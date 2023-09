Ani Utrecht, ani Slavia. Kušej zůstane minimálně do konce roku v Mladé Boleslavi

Křídelník Vasil Kušej (23) bude pokračovat v Mladé Boleslavi. Účastník červnového Eura do 21 let byl podle médií blízko přestupu do nizozemského Utrechtu, ale kluby se nedohodly. Generální ředitel David Trunda ČTK potvrdil, že ačkoliv Středočeši mají i další nabídky, Kušej minimálně do konce letošního roku nikam neodejde.

Kušej přišel do Mladé Boleslavi v lednu z druholigového Prostějova a v jarní části nejvyšší soutěže dal čtyři góly v 16 zápasech. V tomto ligovém ročníku odehrál ofenzivní univerzál úvodní čtyři utkání s bilancí jednoho gólu a jedné asistence

Do posledních tří soutěžních duelů však nezasáhl. Jeho očekávaný transfer do Utrechtu ztroskotal, údajně na rozdílných finančních představách obou klubů. Nakonec nedopadl ani jeho případný odchod do Slavie, o kterém se podle médií jednalo během pondělí.

Kušej má v Boleslavi smlouvu do června 2025. "Vasil Kušej bude pokračoval v Mladé Boleslavi minimálně v podzimní části. Evidujeme i další nabídky, ale o přestupu klub jednat nebude," uvedl Trunda pro ČTK.