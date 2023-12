Budoucnost budu řešit až po podzimu, řekl Havlík. Nejvíce ho těší, že góly přinesly výhru

Havlík má se Slováckem smlouvu do léta 2024.

Marek Havlík (28) v sobotu odehrál životní zápas a čtyřmi góly pomohl Slovácku k domácímu vítězství 5:2 nad Bohemians 1905 v 18. kole FORTUNA:LIGY. Záložník je s 10 brankami aktuálně nejlepším kanonýrem nejvyšší soutěže, ale na tabulku střelců se podle svých slov nedívá. V rozhovoru s novináři Havlík přiznal, že po čtvrté trefě měl slzy na krajíčku a úplně nechápal, co se děje.

Havlík vede pořadí střelců před sparťanem Lukášem Haraslínem a olomouckým Lukášem Julišem, kteří se v ligové sezoně dosud trefili osmkrát. "Na to se nedívám, pro mě je nyní hlavní, že moje branky pomáhají týmu. Ale přiznávám, že to zní dobře," uvedl Havlík, který do Slovácka přišel před 10 lety a nejvyšší českou soutěž v jiném klubu nehrál. "Ani si nepamatuju, zda-li jsem někdy dal čtyři branky za zápas třeba v žácích nebo dorostu," doplnil.

Dosavadním maximem během jedné ligové sezony pro něj dosud byly čtyři branky. Potencionálního kanonýra z něj letos na podzim udělal trenér Martin Svědík, jenž ho z pozice defenzivního záložníka posunul výše pod hrot. "Mám větší volnost, mohu volit jiná řešení, víc střílím a daří se mi," přiblížil Havlík.

Slovácko v úvodním poločase dvakrát vedlo, ale Bohemians dokázali dvakrát odpovědět. "Myslel jsem, že to bude víc v klidu, ale dvakrát jsme inkasovali. O přestávce jsme si něco řekli, chtěli jsme to urvat a povedlo se," řekl bývalý hráč Kroměříže, jenž otevřel skóre už ve druhé minutě.

V rozmezí 24 minut druhé půle vstřelil další tři branky. "Klíčový byl můj druhý a týmový třetí gól. Balon trochu zaplaval, lehce ho tečoval obránce, ale spadlo to tam," radoval se Havlík. Po zkompletování hattricku mu spoluhráči říkali, ať střílí dál, že mu tam spadne všechno. Po čtvrté trefě si skryl tvář do dlaní. "Měl jsem slzy na krajíčku a říkal si, že to snad ani není možné," přiznal záložník Slovácka.

Čtyři branky v jednom utkání zaznamenal v české nejvyšší soutěži naposledy Václav Jurečka. Někdejší útočník Slovácka už jako hráč Slavie dal čtyři góly právě bývalému týmu při výhře 4:0 v nadstavbové části minulého ligového ročníku.

Havlíkovi na Slovácku v červnu příštího roku vyprší smlouva. Trenér Svědík řekl, že by s Havlíkem rád spolupracoval i dál, ale že rozhodnutí je plně na jeho straně. "Ještě nás čeká jeden podzimní zápas, pak bude chvilku volno a já si sednu se svým manažerem panem Nehodou a probereme nějaké varianty," dodal Havlík.

