Ligový semafor: Slavia prožila déjà vu, Sparta je o osm bodů dál a Horejšův nejlepší start

Podruhé za sebou půjde do nadstavby z prvního místa Sparta. Zatímco loni o tom rozhodovalo až poslední kolo FORTUNA:LIGY, letos se tak stalo ještě o kolo dříve. Stejně jako v minulém ročníku o tom rozhodla domácí ztráta Slavie, která zachraňovala remízu s Olomoucí (2:2) na poslední chvíli.

Červená – Slavia

I když zápas s Hradcem ji čeká až o víkendu, prožila Slavia male déjà vu už o kolo dříve. Zase se v ligovém finiši tahala se Spartou před nadstavbou o první místo a zase přišla nečekaná ztráta. A znovu domácí remíza.

"Je to velká komplikace," štvalo kapitána Jana Bořila. "Je ještě dost zápasů, může se stát cokoliv. Teď jsme dvě utkání nezvládli, ale neztrácíme hlavu. Musíme se dát do kupy, říct si to natvrdo. Chceme za každou cenu vyhrávat a uvidíme na konci, jak to celé dopadne," dodal autor první branky sešívaných.

Bořilův pozápasový rozhovor pro O2 TV Sport. O2 TV Sport

Přitom vše mohlo být jinak – v prvním poločase měla Slavia spoustu šancí. Trefila tyč. Hanáky přestřílela 11:0. V celkovém součtu vyhrála na střely 26:2. Na rohové kopy to bylo 15:0.

Přesto zápas dopadl plichtou. Za ní mohou být sešívaní ještě rádi, protože Sigma vedla o dvě branky a domácí museli dotahovat. A to dost možná vyrovnávací trefě Mojmíra Chytila předcházel milimetrový ofsajd, který však bez kalibrované čáry nelze odhalit a branka byla uznána.

Každopádně už kolo před koncem je jisté, že do nadstavby půjde z prvního místa Sparta. Jak moc velká komplikace to pro červenobílé je? "Přemýšlím spíš nad situacemi než nad tabulkou. Spíš mě zajímá, proč dostaneme v takovém zápase dva góly nebo proč se sami nedokážeme tak dlouho prosadit. Ztratili jsme dobře připravený zápas, to je to, co se mi honí hlavou," dodal Bořil.

Přehled zápasu Slavia – Olomouc 2:2

Oranžová – Hradec

"Jsme v prostřední skupině, přitom nás někteří při mém příchodu pasovali na baráž," pronesl David Horejš po remíze v Liberci. Jeho práce má výsledky. Bilance od únorového příchodu je velmi slušná: 4–2–1. Nebýt zápasu na Spartě, je trenér Horejš v Hradci bez prohry, což je jeho nejlepší vstup do trenérského angažmá.

Remíza z Liberce ja navíc plusová. Horejšův tým je od říjnové porážky se Slavií teprve druhým týmem, který Slovanu pod Ještědem dokázal vzít body. "Odehráli jsme velice slušnou partii, dobře jsme do zápasu vstoupili a měli i kvalitu na míči, brzdila nás jen zbrklost. Ve druhém poločase jsme se v tom zlepšili a měli k vítězství blíž, Vašulín trefil tyč, také Pilařova šance volala po gólu. Liberec je kvalitní, takže bod bereme," kvitoval trenér Hradce Králové.

Votroky přebíral na 12. místě s pětibodovou pětibodovým náskokem na 14. místo a tou samou ztrátou na 9. místo. Kolo před koncem základní části je Hradec v prostřední skupině na deváté pozici.

"Jsem rád za výkon a jakou hrou jsme se tady prezentovali. Zlepšit se potřebujeme v zakončení, ale jinak vidím u mužstva velký posun. V týmu je konkurence, kluci v tréninku pracují a vytvářejí na sebe tlak. Tak by to mělo být," dodal hradecký kouč.

Postavení Hradce. Livesport

Přehled zápasu Liberec – Hradec 0:0

Zelená – Sparta

Byl to zápas víkendu, na jeho atraktivitě se podílely oba tábory, ale jen jeden vyhrál, pobral důležité tři body a navýšil náskok v čele ligy ze dvou na čtyři body. Jenže sparťanský triumf kalí fakt, že rudí dovolili Baníku za stavu 4:1 vrátit se zpátky do hry o body a ze závěru sobotního utkní udělali kovbojku.

"Mám smíšené pocity, ale zklamaný nejsem," nekličkoval Brian Priske. "Ale mám smíšené pocity ze tří inkasovaných gólů. A hlavně dvou branek, kdy vedeme 4:1, máme vše pod kontrolou, vytváříme si další šance a potřebujeme zápas dorazit," vysvětloval kouč Sparty.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Realita je taková, že sparťané v sobotu poskočili na 73 získaných bodů, před rokem, kdy také šli do nadstavby z prvního místa, jich měli 65, což je zlepšení o devět procent. Výhru nad Baníkem režírovali Veljko Birmančevič (1+1) a Jan Kuchta (2+1). "Oba byli důležití v kvalitě hry a pohybu, oba svým způsobem mohli dosáhnout na hattrick. V každém případě v posledním období ukazují vysokou kvalitu a velmi dobře trénují," pochvaloval si Priske.

Výborně na tom jsou ofenzivní hráči Letenských i v tabulce ligové produktivity. Hned tři (Birmančevič 13+10, Kuchta 10+7 a Haraslín 11+5) jsou v elitní desítce. Birmančevič pak s 0,9 bodu na zápas vévodí hráčům, kteří odehráli 25 a více zápasů aktuálního ročníku. A to ještě Haraslín v posledních zápasech chodí do utkání z lavičky.

Přehled zápasu Sparta – Baník 4:3