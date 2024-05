Mejdr po sezoně skončí ve Spartě, nabídky na změnu dresu měl už v zimě

Vypadá to, že dny Jana Mejdra (28) v kádru fotbalistů Sparty budou po sezoně sečteny. Informaci, s níž na Twitteru přišel novinář Jiří Fejgl, potvrzují i zdroje redakce Livesport Zpráv. "Schyluje se k tomu. Honza měl nabídky k odchodu už v zimě, ale chtěl sezonu dohrát ve Spartě, kde je skvělá parta," uvedl člověk blízký jednání.

Mejdr byl ve Spartě spokojený, věřil jen ve větší zápasové zatížení. V jarní části dostal párkrát šanci a nezklamal. Teď to ale vypadá, že po sezoně Letnou opustí. "O všem se baví hráčův manažer s vedením. Už v zimě byly na stole nabídky z české ligy, stejně jako z Itálie a z Německa, on však chtěl dohrát sezonu na Letné," tvrdí zdroj Livesport Zpráv. "Co se týče zvěstí o jeho odchodu, asi to bude pravda," dodává.

Za pár dní 29letý hráč ve Spartě působil opakovaně, v této sezoně zasáhl celkem do 13 duelů, připsal si jednu asistenci. V nejvyšší soutěži si připsal šest startů, zasáhl i do kvalifikace o postup do základní skupiny Ligy mistrů. "V zimě mohl odejít, ovšem chtěl zůstat do konce sezony. Teď se jeho odchod řeší," uvádí zdroj Livesport Zpráv s tím, že hráč přirozeně touží po větším využití na hřišti.

Poslední sezony Jana Mejdra. Livesport

O motivaci do zbytku sezony není pochyb. Sparta bojuje o mistrovský titul, je také ve finále pohárové soutěže. Může tedy získat double. Zajímavostí jistě je, že hráčův mladší bratr Tomáš, který působí v klubu z pražské Přední Kopaniny, je se svým týmem také na nejvyšší příčce tabulky a rovněž je ve hře o pohárovou trofej v hlavním městě. Double tedy může být dokonce dvojnásobný.

