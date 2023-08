Fotbalový víkend ONLINE: Sadílek zapsal první trefu v sezoně, Pastrňák na šlágru v Edenu

Zatímco FORTUNA:LIGA v sobotu načne už páté ligové kolo, to úvodní pak probíhá v Itálii a Německu. A právě Bundesliga bude letos po příchodu několika českých fotbalistů velmi zajímavou soutěží. Živo však bude i na stadionech v Premier League, La Lize nebo Ligue 1. O nic z toho byste neměli přijít, a tak sledujte nejnovější informace v našem aktualizovaném přehledu.

NEDĚLE, 20. SRPNA

21:16 – Jan Bořil si svůj první start v základní sestavě po bezmála dvou letech užil. "Když jsem slyšel diagnózu, že už asi nebudu hrát profesionální fotbal, tak ukápla i slza. Pak jsem ale dostal tip na doktora, absolvoval operaci v Německu a dlouhou rehabilitaci. Teď jsem všem ukázal, že na to ještě mám. Musím ještě poděkovat fanouškům, kteří vyvolávali moje jméno, celý zápas nás podporovali. Jsou nejlepší."

21:00 – Skvělé choreo si v Edenu připravili i fanoušci Baníku. Ostravští příznivci vzpomněli na zítřejší 55. výročí Invaze zemí Varšavské smlouvy do Československa.

20:14 – PSV Eindhoven porazil Vitesse a jednou brankou se na tom podílel i Luuk de Jong. Útočník zaznamenal svou jubilejní 150. branku v nizozemské nejvyšší soutěži a je šestnáctým fotbalistou, který na tuto metu dosáhl.

20:04 – Skvělý vstup do sezony mají za sebou fotbalisté Unionu Berlín. V úvodním kole Bundesligy porazili díky hattricku Kevina Behrense Mohuč 4:1. Premiéru v dresu berlínského celku si odbyl Alex Král, který odehrál celý zápas. Více informací najdete v článku.

19:59 – Dvě odlišné premiéry viděli fanoušci na London Stadium. Domácí James Ward-Prowse dvěma asistencemi řídil výhru West Hamu 3:1. V dresu hostující Chelsea se poprvé představil Moises Caicedo, jenž v nastavení zavinil penaltu.

19:44 –⁠ Baníku v Edenu drží palce i hokejový útočník David Pastrňák.

18:50 – Barcelona půjde do zápasu s Cádizem i s Lamine Yamalem. Obrovský talent nastoupí v základní sestavě ve věku 16 let a 38 dní.

18:05 – Fanoušci Slavie si na začátek zápasu s Baníkem Ostrava připravili vskutku obrovské choreo.

17:45 – Slávistický obránce Jan Bořil se objevil v základní sestavě sešívaných po 687 dnech.

17:30 – Igoh Ogbu nastoupí do zápasu s Baníkem navzdory velmi smutné události v jeho rodině.

17:15 – Everton loni neprožil moc dobrou sezonu a o moc lépe si nevede ani na startu letošního ročníku. Ve druhém kole prohrál na hřišti Aston Villy 0:4 a poprvé od 1. října 2010 se ocitl na dně ligové tabulky. To jejich nedělní soupeř naopak potvrdil skvělou domácí formu, kde vyhrál již osm zápasů v řadě, což se Villans povedlo naposledy v roce 1990.

15:35 – Poté, co si Michal Sadílek v 1. kole Eredivisie proti Almere připsal asistenci, v kole druhém svůj počin ještě vylepšil. V domácím zápase proti Zwolle totiž český reprezentant vstřelil první gól v nové sezoně a celkově čtvrtý ve svém současném působišti.

15:30 – Jordan Pickford od svého příchodu do Evertonu v sezoně 2017-18 zavinil v Premier League už pět penalt, což je spolu s Benem Fosterem nejvíce ze všech brankářů za tuto dobu.

15:00 – Ve věku 19 let a 280 dní, se Salma Paralluelová stala teprve pátou teenagerkou, která kdy nastoupila ve finále mistrovství světa žen, a první od roku 1999, kdy Pu Wei nastoupila za Čínu proti USA (18 let a 324 dní).

