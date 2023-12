Fotbalový víkend ONLINE: Dycheův Everton se veze na vítězné vlně, v La Lize se nedohrál zápas

Začátek prosince pro fotbalového fanouška znamená jediné – bohatý program plný zajímavých duelů. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější dění nejen očima dat.

Neděle 10. prosince

20:49 – Ženský tým Arsenalu se v neděli na Emirates Stadium předvedl ve skvělém světle a pokořil mistrovskou Chelsea 4:1. Gunners se tím na vedoucí Chelsea navíc bodově dotáhly. To vše navíc před 59 042 diváky, což je nový rekord Women's Super League.

20:26 – Taulant Xhaka oblékající dres Basileje vydžel v sobotním utkání švýcarské Superligy na hřišti jen lehce přes 17 minut, než byl vyloučen za nepříjemný zásah nohou do slabin protihráče. Spolu s mladším bratrem Granitem už navíc v kariéře nasbírali celkem 19 červených karet. Zatímco prosinec je z jejich pohledu nejrizikovějším měsícem pro obdržení trestu vyloučení, v březnu ještě nikdy takto potrestáni nebyli.

19:58 – Slavia v neděli doma porazila Mladou Boleslav 2:0. Červenobílí vyhráli šest z posledních sedmi kol a v lize třikrát po sobě zvítězili. Nadále však ztrácejí z druhého místa neúplné tabulky pět bodů na obhájce titulu Spartu, mají však k dobru odložené utkání ve Zlíně. Mladoboleslavští v nejvyšší soutěži potřetí za sebou prohráli a jsou sedmí. I oni odehráli o zápas méně.

19:34 – Už 100 zápasů ve FORTUNA:LIZE si v dresu pražské Slavie připsal její současný kapitán Tomáš Holeš. Při svém jubilejním utkání, při němž sešívaní přivítali doma Mladou Boleslav, navíc vstřelil branku.

19:09 – Druholigový anglický Birmingham City se od angažování Wayna Rooneyho propadl tabulkou z pozic zajišťujících play off až na 16. příčku. Rooney zatím na lavičce celku, jenž vychoval Judea Bellinghama, zaznamenal pouze jednu výhru. Jinak dvakrát remizoval a šestkrát prohrál.

18:47 – Skotský Celtic neprohrál v tamní nejvyšší soutěži 17krát v řadě. A to až do nedělního zápasu s Kilmarnockem. Pátý celek tabulky Premiership porazil jejího lídra na domácí půdě 2:1.

18:16 – "Nechci být sprostý, ale jsem zklamaný z našich hráčů, co jsme tady předvedli. Samozřejmě si moc dobře uvědomuji, že za výsledek a odvedenou práci jsem zodpovědný já, ale vůbec to nechápu. Takovýhle ustrašený, bojácný výkon jsem jako trenér nezažil. Šílený zápas od nás. To, co jsme tady předvedli, je ostuda ostud. Od prvního do posledního hráče jsme předvedli žalostný výkon," řekl po pětigólovém přídělu od Plzně trenér Dynama Tomáš Zápotočný.

Na tiskové konferenci také vyjmenoval některé z dílčích problémů jeho týmu: "Vůbec jsme nebojovali, nemakali, nebyla tam organizace. Chyběl mi nějaký lídr, vůdce, který by to vzal na sebe. Pro trenéra je to bezradnost a je vám smutno. Kluci to po druhém gólu prostě zabalili."

18:02 – Sean Dyche je v Premier League znám především svými sestupovými bitvami. I letos se tým, jemuž velí, potácí na hladině sestupového pásma. Everton nicméně i přes odečet 10 bodů nesložil zbraně a v posledních pěti zápasech prohrál jen jednou. Navíc zvítězil už třikrát v řadě, což se mu naposledy povedlo v roce 2021. S 13 body na kontě tak aktuálně zaujímá první nesestupovou příčku v soutěži. Dyche takovou vlnu výher zažil naposledy v roce 2019, kdy byl ještě manažerem Burnley.

17:46 – Zápas 16. kola La Ligy mezi Granadou a Athleticem Bilbao se v neděli nedohraje. Duel byl v 15. minutě přerušen poté, co brankář hostů Unai Simón na naléhání domácích fanoušků běžel upozornit rozhodčího na kolaps jednoho z diváků v hledišti. Podle agentury AP ho postihla zřejmě srdeční zástava. Kluby později informovaly o jeho úmrtí. Kromě vyjádření soustrasti uvedly, že se dohodly v utkání nepokračovat.

