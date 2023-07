Budějovice prohrály v přípravě s nováčkem maďarské ligy, Slovácko znovu padlo

Fotbalisté Českých Budějovic prohráli s nováčkem maďarské ligy Diósgyöri VTK 1:2 a v letní přípravě počtvrté za sebou nedokázali zvítězit. Neuspělo ani Slovácko, které podlehlo Kielu 0:1. Naopak Liberec v den 65. výročí založení klubu porazil Puskás Akadémiu vysoko 4:1 stejně jako Bohemians 1905 Košice. Hradec Králové jen remizoval 2:2 s nováčkem druhé nejvyšší soutěže Žižkovem.

Jihočechy poslal v páté minutě do vedení z penalty Jakub Hora, ale Obounet poté dvěma brankami skóre otočil. "Zápas hodnotím podobně jako ten minulý s Riedem. Myslím si, že herně se zvedáme a jsme lepší než minulou sezonu, ale nechce nám to tam spadnout. Dnes jsme měli mraky šancí. Byla tam kvalita, navíc se nám snad nikdo nezranil. Chyběl tomu jen výsledek, ale jsem v klidu. V sezoně to tam začne padat a budeme silní," uvedl pro klubový web trenér Dynama Marek Nikl.

Hradci Králové proti Žižkovu vůbec nevyšel první poločas, po němž prohrával 0:2. V 62. minutě ale snížila letní útočná posila "Votroků" Juliš a šest minut před pauzou srovnal střídající Koubek. Kvůli zranění musel už po 14 minutách střídat stoper Východočechů Čech.

"V první půli jsme mohli prohrávat vyšším rozdílem, naopak ve druhé jsme to mohli otočit. V první půli jsme ustoupili od našeho fotbalu, nehráli jsme aktivně, agresivně a soupeř toho využil. Po nějakém pohovoru hráči ve druhé půli přidali v důrazu, tím pádem jsme se dostávali do šancí," uvedl královéhradecký trenér Jozef Weber.

Slovácko s druholigovým německým Kielem inkasovalo v 17. minutě a srovnat nedokázalo ani po prostřídání v druhém poločase. Na soustředění i podruhé prohrálo. "Hráli jsme proti fyzicky velmi vyspělému soupeři, který nás dostupoval, hrál tvrdě na hranici možného způsobu. Myslím si, že tam byla spousta věcí i za hranou, ale to tak někdy s takovým soupeřem bývá. Když už jsme dali gól, tak ho rozhodčí odvolal. Mrzí nás každá porážka, v posledním zápase přípravy to budeme chtít odčinit a naladit se vítězně na ligu," řekl asistent trenéra Slovácka Jan Baránek.

Statistiky utkání. Livesport

Liberec s Puskásem brzy prohrával po penaltě, kterou proměnil český záložník Plšek. Pak ale Slovan souboj se čtvrtým celkem maďarské ligy, vedeným bývalým trenérem Severočechů Hornyákem, čtyřmi brankami otočil. Prosadila se i jedna z letních posil Kulenovič.

Poměrem 4:1 zvítězili i Bohemians 1905 nad Košicemi. Po nerozhodném poločase 1:1 se proti nováčkovi slovenské ligy postupně prosadili Matoušek, Hůlka a Necid. "Klokani" se chystají na první účast v kvalifikaci evropských pohárů v samostatné historii.

"Na začátku se nám úplně nedařilo kombinačně, pak se to zlepšilo. Myslím, že od gólu, který jsme dostali, jsme drželi balon a druhý poločas už byl v naší režii. Mohli jsme dát i více gólů, byla to dobrá prověrka," řekl asistent trenéra Bohemians Ivan Hašek.