14:30 – Španělské fotbalistky se staly poprvé mistryněmi světa. Ve finále turnaje v Austrálii a na Novém Zélandu zdolaly 1:0 evropské šampionky z Anglie. Zápas na Olympijském stadionu v Sydney rozhodla jedinou branku v 29. minutě kapitánka Olga Carmonaová. Více informací najdete v článku.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

13:40 – Fanoušci Dinama Záhřeb nesmí na pražský zápas 4. předkola Evropské ligy se Spartou. Evropská fotbalová unie UEFA v neděli oznámila, že jim kvůli nedávným výtržnostem v Aténách, kde byl při bitce před utkáním předkola Ligy mistrů s AEK ubodán fanoušek, zakázala na celou sezonu návštěvy venkovních zápasů. Informovala o tom agentura Reuters. Podrobnější informace najdete v článku.

11:30 – Gerard Moreno dal v pátek svou 107. branku za první tým Villarrealu a stal se historicky nejlepším střelcem španělského klubu, na čísle 106 se v minulosti zastavil Adriano García.

11:05 – Harry Kane debutoval v německé nejvyšší soutěži a z utkání proti Werderu si odnesl zraněné lýtko. Útočník Bayernu nebude chybět dlouho, problém není vážný a fotbalista by měl stihnout další zápas proti Augsburgu.

10:20 – Brazilský fotbalista Neymar si bude zřejmě muset počkat na debut v dresu Al Hilalu až do září. Podle trenéra Jorgeho Jesuse omezuje hvězdnou posilu, která do Rijádu přišla minulý týden z Paris Saint Germain, blíže nespecifikované zranění.

08:50 – Fiorentina poprvé od sezony 1978/79 vstřelila svůj první gól v Serii A v prvních pěti minutách hry.

08:30 – Brighton, který v sobotu dokázal zvítězit na hřišti Wolves 4:1, poprvé ve své historii zakončil den na prvním místě Premier League a stal se tak 53. týmem, který zakončil den na vrcholu tabulky.

08:20 – Phil Foden odehrál proti Newcastlu skvělý zápas. Pro své spoluhráče vytvořil sedm šancí, což je nejvíce v jednom zápase Premier League.

07:50 – Zajímavostí na Messiho produktivitě je také to, že mu stačilo pouhých sedm zápasů k tomu, aby se dostal na třetí místo v historické tabulce střelců Interu Miami. Tu vede s 29 přesnými zásahy Gonzalo Higuaín.

07:15 – Netrvalo to dlouho a Lionel Messi slaví první trofej v dresu Interu Miami, když se svými spoluhráči ovládl Leagues Cup. Finále proti Nashvillu musel nakonec rozhodnout až dlouhý penaltový rozstřel, který zvládli lépe fotbalisté Interu. Argentinec tak prodloužil svou vítěznou sérii s týmem MLS na sedm zápasů a získal svou první trofej po příchodu z Evropy. Více informací najdete v našem článku.

SOBOTA, 19. SRPNA

22:58 – Sparta se ve 4. předkole Evropské ligy utká s Dinamem Záhřeb. Chorvatský tým vypadl v Lize mistrů s AEK Atény a přešel do nižší soutěže.

21:24 – Česká reprezentace se musí v zářijových zápasech obejít bez obránce Davida Juráska. Třiadvacetiletý hráč si před týdnem při debutu v portugalské lize v dresu Benfiky Lisabon poranil kotník a bude mimo hru tři až čtyři týdny. Trenér Benfiky Roger Schmidt to řekl novinářům před dnešním zápasem 2. kola proti Amadoře. Více informací v článku.

21:04 – "Bod nám není málo, pořád mluvím o pokoře. Před zápasem bychom ho brali. Sparta byla nebezpečná v přečíslení, každé autové vhazování mohlo hrozit nepříjemností. Jsem rád, že jsme pohlídali nejen auty, ale i rohy. Bod určitě bereme," chválil trenér Teplic Zdenko Frťala remízu 1:1 se Spartou.

20:35 – Italský mistr z Neapole zahájil obhajobu titulu v Serii A vítězstvím 3:1 na hřišti nováčka Frosinone. Dva góly dal král střelců minulé sezony Victor Osimhen.

Statistiky utkání. Livesport

20:23 – Sparta v 5. ligovém kole remizovala v oslabení v Teplicích 1:1, v sezoně nejvyšší soutěže poprvé nezvítězila a v neděli může přijít o vedení v tabulce.

20:16 – Premier League nabídla v sobotu další kontroverzní situaci. Jak se tváříte na tento moment z utkání Tottenham – Manchester United?

