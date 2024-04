Švancara o Brnu: Všude čtu o Bartoňkovi, ale o výkonech hráčů ne. Zábranský je dobrá volba

Brněnský patriot Petr Švancara (46) je rád, že se jednání o novém majiteli Zbrojovky Brno někam pohnula. Ve čtvrtek bylo oznámeno, že majoritním vlastníkem se stane Libor Zábranský (50), který už šéfuje hokejové Kometě. "Přeji mu jen to nejlepší. Je dobrej, že do toho jde," říká někdejší ligový útočník pro Livesport Zprávy.

Když se jste se zprávu o vstupu Libora Zábranského do Zbrojovky dozvěděl, co jste na ni říkal?

"Zbrojovka neměla tolik zájemců na to, aby se lidi, kteří tomu rozumí a kteří někdy sportovní klub vedli, z nějakého důvodu hned zavrhovali. Já si myslím, že to jde správným směrem. Jsem rád, že klub jde do rukou člověku z regionu, co zná politickou situaci, zná místní poměry a je úspěšný. Libor je dobrej, že do toho jde. Vím, jak těžké to je. Proč mu nedat klid na práci? Liborovi přeji, aby se mu dařilo."

Lehký úkol si však nevybral. Ve Zbrojovce je na první pohled špatně téměř vše.

"Měl by dostat nějaký čas a klid na začátek práce. Libor nejde do úplně zdecimovaného klubu v dluzích, například béčko a celá mládež, to funguje velmi dobře. Ale ano, bude muset klub restartovat vevnitř, a to včetně hráčského kádru. Jde do klubu, jehož vlajkovou lodí je A-tým. A tam výsledky nejsou. Věřím, že přijde i finanční podpora. Má před sebou velký úkol."

Narazil jste na hráče. Vidíte je jako hlavní důvod posledních neúspěchů?

"Hráčský kádr špatný je, když není schopný porazit dorostence Sparty. Forma odpovídá tomu, jací hráči hrají. Mnozí se tu drží za každou cenu, i když neodvádí adekvátní práci vůči svému platu. Jsou nevyhoditelní. Ze sportovní stránky se musí udělat velký rozruch. Zápasy se mi nelíbily. Posily, které přišly, neodvádí, co by měly. Ale kdo ví, třeba někomu pomůže právě vyčištění atmosféry."

Jsou podle vás hráči až uspokojení?

"Měly by se změnit smlouvy, které ve Zbrojovce dostávají. Kluci by měli mít motivaci i skrz to, ne, že budou mít vysoké základní platy a mohou být spokojení. V tomto směru ale bojujete i proti manažerům, je to těžké. Nicméně tím, že Libor vyhrál dvakrát extraligu, může prostředí v tomto ohledu znát."

Na druhou stranu i na ně musí dopadat atmosféra, která kolem klubu panuje, nemyslíte?

"Zájemce (Pavel Svoreň, pozn. red), který tu byl před tím, udělal hodně zla místo pozitivna. Atmosféra v klubu není dobrá, samotní hráči neodváděli, co měli. To skoro nikde nečtu. Všude se mluví o Bartoňkovi a všem možném, ale hráči nedovádějí výkony, co by měli."

Je pro vás příslibem, že Zábranský přebíral Kometu v době, kdy nebyla situace také ideální, a přesto ji dovedl na špičku návštěvnosti ligy a ke dvěma titulům?

"Vytvořil neskutečně zajímavou značku a klub, který v hokeji něco znamená. V Rondu vytvořil parádní atmosféru, soupeři sem nejezdí rádi. Tato zkušenost se mu bude hodit. Je to tvrdý manažer, má rád výsledky a nesnáší neodvedenou práci. Pro někoho to tím pádem bude velmi nepříjemné."

Čím by měl v klubu začít?

"Hlavním úkolem teď je vytvořit tým lidí, který se skutečně bude soustředit na A-tým. A který přivede kluky, kteří to budou myslet vážně a vrátí se do ligy. Pak nastanou další otázky, například vytvořit takový finanční rozpočet, aby byl prvoligový. A to nezmiňuji, že se všichni musíme snažit o to, aby byl nový stadion. V tomto směru jsem připraven Liborovi jakkoliv pomoct."

Narazil jste také na předchozího zájemce Pavla Svoreně. Proč podle vás neuspěl?

"Pana Svoreně jsme na besedách, v rozhovorech a na dalších akcích vídali s tím, že se tvářil jako majitel klubu. Já ho zažil přímo na Zbrojovce, tam se tvářil stejně. Nevím, co si o tom myslet. Vytvořil akorát negativní atmosféru. Tvrdil, jak klub povznese. Nic se ale nedělo. V tuto chvíli je podle mě pan Bartoněk až moc hodný na to, jakou bídu od pana Svoreně dostával."

Myslíte? Většina fanoušků má opačný názor.

"Podle mě by pan Bartoněk mohl nějak zasáhnout, ale ukazuje se, že to nemá zapotřebí. Vyjádření pana Svoreně na sociálních sítích nejsou moc šťastná, to jeho "snesení z nebes" bylo spíše negativní. Byla to hra se slovy, ne s činy."