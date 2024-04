Žižkov i díky dvěma trefám Sixty prodloužil domácí sérii bez prohry a míří za záchranou

Žižkov porazil v domácím zápase 24. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LUGY Chrudim 3:1. Viktoria zvítězila ve třetím z posledních čtyř zápasů v soutěži a znovu si pomohla v boji o záchranu, v neúplné tabulce se posunula na 12. místo a od první sestupové příčky ji dělí pět bodů. Východočeši naopak nevyhráli třetí utkání po sobě.

Viktorka šla do vedení ve 32. minutě, kdy využil bídné rozehrávky Východočechů jejich bývalý hráč David Sixta. Hosté však hodili minelu za hlavu a záhy vyrovnali hlavičkou Václava Míky. Druhá dubnová trefa mladého beka, který se před pěti lety představil v dresu Česka na evropském šampionátu do 19 let, ale Chrudimi body nepřinesla. Po změně stran totiž zaznamenal rozdílový zásah skvěle hrající Sixta a v závěru pečetil zisk tří bodů Josef Divíšek. Žižkov prodloužil sérii domácí neporazitelnosti na čtyři utkání a míří za záchranou.

Tabulka FNL