20:11 – Dukla v šestém kole druhé ligy doma porazila Jihlavu 1:0 a vystřídala ji na prvním místě tabulky. Vysočina v tomto ročníku prohrála poprvé. Chrudim na svém hřišti deklasovala Prostějov 6:2 i díky hattricku útočníka Davida Hufa. Východočeši poprvé v sezoně zvítězili a opustili poslední pozici, kam se propadl B-tým Olomouce po domácí prohře 0:2 s nováčkem Žižkovem.

Výsledky 6. kola. Livesport

19:20 – Kuriózním gólem Jana Kalabišky v nastavení vybojovalo Slovácko alespoň remízu 2:2 v utkání s Mladou Boleslaví. Střídající univerzál domácího týmu využil zaváhání gólmana Matouše Trmala, při rozehrávce mu zezadu vzal míč a pohodlně vyrovnal.

18:50 – Ladislav Krejčí aktuálně neprožívá zrovna šťastné období. Poté, co sparťanský kapitán v úterý neproměnil penaltu proti Kodani, se negativním způsobem zapsal do dějin zápasu i v Teplicích, kde v nastavení prvního poločasu viděl červenou kartu.

18:30 – Jobe Bellingham, kterému je stále 17 let, si v sobotním zápase proti Rotherhamu připsal první dvě branky v Championship, kde hájí barvy Sunderlandu. Že je vám to jméno povědomé? Nemýlíte se, jedná se o mladšího bratra Judea Bellinghama, který je hráčem Realu Madrid.

18:00 – Tomáš Čvančara se svým výkonem navíc zapsal do kronik Borussie. Po Peteru Meyerovi, který v roce 1967 vstřelil hattrick proti Schalke, se stal teprve druhým hráčem, který při svém bundesligovém debutu za Mönchengladbach vstřelil alespoň 2 góly.

17:50 – Velmi zdařilé premiéry v Bundeslize za sebou mají Tomáš Čvančara a Václav Černý. Bývalý hráč Sparty se na úvod svého angažmá prosadil hned dvakrát, přičemž vyrovnávací trefu zařídil z penalty v nastavení druhé půle. Václav Černý, který oblékl dres Wolfsburgu, se pak mohl radovat z výhry 2:0 nad Heidenheimem. Podrobné informace nejen o českých hráčích najdete v našem článku.

17:05 – Ve FORTUNA:LIZE na výhru stále čekají fotbalisté Jablonce, kteří sice v Karviné dlouho vedli, v 84. minutě ale domácím zajistil bod za remízu 1:1 nigérijský útočník Adeleke Akinyemi. Hned dvě červené karty vyfasovali hráči Mladé Boleslavi v zápase se Slováckem. Navzdory tomu dokázali v Uherském Hradišti uhrát remízu 2:2. Více informací k zápasům FORTUNA:LIGY najdete v článku.

16:30 – Parádní individuální akcí zakončenou gólem se na hřišti Wolves blýskl japonský záložník Brightonu Kaoru Mitoma.

16:05 – Ještě lépe si vede v souběžně hráném zápase Tomáš Čvančara, který v 27. minutě zvyšoval vedení svého týmu na 2:0. Svůj debut v Bundeslize tak ozdobil i premiérovým gólem.

15:45 – Václav Černý vlétl do Bundesligy jak se sluší a patří. Už v šesté minutě měl prsty u první branky Wolfsburgu. Na jejím konci byl skórující útočník Jonas Vind.

15:30 – Trent Alexander-Arnold se chystá na své 200. vystoupení v Premier League a stane se tak druhým nejmladším hráčem Liverpoolu, který tohoto milníku v soutěži dosáhl. Dříve tuto metu pokořil pouze Michael Owen (24 let a 34 dní).

14:34 – Pět ze šesti sobotních utkání německé Bundesligy začíná v 15:30 a dojít by mělo minimálně na dvě české premiéry. Dres Mönchengladbachu by od začátku utkání v Augsburgu měl obléknout Tomáš Čvančara a proti nováčkovi z Heidenheimu by měl od úvodního hvizdu nastoupit Václav Černý z Wolfsburgu.

Program 1. bundesligového kola. Livesport

13:20 – Dnes je to přesně 10 let od legendární výhry Teplic v Edenu. Podaří se Severočechům v sobotu něco podobného proti Spartě?

Tehdy to byly pro Slavii krušné časy. Livesport

10:25 – Příznivci Betisu už vědí, jak bude vypadat jejich nový stadion. Nový stánek Benito Villamarín bude mít po demolici a kompletní výstavbě stánku Preferencia kapacitu 60 379 diváků. Projekt zahrnuje instalaci střechy nad čtyřmi tribunami a novou fasádu, která zcela změní současnou podobu.