17:22 – Výrazným rozdílem přehrála domácí Plzeň v 18. kole FORTUNA:LIGY České Budějovice a nakonec zvítězila 5:0. Západočeši tak na svém stadionu v lize vyhráli nad Dynamem podeváté za sebou. Jihočeši venku v nejvyšší soutěže čekají na vítězství 19 utkání a v této sezoně jsou tam s jediným bodem nejhorším týmem soutěže.

17:12 – Manchester City přerušil na hřišti Lutonu čtyřzápasovou sérii bez výhry. Ke třem bodům mu dopomohl rychlý obrat, když se v rozpětí třech minut trefili Bernardo Silva a Jack Grealish. Už třetí a velmi cennou výhru v řadě si připsal sestupem ohrožený Everton, který přemohl londýnskou Chelsea 2:0. Vůbec se nedařilo West Hamu v souboji na půdě Fulhamu. Kladiváři i s Vladimírem Coufalem a Tomášem Součkem prohráli vysoko 0:5.

16:55 – Granada hostí v rámcí nedělního programu La Ligy Athletic Bilbao. Zápas byl nicméně v první půli za stavu 0:1 přerušen. Podle prvních zpráv postihla jednoho z fanoušků srdeční slabost, hráči zamířili do kabin a další osud duelu je zatím nejistý.

16:40 – Stuttgart rozhodně nepatří mezi defenzivní týmy. V první půli nedělního zápasu s Bayerem Leverkusen vyslal za první poločas na branku soupeře rovnou 11 střel, čímž dorovnal stávající rekord od doby, kdy se detailní data sbírají (sezona 2004/2005). Nicméně i s předchozím nejlepším počinem měl co dočinění. V roce 2015 byl totiž na opačné straně barikády, když na jeho gólmana vyslal stejný počet střel za poločas Bayern Mnichov.

16:25 – V horní polovině tabulky anglické Premier League byste nejpilnějšího střelce ze hry z řad záložníků hledali marně. Od února letošního roku, kdy se v Evertonu ujal kormidla Sean Dyche, se v soutěži nejčastěji (už jedenáctkrát) prosadil právě záložník liverpoolského týmu Abdoulaye Doucouré. Zatím poslední gól zaznamenal 30letý Malijec v utkání s Chelsea.

15:20 – Fotbalisté Manchesteru City se budou muset minimálně v nedělním zápase s Lutonem obejít bez norského kanonýra Erlinga Haalanda. Podle trenéra Pepa Guardioly ho do hry nepustí potíže s kostí v chodidle. Absence nejlepšího střelce Premier League může ještě prohloubit současnou krizi týmu úřadujících šampionů, kteří už čtyři zápasy čekají na vítězství.

15:05 – Turín FC veze bod za bezgólovou remízu z půdy Frosinone Calcio, kde závěrečných deset minut odehrál David Zima. Český reprezentant za Granata nastoupil v lize po měsíci a celkově teprve popáté v sezoně.

14:30 – Lois Openda teprve před sezonou vyměnil RC Lens za RB Lipsko, brzy by se však mohl znovu stěhovat. Třiadvacetiletý útočník se ocitl v hledáčku Manchesteru United, který chce v lednu rozšířit možnosti do ofenzivy.

13:00 – Po prvním sestupu ve více než stoleté historii klubu nebude žádný fotbalista v Santosu nosit dres s číslem 10, které proslavil Pelé. Informoval o tom staronový prezident brazilského klubu Marcelo Teixeira. "Dokud se Santos nevrátí do nejvyšší soutěže, kam patří, nikdo neoblékne desítku, naše nejslavnější číslo. Letošní liga byla pojmenována po Králi Pelém a v této misi budeme pokračovat," uvedl Teixeira.

12:40 – Eintracht Frankfurt včera rozstřílel Bayern Mnichov (5:1), na čemž se úvodním gólem podílel Omar Marmoush. Egyptský útočník vsítil již pátou branku v sezoně do 15. minuty, to je nejvíce v soutěži. Zároveň je prvním hráčem "Orlů", jenž pětkrát skóroval v úvodní čtvrthodině od Bernda Hölzenbeina v ročníku 1976/77 (taky pětkrát).

