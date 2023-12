Kuchta ukončil střelecké trápení, trefa budí emoce. Za mě ofsajd, říká expert Rajnoch

Gólové trápení útočníka Jana Kuchty (26) skončilo. Ve 12. minutě se kanonýr Sparty dočkal a poprvé od 8. října, kdy se trefil v Hradci Králové, mohl slavit gól. Tedy slavit. Chlapík s devítkou na zádech nejásal, zvolna kráčel po trávníku. Sám si nebyl jistý, zda jeho zásah proti Jablonci bude platit. Nakonec jej sudí uznal, ale gól budí rozpaky. "Za mě ofsajd," měl jasno Jan Rajnoch, expert ve studiu O2 TV Sport. Sparta nakonec dokráčela k jasnému vítězství 3:0.

Bojoval, pral se o každý míč, ale dát gól mu nebylo přáno. Jan Kuchta se nemohl trefit, ať dělal, co dělal. Proti Jablonci však přišla jeho chvíle. Ve dvanácté minutě skončila jeho rána pravačkou v síti. Gejzír radosti se ale nekonal. Kuchta sice přijímal gratulace, ale sám podle televizních kamer jen zlehka zavrtěl hlavou. Bál se, že mu gól vezme odhalený ofsajd.

To se ale nestalo a útočník svlékl levou rukavici a políbil si ruku. Úlevu musel cítit ohromnou, na přesný zásah čekal dvanáct soutěžních zápasů. Ze všech stran sice mohl slyšet, že trápení v koncovce utne, že je to jen otázku času, pauza ale byla dlouhá a útočníka jistě strašila. Kuchta tak navázal na gól proti Jablonci z minulé sezony, kdy Letenští vyhráli také 3:0.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Podle Rajnocha šlo o ofsajd

"Akce to byla krásná, ale za mě ofsajd," měl ale jasno expert O2 TV Rajnoch, že branka favorita neměla platit. "Minule v Pardubicích to tak jasné nebylo," vrátil se expert v televizním studiu k týden staré situaci, kdy Pardubice dopravily míč do sítě, ale branka nakonec neplatila. "Tady byl gól uznaný a Sparta dominovala," uvedl.

Jablonecký trenér Radoslav Látal po utkání nechtěl situaci u prvního gólu komentovat. "Nevím, nemůžu posoudit. Ještě jsem to neviděl. Nějaké ohlasy mám, ale nevím" uvedl kouč před televizními kamerami. Podobně reagoval i záložník Tomáš Hübschman. "První branku jsem pořádně neviděl, spekulovalo se tam o ofsajdu. Ale druhý a třetí gól, to byly naše chyby," nehledal výmluvy po vítězství Sparty zkušený hráč.

Hübschman po zápase na pražské Letné. O2 TV Sport

Samotný střelec Kuchta přiznal, že cítil obrovské štěstí i úlevu. "Cítil jsem asi oboje. Když jsem takový gól minule v Pardubicích, tak mi nebyl uznaný. Teď to byla totožná situace, tak jsem se ani neradoval," konstatoval Kuchta po šestém zásahu v sezoně. "Tady nakonec gól platil a jsem za to rád," dodal, aniž by se pustil do hodnocení hraniční situace, kdy přebíral přihrávku na úrovni bránícího jabloneckého hráče.

Video muselo do akce i v 58. minutě, kdy sparťanský stoper Vitík zastavil únik Černáka na hraně pokutového území. Nejprve to vypadalo na penaltu a faulující hráč vyvázl se žlutou kartou. Na doporučení sudích obsluhujících systém VAR však nakonec sudí Pechanec spornou chvilku přehodnotil. Zákrok vytáhl před pokutové území a Vitík musel předčasně do kabin. Jablonecký Kratochvíl, který už se chystal na penaltu, nakonec zahrával jen trestný kop a ten ve sparťanské síti neskončil.