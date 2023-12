Buďme pozitivnější, nabádá Svědík. Nároďák? Mám smlouvu a jedu dál ve Slovácku

Trenér Slovácka Martin Svědík (49) se na tiskové konferenci po výhře 1:0 v 19. ligovém kole v Mladé Boleslavi příliš nechtěl zabývat spekulacemi o možném působením u české reprezentace. Vzhledem k platné smlouvě hodlá v Uherském Hradiště nadále pokračovat, se sportovním ředitelem klubu Veličem Šumulikoským (42) navíc řeší zimní posily. Po postupu národního týmu na mistrovství Evropy v příštím roce a tří českých celků do jarní části pohárů také vyjádřil přání, aby v tuzemském fotbale panovala pozitivnější atmosféra.

Podle médií je aktuálně favoritem na uvolněný post reprezentačního trenéra Ivan Hašek. Bookmakeři dříve označili za největší adepty Svědíka a Miroslava Koubka z Plzně, už nějakou dobu ale nelze na nového kouče sázet. O nástupci trenéra Jaroslava Šilhavého se má rozhodnout v lednu.

"Vůbec bych k tomu nechtěl dál nic říkat. Mám dál platnou smlouvu. Vždy se dočtu spoustu věcí, spoustu konspirací, ale pravda je taková, že se Šumim (Šumulikoskim) máme rozjednané posily. S kluky jsme se loučili, že se sejdeme třetího ledna. Mám smlouvu a jede se dál ve Slovácku," prohlásil Svědík.

Pozápasový rozhovor s Martinem Svědíkem. O2 TV Sport

Spekulace ohledně reprezentace ho spíše míjely. "Tím, že jsem vzešel z takového dna a tím, že jsem se ne vždy živil profesionálním fotbalem, tak je pro mě strašně důležité, že můžu trénovat a tu práci dělat. Strašně si toho vážím," uvedl pro O2 TV Sport.

"Říkal jsem, že mám ambice dělat větší klub a posunout se dál. Ale neznamená to, že je to za každou cenu a že nejsem teď spokojený. Jsem spokojený s trénováním. Jsem spokojený, že mám rodinu, která mě v tom podporuje. To jsou moje priority a důvod, proč mě baví život," doplnil devětačtyřicetiletý trenér.

Ocenil, že poprvé v samostatné historii se tři čeští zástupci (Plzeň, Slavia a Sparta) představí v jarní fázi evropských pohárů. "Nejen, že naše reprezentace postoupila na Euro, ale co uhrály naše kluby v Evropě, to je naprosto úžasné. Je to skvělé pro celý český fotbal a myslím si, že bychom si toho měli hodně vážit," řekl Svědík.

Statistiky zápasu Livesport

"Gratuluju všem, vedení klubů, hráčům, realizačnímu týmu, že k tomu došli a že tím pomáhají českému fotbalu. Nejen v koeficientu, ale i získáním finančních prostředků do českého fotbalu, který je strašně potřebuje," doplnil někdejší kouč Mladé Boleslavi či Ostravy.

Souhlasí s trenérem Bohemians 1905 Jaroslavem Veselým, že některá média vytvářejí v českém fotbale zbytečně negativní emoce. "Připojím se k Jardovi Veselému a panu Koubkovi. Jenom bych si přál, a je to přání do dalších let, abychom byli pozitivnější. Jsme malá země a někdy máme strašně velké nároky," uvedl Svědík.

"Velkými nároky rostete, máte ambice, ale někdy si myslím, že jsou věci přes čáru. Budu jedině rád, když se tohle trochu zlomí a budeme pozitivnější. I takhle můžeme dál dojít, ne jen negativními články nebo komentáři. A že místo nenávisti a závisti budeme chválit," podotkl Svědík.