11:50 – Reprezentační útočník Serge Gnabry už německému mistrovi Bayernu Mnichov letos nepomůže. Sobotní nepovedený zápas při debaklu 1:5 s fotbalisty Frankfurtu nedohrál a vedení klubu dnes oznámilo, že má svalové zranění. V září chyběl Bayernu několik týdnů se zlomenou ruku, absentoval také kvůli problémům s kyčlí.

11:00 – Kvůli nočnímu sněžení a nezpůsobilému terénu bylo odloženo dnešní utkání 18. kola FORTUNA:LIGY mezi fotbalisty Teplic a Olomouce. Informovala o tom LFA.

09:45 – Počasí znovu komplikuje program FORTUNA:LIGY. Podle vyjádření LFA je možné, že se odloží zápas mezi Teplicemi a Olomoucí. Na severu Čech totiž přes noc opět sněžilo a o osudu utkání se rozhodne kolem 11:30, kdy je na pořadu dne prohlídka hrací plochy.

08:35 – Aston Villa v sobotním utkání s Arsenalem zaznamenala již patnáctou domácí výhru v řadě. Stalo se to vůbec poprvé v historii klubu. Velkou zásluhu na tom má i trenér Unai Emery, který tak navázal na Fergusona Manciniho, Kloppa a Guardiolu.

08:15 – AC Milán podlehl Atalantě Bergamo (2:3), čemuž nezabránil ani gól Oliviera Girouda. Zkušený kanonýr vstřelil v roce 2023 osmý gól hlavou v Serii A, což je nejvíce z top pěti evropských soutěží (spolu s Harrym Kanem).

07:30 – Liverpool v úvodním utkání 16. kola Premier League urval na půdě Crystalu Palace vítězství díky trefě z nastavení druhé půle, z dlouhodobého hlediska tak potvrdil, že pozdní přesné zásahy jsou jeho parketou. Rozhodující branku v historii anglické nejvyšší soutěže zapsal v závěru už na 43. pokus, 17 z nich přitom v 90. minutě či později zaznamenal pod vedením manažera Jürgena Kloppa. V pomyslném žebříčku je v tomto ohledu druhý Arsenal (32 pozdních branek), třetí pak Tottenham (31 gólů).

Sobota 9. prosince

22:15 – Inter rozstřílel Udinese (4:0), na čemž se gólem podílel Lautaro Martínez, který má v tomto roce na kontě 28 branek v Serii A. Od začátku nového milénia nikdo nevstřelil za Nerazzurri více ligových gólů v kalendářním roce, argentinský kanonýr se dotáhl na Diega Milita (rok 2012) a Christiana Vieriho (rok 2001).

21:32 – "Myslím, že jako mužstvo nejsme dost konzistentní. Musíme společně pracovat, abychom to zlepšili," řekl po porážce od Bournemouthu Erik ten Hag. Co dalšího o utkání, v němž podle jeho slov Manchester United nezachytil začátek, sdělil médiím, si můžete přečíst v článku.

21:14 – Wolfsburg nezvládl ani sobotní zápas s Freiburgem (0:1) a zaznamenal šestou porážku z posledních osmi kol (1-1-6). Pozice trenéra Nika Kovače, jemuž byla v týdnu vyslovena důvěra, však zůstává nadále pevná. "Za svým prohlášením si stojím," řekl sportovní ředitel koncernového týmu Marcel Schäfer.

20:45 – Unai Emery je teprve pátým trenérem v Premier League, který v ní dokázal zvítězit v 15 domácích utkáních za sebou. Poslední dvě výhry si navíc připsal proti dvěma nejlepším týmům loňské sezony, jelikož s Aston Villou porazil 1:0 Manchester City a naposledy stejným výsledkem i Arsenal. Před ním takovou řadu výsledků předvedli jen Sir Alex Ferguson, Roberto Mancini, Jürgen Klopp a Pep Guardiola

20:27 – Ipswich Town vyhrál v Championship potřetí v řadě a i díky brankáři Václavu Hladkému udržel první čistý štít po osmi zápasech. Díky triumfu 2:0 nad Middlesbrough si nadále drží na druhé příčce tabulky náskok před dotírajícím Leedsem.

20:08 – Od začátku roku 2023 vládnou hlavičkářům v nejlepších pěti evropských ligách Harry Kane a Olivier Giroud. Oba za tu dobu dali hlavou osm branek. Francouzský kanonýr si poslední takový zásah připsal v sobotu při prohře 2:3 s Atalantou.

