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

S větší chutí nastoupili do zápasu, který byl pro už jistě postupující celky spíše povinností, domácí. Přesto museli po zásahu Eddieho Nketiaha dotahovat. To se jim povedlo krátce po změně stran zásluhou Yorbeho Vertessena.

Pro něj, stejně jako pro Angličana ve službách Gunners, šlo o premiérový zásah v LM. Ačkoliv se při obou trefách odrazil míč do sítě od tyčky, právě branková konstrukce zabránila dalším gólům, v zápase totiž zvonila pětkrát.

Konečná tabulka skupiny B. Livesport

Elita skupiny D rozehrála vyrovnanou partii, kde měla přece jen trochu navrch baskická ekipa. Naopak Nerazzurri těžili z rychlé přechodové fáze, kterou museli Španělé často hasit i za cenu faulu. Úvodní branku měl na kopačce Henrikh Mkhitaryan, jeho pokus ale zlikvidoval obranným zákrokem Hamari Traoré. Záhy to byl právě Sociedad, jenž po zbytek první půle tahal za kratší konec.

Finalista minulého ročníku milionářské soutěže nastoupil do druhého poločasu jako jednoznačně lepší celek a jen zřídkakdy pouštěl San Sebastián na útočnou polovinu. Taktickou partii mohl rozštípnout Arsen Zakharyan, který se po rohovém kopu dostal k propadlému míči. Nedokázal jej však propálit přes hradbu bránících hráčů.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Domácí se prezentovali aktivní hrou a účelným napadáním, se kterým měli hráči Benfiky velký problém. Nejblíže gólu byl ve 22. minutě Dorgeles Nene, který však svůj akrobatický pokus zamířil přímo do rukavic hostujícího brankáře. Změna skóre ovšem proběhla na straně druhé. Přímo z rohového kopu se prosadil sám exekutor a nestárnoucí odchovanec Benfiky Ángel Di María. Navzdory obrazu hry kapitulovali domácí podruhé. Před koncem úvodního poločasu vyslal Di María na zteč Rafu, který prokázal zkušenosti a chladnokrevně zakončil.

Tvrdý direkt v podobě druhého gólu významně nahlodal psychiku domácích Býků. Hráčům Benfiky jako by narostla křídla, avšak euforie Orlů netrvala dlouho. V 57. minutě napřáhl k dalekonosné střele Luka Sučič a posunul Salcburk zpět na třetí příčku skupiny D. V 76. minutě vystřelil Chorvat podruhé a znovu rozvlnil síť. Jeho oslavy však zastavil pomezní sudí signalizující ofsajd. Jenomže Orli z Lisabonu se přece jen vzepřeli osudu. O postup do jarní fáze Evropské ligy se postaral střídající Arthur Cabral, který zařídil potřebnou výhru odvě branky.