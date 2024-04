Atmosféra v kabině je na bodu mrazu, řekl Panák. Vyloučení? Nevím, jak tomu předcházet

Sparťanský obránce Filip Panák (28) označil domácí remízu 1:1 s Mladou Boleslaví v 27. kole FORTUNA:LIGY za velkou ztrátu. Připustil, že si jeho tým nezasloužil vyhrát a že v kabině obhájců titulu panovala po utkání atmosféra na bodu mrazu. Aby ne, když Letenští přepustili vedení v tabulce Slavii, na kterou ztrácejí bod. Panák však upozornil, že sparťané stále mají boj o mistrovský primát ve svých rukách. Na tiskové konferenci také litoval častých vyloučení letenského mužstva.

"Je to pro nás velká ztráta, mrzí nás to. V kabině panuje atmosféra na bodu mrazu, je to hrozné. Pro nás se ale pořád nic nemění. Zkomplikovali jsme si to, ale když zvládneme svoje zápasy, titul vyhrajeme. Pořád to máme ve svých rukou," prohlásil Panák, který nastoupil od začátku druhého poločasu.

Obě branky padly v úvodním dějství. Od 59. minuty domácí dohrávali bez vyloučeného Ángela Preciada, přesto si vytvořili řadu šancí. "I když jsme hráli o jednoho míň, zapnuli jsme a táhli za jeden provaz. V tom jsou určitě pozitiva, ale převažují negativa z první půle, která se nám nepovedla. Vstoupili jsme do ní vlažně," připustil Panák.

Panákovy statistiky proti Mladé Boleslavi. Opta by Stats Perform

"V kabině jsme se bavili, že jsme si vítězství za první půli nezasloužili kvůli tomu, jak jsme k ní přistoupili. I když tam byla spousta závarů a protečovaných balonů, nebylo nám to možná za první půli nakloněno," uvedl bývalý stoper Karviné.

Sparta dostala 11. červenou kartu v sezoně, z toho devátou v lize, což je nejvíce ze všech mužstev. "Problém to je, protože dohráváme v oslabení. Je to pro nás vždy komplikace, i když některé červené se těžko vyčítají. Spousta ale byla zbytečných. Bohužel přišla zase červená. Nevím, jak tomu předcházet. Je to o osobní zodpovědnosti hráče, nenechat se třeba vyprovokovat."

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Všichni to zkoušejí. Hrajeme šachy na obě strany, chceme vyprovokovat soupeře a on zase nás. Je to o tom, kdo udrží nervy. My je bohužel poslední dobou moc nedržíme. Je to škoda, protože nám to bere spoustu sil a možností třeba zápas otočit jako dnes. Kdybychom zůstali v plném počtu, zápas zvládneme," mínil někdejší český reprezentant do 21 let.

Tabulka FORTUNA:LIGY