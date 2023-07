Horňák před sezonou: Potřebovali jsme omladit. Cíl je jasný, udržet Viktorku ve druhé lize

K Viktorii Žižkov přicházel trenér Michal Horňák (53) po vynikajícím podzimu, během něhož pražský klub neměl ve své skupině ČFL konkurenci. Tým zůstal na prvním místě i pod jeho vedením a v červnu zvládl baráž o postup zpět do druhé nejvyšší soutěže. Horňák si během nabitého jara odbyl povinnosti u národního týmu a nyní je s Viktorkou zpět v plné přípravě. Sám přiznává, že poslední půlrok byl asi nejhektičtější, co zažil. Nyní už myslí na novou sezonu, v níž má jediný cíl. Udržet Žižkov ve druhé lize.

Stihnul jste si po náročné sezoně a ME do 21 let odpočinout?

"Konec sezony byl hodně divoký. Díky baráži jsme měli o čtrnáct dní prodlouženou soutěž, potom jsme hned začínali paralelně s jednadvacítkou soustředění, pak hned odjezd do Gruzie. Bylo toho hodně. Dal jsem si šest dnů dovolenou, teď jsem zase v plné zátěži. Toto léto bude – co se odpočinku týče – nic moc, ale třeba to doženu v zimě."

Konec ve Spartě, rychle na Žižkov, s ním baráž a následně ME. Zažil jste někdy vůbec hektičtější měsíce?

"Asi ani ne. Možná, když jsem ještě hrál a byl jsem na Euru. To bylo hodně narychlo, dovolené taky nebylo moc. Ale poslední půlrok byl asi nejhektičtější, co jsem zažil."

Trenér Michal Horňák s hradeckým protějškem Jozefem Weberem @fkvz1903

Když se zeptám trochu hloupě, dalo vám jako trenérovi něco koučování až ve třetí lize? V čem je specifická?

"Je to určitý tlak. Myslím, že je jedno, jestli hrajete druhou nebo třetí ligu. Pokud chcete postupovat, vždycky je tam tlak. Něco mi to dalo. Hráli jsme nahoře a o něco, každý zápas jsme chtěli vyhrát. Chtěli jsme v tom napětí vydržet až do konce. Co pro mě bylo nové, tak to byla baráž, s tím jsem se nikdy nesetkal. Vedli jsme sice o čtrnáct bodů, ale potřebovali jsme, aby hráči byli stále vytížení a ve střehu až do konce."

Když jsme u koncentrace, tak jsem zachytil, že jste vypisoval prémie. Konec ročníku ale nebyl dle představ.

"Mužstvo asi nemůžete udržet na nejvyšší vlně celou sezonu. Vždy se najdou nějaké výkyvy. Ke konci jsme od tempa upustili trochu vědomě, zhruba pět kol před koncem. Chtěli jsme to hodně prostřídat tak, aby hráči, co šli do baráže, byli připravení i odpočatí. V tomto to bylo náročně, zkorigovat to."

Na klubové scéně to dobře dopadlo. Jak se ale říká, není čas ztrácet čas. Stíhal jste sledovat přípravu svého týmu?

"Na první zápas jsem tu nebyl, na druhý už ano. Byl jsem v každodenním kontaktu s vedením, Václavem Kotalem i mým asistentem. Všechno jsme probírali. Bylo to přes půlku Evropy, ale dá se říct, že jsme to zvládli. Posily, které jsme chtěli, máme. Teď už to jen sladit, ale bohužel je kvůli baráži příprava kratší. Podzim bude ohromně těžký, hráči musí nabrat hodně sil."

Na trhu jste měli těžkou situaci, dlouho jste nevěděli, jakou soutěž budete hrát. Bylo to takhle i ve skutečnosti?

"Všechny věci jsme měli předjednané. Pak se to dodělávalo, až jsme postoupili. Věděli jsme, koho chceme, ale nedotahovali jsme to vědomě, protože jsme nevěděli, jestli postoupíme."

Prali jste se na trhu s konkurencí, nebo se vám hráče lákalo dobře?

"Měli jsme vytipované hráče. Většina z nich nám vyšla, někteří ne. Ale jméno Viktorky Žižkov je ve fotbale známé, populární. Když zavolají představitelé Viktorky a zeptají se, jestli tam nechcete hrát, je to pocta."

Do týmu zatím přišel Marek Richter a Adam Petrák. Druhou ligou ošlehaná jména, přitom stále poměrně mladí fotbalisté. Je to ideální mix?

"My jsme chtěli omladit, věděli jsme, že hrajeme třetí ligu se zkušeným týmem. Věděli jsme, že potřebujeme omladit a zrychlit. Mix mládí a zkušeností jsme volili záměrně."

Zatímco u ostatních týmů jsem viděl hodně hráčů na testech, u vás jich příliš nebylo. Jak to?

"Na testech jsme nějaké hráče měli, ale nebylo jich tolik. Přivedli jsme tímto stylem dva nebo tři hráče. Touto cestou jsme ale moc nechtěli jít, chtěli jsme mít ty, které jsme vytipovali. "

Nová posila Žižkova Marek Richter @fkvz1903

Jak tedy kádr vypadá? Je pozice, kde cítíte, že vás tlačí bota?

"Z devadesáti procent máme hotovo. Na soupisce máme jedno místo, které bychom ještě chtěli řešit, ale jinak považuji kádr víceméně za hotový."

Naštěstí vás nepotkaly žádné výrazné odchody. Myslíte, že bude klíčem pro start sezony právě sehranost? I proto, že máte na přípravu jen dva a kousek týdne?

"Bude to jeden z důležitých aspektů, který bude rozhodovat. Druhá liga je pochopitelně náročnější, jsou tam velmi fyzicky dobře připravení hráči. Ani v tomto nesmíme propadnout. Na jednu stranu nebudeme tak odpočatí, na druhou stranu za tak krátkou dovolenou kluci neztratili to, co naběhali v minulé sezoně. "

Obligátní otázka, jaký máte cíl do sezony?

"Samozřejmě chceme pro Viktorku udržet druhou ligu."