19:49 – Bukayo Saka je ve věku 22 let a 95 dní pátým nejmladším hráčem v historii Premier League, který dosáhl na metu 150 odehraných zápasů v soutěži. Ještě v mladším věku to zvládli Raheem Sterling, James Milner, Cesc Fàbregas a Wayne Rooney – tomu se to povedlo už ve věku 21 let a 67 dní.

19:28 – Marek Havlík si dnes poprvé v ligové kariéře připsal hattrick, dokonce přidal i čtvrtý zásah, a jeho kouč Martin Svědík tak logicky nešetřil chválou. "Měli jsme výborný vstup do utkání, první půle měla v sobě některé klíčové body. Měli jsme vést 2:0, ale místo toho jsme inkasovali, byla to laciná branka, další vlastní chyba nás stála vedení těsně před přestávkou. Ale věděli jsme, že si vytváříme šance, že máme převahu. Důležitým a zlomovým momentem byla naše třetí branka, kdy Mára Havlík krásně napřáhl a trefil to. Pak přidal další dva góly, všechny byly hezké a důležité. Potvrdil, že má dobrou střelu, i přihrávku, mám pro něj jen slova chvály. Rozloučili jsme se s naším publikem výhrou po velmi dobrém výkonu celého týmu, je to pro nás cenné, že nás fanoušci takto podporují," řekl trenér Slovácka.

19:15 – "Úvod se nám nepovedl. První branku jsem neviděl, spekulovalo se o ofsajdu, ale druhá a třetí branka padly naší chybou. Po takovém začátku už to bylo jasné," řekl k prohře 0:3 na pražské Letné jablonecký záložník Tomáš Hübschman v rozhovoru pro O2 TV Sport.

19:03 – Manchester United prožil v Premier League snový listopad – ani jednou neinkasoval, třikrát vyhrál a jeho zástupci ovládli ankety o hráče i trenéra měsíce. Přesto Rudí ďáblové v sobotu doma podlehli Bournemouthu 0:3. Prohra je pro ně o to hořčí, že od konce Sira Alexe Fergusona v roce 2013 je už pětatřicátou. S legendárním Skotem na lavičce United v lize prohráli za 21 sezon jen 34krát.

18:47 – Nejdelší série bez domácí porážky napříč evropskými ligami? Nově se jí může pochlubit Crvena Zvezda Bělehrad. Srbský velkoklub na svém stadionu neprohrál už 122 utkání. Série se táhne dokonce od dubna roku 2018. Před ní nejvíce neproher v řadě doma zaznamenal Real Madrid mezi lety 1957 a 1965.

18:38 – Aris Limassol má za sebou na rozdíl od Sparty nevydařenou víkendovou generálku na čtvrteční duel o vše. Na půdě AEK Larnaka prohrál 1:2 a ve velice vyrovnaném boji ztratil, momentálně je až třetí.

18:14 – Betis remizoval v 16. kole La Ligy na vlastním hřišti s Realem Madrid 1:1. Bílý balet, jemuž chyběla řada důležitých hráčů základní sestavy, se v Seville ujal vedení, když se trefil nejlepší střelec celé soutěže Jude Bellingham. Hvězdný Angličan tím přiblížil zelenobílé k první domácí porážce sezony, to však v 66. minutě odmítl krásnou ranou z dálky Aitor Ruibal.

18:01 – Brentford letos v Premier League venku vícekrát prohrál (třikrát) s týmy, které byly v hracím dni v zóně sestupu než s týmy, které byly mezi nejlepšími třemi (dvakrát).

17:48 – Verona remizovala v 15. kole Serie A na vlastním hřišti s Laziem 1:1 a její dlouhé čekání na výhru se protáhlo už na 14 soutěžních zápasů.

17:42 – Red Bull Salzburg stanovil v rakouské Bundeslize nový rekord, když neprohrál už 24 venkovních zápasů v řadě. Dosud držel nejdelší sérii čítající 23 klání FC Wacker Innsbruck, jenž neprohrál od října 1988 do února 1990.

17:27 – V německé Bundeslize zkolaboval Bayern, který na hřišti Frankfurtu prohrál vysoko 1:5. Domácí Eintracht dal přitom všechny góly v prvních 60 minutách zápasu. Poslední tým, kterému se to proti Mnichovanům v ligovém zápase povedlo, byl opět ten frankfurtský. V roce 1975 porazil svého bavorského soka rovnou 6:0, rozdílem pěti branek tehdy vedl už o poločase.

