Další trenérská změna v Hradci. Kotal ze zdravotních důvodů končí, Votroky povede Horejš

Zatímco v pondělí dostal padáka olomoucký Václav Jílek, o dva dny později přišla FORTUNA:LIGA o dalšího trenéra. Z osobních důvodů skončil na lavičce Hradce Králové zkušený kouč Václav Kotal (71), jenž v září nahradil odvolaného Jozefa Webera. Už třetím trenérem Votroků v této sezoně se stal David Horejš (46). Klub informaci potvrdil na svém webu.

Vedení klubu po sobotním ligovém duelu s Mladou Boleslaví (0:0) veřejně vyjádřilo Kotalovi důvěru. Reagovalo tím na spekulace v médiích, že je pozice trenéra v ohrožení. Bývalý kouč Sparty, Jablonce nebo Brna nakonec skončil na vlastní žádost.

"V první řadě bych chtěl poděkovat všem fanouškům za podporu mé osoby. Bohužel mě v poslední době potkaly zdravotní problémy, které musím řešit. Proto jsem se po dohodě s vedením klubu rozhodl, že skončím na pozici hlavního trenéra," uvedl zkušený trenér pro klubový web.

Kotal se v září vrátil do známého prostředí, jeho další angažmá na východě Čech ale trvalo jen pět měsíců. V Hradci Králové působil už v 80. letech jako hráč, v 90. letech tam zastával pozici sportovního ředitele a mezi roky 2009 až 2012 Votroky trénoval. V aktuální sezoně vedl Východočechy od osmého ligového kola. Právě po něm a třech porážkách v řadě nahradil ve funkci odvolaného Webera.

Votroci pod vedením klubové legendy okamžitě zlepšili defenzivu a hned v prvním utkání zvítězili doma 1:0 nad Jabloncem. Od té chvíle však Hradec bral tři body jen ve dvou z 13 ligových duelů, přičemž na jaře zapsal tři remízy a klesl na 12. příčku v tabulce jen sedm bodů od poslední Karviné.

Poslední zápasy Hradce Králové. Livesport

Už třetím trenérem Východočechů v této sezoně se stal David Horejš, kterého čeká třetí ligové angažmá. Dlouholetý trenér i hráč Českých Budějovic, se kterými v roce 2019 postoupil do nejvyšší soutěže, naposledy vedl Jablonec, kde ale loni v létě po jedné sezoně skončil. Právě na severu Čech nastoupí Hradec Králové v sobotu k zápasu 23. kola.

Podle informací deníku Sport si prachatický rodák vezme jako asistenta bývalého záložníka Sparty Lukáše Váchu. Do budoucna se zároveň nabízí, že se Kotal k prvnímu týmu vrátí v roli Horejšova konzultanta. "Pokud bude mít klub zájem, tak po, doufám, že úspěšném vyléčení, bych se mohl vrátit do práce v klubu. Vše ale záleží na mém zdravotním stavu, který je teď pro mě rozhodující," dodal zkušený kouč.

Postavení Hradce Králové v tabulce F:L. Livesport

Horejš si podle prvních slov práce svého předchůdce velmi váží: "Možnosti trénovat A-tým FC Hradec Králové si velice vážím. Tato příležitost je pro mě o to cennější, že mužstvo přebírám po Václavu Kotalovi, což je trenér, ke kterému chovám hlubokou úctu a bude mi ctí s ním spolupracovat. V první řadě mu ale přeji, aby se co nejrychleji zotavil. Poté se společně můžeme pustit do práce."

V této sezoně sáhlo ke změně na lavičce zatím šest ligových celků. Naposledy v pondělí skončil v Olomouci Václav Jílek, po němž převzal tým dosavadní asistent Jiří Saňák.