09:25 – Až budete zase jednou zoufat na to, že váš oblíbený klub nemá hezké dresy nebo je na něm mnoho reklam, vzpomeňte si na fanoušky rakouského SV Ried.

8:45 – V Německu se letos bude celou sezonu hrát se speciálními retro míči, Bundesliga totiž slaví 60 let.

07:35 – Velkým oblíbencem fanoušků NAC Breda se rychle po svém příchodu stal Dominik Janošek. Poté, co se v prvním kole prosadil z penalty a přispěl k remíze 2:2, si svou bilaci vylepšil i v kole druhém. Bývalý hráč Pardubic před domácím publikem dvakrát skóroval a postaral se o výhru 2:1 nad Jong AZ.

07:30 – Ačkoliv Karviná od 1. kola zůstává bez bodu, trenér Tomáš Hajdušek nepropadá panice, zároveň si však uvědomuje, že jeho tým si potřebuje připsat nějaký bodový zisk. V sobotu se jeho svěřenci na domácí půdě utkají s Jabloncem. "Hrajeme doma, utkání potřebujeme a hlavně chceme zvládnout. Prohráli jsme poslední tři zápasy, ale herně jsme nijak nepropadli. Ani naposledy v Pardubicích si nemyslím, že by byli domácí lepším týmem, minimálně na bod jsme měli. V žádném případě nepropadáme panice."

07:20 – Historický počin zaznamenal i další hráč mnichovského celku. Thomas Müller nastoupil za Bayern v 16 různých bundesligových sezonách a stal se tak vůbec prvním hráčem, kterému se to v historii klubu podařilo.

07:15 – Harry Kane se stal teprve druhým anglickým hráčem, který vstřelil gól při svém debutu v Bundeslize. Tím prvním byl v září 2018 Reiss Nelsson.

07:00 – Nový stadion v Hradci Králové, který se teprve nedávno otevřel, evidentně táhne. Východočeský klub prostřednictvím sociálních sítí v pátek večer uvedl, že na nedělní utkání proti Zlínu zbývá už jen 1000 lístků.

PÁTEK, 18. SRPNA

23:19 – Olympique Marseille sice v pátek večer překvapivě jen remizoval s Métami 2:2, utkání si ale dobře zapamatuje teprve osmnáctiletý francouzský útočník Emran Soglo. Ten otevřel svým prvním zásahem v Ligue 1 skóre a stal se nejmladším hráčem klubu od roku 2005, který gólově uspěl. Zařadil se za nyní šestatřicetiletého Samira Nasriho.

22:14 – Hned ve svém prvním bundesligovém zápase Harry Kane skóroval. Muž s číslem 9 na zádech prostřelil Jiřího Pavlenku v brance Brém a navýšil vedení Bayernu v 75. minutě na 2:0. Aby toho nebylo málo, zapsal si i asistenci u první branky.

21:54 – Villarreal zvítězil ve 2. kole La Ligy na Mallorce 1:0 a ukončil nelichotivou šestizápasovou sérii bez vítězství na tomto ostrově. Jediný gól vstřelil kapitán Gerard Moreno.

20:16 – Zbrojovka Brna v předehrávce 6. kola druhé ligy zvítězila na stadionu sparťanské rezervy po obratu v závěru 2:1. Pražané na Letné ještě v 81. minutě vedli, ale pak po dvou centrech otočili stav Jakubové Řezníček a Šural. Zbrojovka vyhrála podruhé za sebou a v neúplné tabulce je pátá.

Statistiky utkání. Livesport

20:07 – Novým koučem italské fotbalové reprezentace se stal Luciano Spalletti. U týmu úřadujících mistrů Evropy nahradil Roberta Manciniho, který rezignoval.

19:42 – Francii v současnosti sužují extrémní vedra, a to včetně Toulouse a Lyonu, kde se mají v sobotu uskutečnit zápasy druhého kola Ligue 1. Předpovídají se tam teploty kolem 40 stupňů Celsia, i proto byl původně plánovaný začátek utkání mezi OL a Montpellierem posunutý o dvě hodiny na 19:00. A jiný čas pak bude platit také pro nedělní klání mezi Monakem a Štrasburkem, z páté hodiny odpolední se zápas rovněž posunul o dvě hodiny dopředu, tedy na 19:05, a to v naději, že by mohlo být chladněji.