17:20 – Patrik Hellebrand může vyjednávat od 1. ledna s kluby o spolupráci od příštího léta coby volný hráč a Dynamo České Budějovice se podle všeho chystá ho podle informací webu infotbal.cz již v zimě prodat, aby na něm alespoň něco utržilo – zájem má mít Jablonec, byť prozatím ne konkrétní.

17:00 – Famózní počin se povedl v 18. kole FORTUNA:LIGY Marku Havlíkovi, který nasázel do sítě Bohemians (5:2) hned čtyři góly, což ho zároveň katapultovalo na první místo mezi kanonýry celé soutěže. V současné chvíli má záložník Slovácka na svém kontě 10 branek, tedy o dvě více než Lukáš Haraslín a Lukáš Juliš. V posledních čtyřech kolech vstřelil sedm gólů.

16:36 – Autor jedné ze dvou branek Liverpoolu v utkání s Crystal Palace Mohamed Salah mohl mít po zápase hned několikanásobnou radost. Nejenže zapsal v rámci Premier League jubilejní 150. branku, zároveň se pro něj jednalo o 200. gól v dresu The Reds napříč všemi soutěžemi. Stal se mimochodem teprve pátým hráčem klubu, který na takové číslo dosáhl.

16:15 – Liberec rozehrál v sobotu duel 18. kola FORTUNA:LIGY proti Zlínu, ještě před výkopem se každopádně konala slavnostní událost spjatá s jubileem Michala Fukaly. Třiadvacetiletý obránce, který mimochodem působí ve Slovanu nepřetržitě od roku 2018, stihl nedávno odehrát za severočeský celek už 100 ligových zápasů, všechny v jeho trikotu, a před duelem s moravským soupeřem přebral k tomuto počinu památeční dres.

15:30 – Hráči z Liverpoolu neprožili v rámci 16. kola Premier League jednoduchý zápas na půdě Crystalu Palace, kde prohrávali o jednu branku ještě v průběhu druhého poločasu, o vyrovnání se každopádně postaral Mohamed Salah. Ten tak zaznamenal v anglické nejvyšší soutěži svůj jubilejní 150. přesný zásah, na takový počin přitom potřeboval celkem 247 zápasů. Rychlejší byla v tomhle ohledu už jen čtveřice hráčů, jmenovitě ve složení Alan Shearer (212 utkání), Sergio Agüero (217), Harry Kane (218) a Thierry Henry (220).

15:00 – Šestnácté kolo Premier League odstartovalo duelem mezi Crystalem Palace a Liverpoolem, a ačkoli v první půli žádná branka nepadla, karty jsou dle statistických údajů jasně dané. Hosté jsou oproti svému soupeři, který zkompletoval úspěšně za úvodních čtyřicet pět minut pouhých 53 přihrávek, daleko aktivnější. Londýnský celek mimochodem v tomto ohledu zaznamenal vůbec nejmenší číslo v anglické nejvyšší soutěži v rámci všech prvních poločasů od sezony 2003/04.

14:05 – Trenér AS Řím José Mourinho může být suspendován za komentáře, které pronesl na adresu rozhodčího Mattea Marcenaro před vítězstvím 2:1 nad Sassuolem. Mourinho vyjádřil obavy ohledně Marcenarovy emocionální stability pro rozhodování na vysoké úrovni. Na základě těchto výroků zahájila FIGC vyšetřování, které skončilo minulé pondělí. Mourinho se setkal s prokurátorem FIGC Giuseppem Chinem na zhruba 90 minut trvajícím přezkoumání. Deníky La Gazzetta dello Sport a Il Corriere dello Sport uvádějí, že Mourinhova spolupráce by mohla vést k dohodě o vině a trestu, přičemž případné pozastavení činnosti by pravděpodobně nepřesáhlo 10 dní. V závislosti na načasování by to mohlo znamenat, že Mourinho přijde pouze o jeden ligový zápas.