17:30 – Fotbalisté Šachtaru Doněck budou hrát svá domácí utkání v této sezoně Ligy mistrů v Hamburku. V minulém ročníku měli ukrajinští šampioni kvůli ruské invazi azyl ve Varšavě na stadionu Legie.

16:30 – Sparta je podle asistenta trenéra Luboše Loučky na zápas na Stínadlech velmi dobře připravená a ví co jí čeká. "Herní styl Teplic pod Frťalou se oproti trenérovi Jarošíkovi extra nezměnil. Čeká nás složitý zápas, budou zalezlí a bude to o tom je dobýt. Jsou dobře nastaveni na útočné zisky, mají šikovné hráče nahoru, na to si musíme dát pozor."

16:15 – Teplice, které zažívají povedený vstup do sezony, hostí v sobotním utkání Spartu a čeká se návštěva atakující 15 tisíc lidí. "Sparta má obrovskou sílu směrem dopředu, ofenzivu má opravdu nadstandardní. Musíme vše zvládnout i po mentální stránce, čeká se velká návštěva. Motivace je obrovská, v klubu i ve městě je znát, že se blíží velké utkání," prohlásil na tiskové konferenci Zdenko Frťala.

15:45 – V posledních 30 bundesligových sezonách se vždy alespoň jeden postoupivší tým vyhnul sestupu. Dobrá zpráva pro Heidenheim a Darmstadt?

14:35 – Sergio Rico byl propuštěn z nemocnice. Brankář PSG koncem května spadl z koně, inkasoval zásah do hlavy a lékaři ho devatenáct dní drželi v umělém spánku. Gólman absolvoval několik operací a pomalu rehabilitoval, v červenci začal komunikovat s okolím a nyní je jeho stav natolik uspokojivý, že byl propuštěn do domácího ošetřování. "Cítím se docela dobře, i když aneurysma ještě není úplně pod kontrolou," řekl dnes Rico novinářům, když po boku manželky Alby opouštěl po 82 dnech nemocnici Virgen del Rocío. "Potřebuju ještě pár měsíců klid," dodal náhradní gólman francouzských mistrů před odchodem do domácího léčení.

13:30 – Stoper fotbalistů Slavie Igoh Ogbu dostal za faul v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy proti Dnipru dvouzápasový trest. Pražanům bude k dispozici až v odvetě závěrečného předkola proti Zorje Luhansk. Vršovičtí o tom informovali na Twitteru.

13:25 – Chelsea oficiálně potvrdila, že její kapitán Reece James se během týdne zranil, načež okamžitě zahájil rekonvalescenci.

12:30 – Fotbalisté Trnavy mají po včerejším postupu do 4. předkola EKL nového hrdinu. Bývalý hráč Sparty Lukáš Štetina rozhodl o postupu svého týmu neuvěřitelným způsobem. V 74. minutě se pověsil do vzduchu a nůžkami vstřelil rozhodující branku zápasu. Zajímavé je na tom především to, že si na svou trefu musel počkat opravdu dlouho – 1537 dnů. Více si o tomto počinu můžete přečíst v našem článku.

10:40 – Utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Plzní se na základě žádosti hostů kvůli účasti v závěrečném 4. předkole Evropské konferenční ligy nebude hrát v neděli 27. srpna, ale později. Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí profesionální soutěže, v pátek o odložení zápasu na neurčito informovala v tiskové zprávě. Více informací najdete v článku.

09:00 – Historicky nejmladší debutant v dresu anglické reprezentace ve 34 letech končí svou bohatou kariéru. Během ní si Theo Walcott zahrál v dresu Southamptonu, Arsenal a Evertonu. V Premier League nastoupil do 397 zápasů, ve kterých nastřílel 80 gólů a přidal 56 asistencí.

06:30 – Nový ročník Bundesligy otevře v pátek večer zápas mezi Werderem a úřadujícím šampionem z Mnichova, jenž se bude snažit napravit neúspěch z minulého týdne, kdy v německém Superpoháru nestačil na Lipsko 0:3. První bundesligové minuty by si měl na své konto připsat Harry Kane. Zajímavostí je také to, že Brémy neporazily svého dnešního soupeře už 31x za sebou. Poslední tříbodová výhra Werderu se datuje až k 20. září 2008, kdy jednu z branek vstřelil i Mesut Özil. Tehdy Werder v Alianz areně zvítězil 5:2. Kompletní preview ke startu Bundesligy najdete v našem článku.