13:15 – Už před několika dny se objevila spekulace ze strany televizní stanice Sky Germany, že je v Dortmundu nespokojený se svou pozicí Donyell Malen, podle serveru Caught Offside přitom jako by na zprávy slyšeli v Manchesteru United, kde už interně jednali o možném transferu. Pořád ovšem nemají vyřešenou otázku Jadona Sancha, který je i nadále odstavený mimo tým kvůli dřívějším výrokům vůči manažerovi Erikovi ten Hagovi. Nabízí se však vlastně na první dobrou výměna mezi německým a anglickým klubem. Sancho mimochodem působil právě v BVB ještě než se přestěhoval k Rudým ďáblům.

12:35 – Švédský útočník Jusef Erabi ještě nikdy nepůsobil jinde než v rodném Švédsku, to by se ovšem podle interních informací italského novináře Fabrizia Romana mohlo změnit. Ten hovoří o tom, že prvotní jednání zahájil Janov. Celek ze Serie A ovšem má konkurenci také v podobě dvou účastníků Ligue 1, konkrétně Remeše a Nantes, a dokonce se o služby dvacetiletého hráče ze švédského Hammarby zajímá také pražská Slavia. Bližší podrobnosti k přestupovým doskuzím každopádně nebyly uvedeny.

10:20 – Cristiano Ronaldo oslavil 1200. profesionální zápas v kariéře, když vstřelil jeden gól a na další přihrál v dresu saúdskoarabského klubu Al Nassr při páteční výhře 4:1 nad Al Rijádem.

9:15 – Harry Maguire získal ocenění hráče měsíce Premier League poté, co Manchester United vyhrál všechny tři listopadové zápasy v soutěži bez inkasované branky. Poslední obránce Rudých ďáblů, který ocenění získal, byl Srb Nemanja Vidić v lednu 2009.

07:30 – Šéf zámořské MLS Don Garber v pátek promluvil k divákům a věnoval se celé řadě palčivých otázek včetně té týkající se potenciální změny kalendáře na typicky evropský, podle nějž by se jedna sezona hrála od podzimu do jara. "Že bychom hráli všechny zimní zápasy v jedné lokalitě? Kdo ví. Třeba by i to mohlo být řešením," položil řečnickou otázku muž, který slouží jako komisař MLS od roku 1999.

07:00 – Páteční termín a domácí půda – to je nadále neotřesitelné spojení pro Getafe, které doposud při této konstelaci neprohrálo ani jeden prvoligový zápas. Páteční výhra nad Valencií (1:0) přitom byla už 18. takovým případem – žádný jiný španělský prvoligový klub takhle dlouho neporažený při dodržení jedné kombinace den-dějiště nevydržel.

Pátek 8. prosince

22:44 – Juventus porazil v předehrávce Serie A mistrovskou Neapol 1:0 a před víkendovým programem se ujal vedení v tabulce. Rozhodl stoper Federico Gatti. Více o zápase v článku.

22:28 – Hoffenheim porazil v německé lize Bochum 3:1 a po čtyřech zápasech se dočkal vítězství. Na jedné brance vítězů se podílel Pavel Kadeřábek, na gól nahrál Kramaričovi. Více o zápasu v článku.

18:15 – Eduardo Santos přestupuje ze Slavie do týmu Red Bull Bragantino, šestý celek aktuální sezony brazilské ligy uplatnil na obránce opci. Brazilec ve Slavii strávil půl sezony a po příchodu z Karviné odehrál 18 zápasů. V dubnu 2023 odešel na hostování do rodné Brazílie, přičemž pravidelně nastupoval a pomohl v nové sezoně se vzestupem Bragantina až na konečné šesté místo v brazilské Serii A.

18:00 – Feyenoord si pojistil služby Dávida Hancka. Úřadující šampion Eredivisie se slovenským reprezentantem předčasně podepsal nový kontrakt s platností až do roku 2028. Více informací najdete v článku.

17:00 – Manchester United chystá rozlučku s několika drahými posilami a mezi nepotřebnými se ocitl i brazilský záložník Casemiro. Anglický klub mu v odchodu nebude bránit, podobně na tom jsou i Jadon Sancho a Raphaël Varane.

16:30 – Kevin de Bruyne pomalu doléčuje vážné zranění stehenního svalu. Belgický záložník Manchesteru City je mimo hru od srpna a nyní začal nabírat fyzickou kondici.

15:55 – Nejlepším manažerem anglické ligy za měsíc listopad byl zvolen Erik ten Hag, Manchester United vyhrál všechny tři zápasy a nedostal ani jednu branku.

15:15 – Víkendové 14. kolo řecké ligy bylo odloženo kvůli stávce rozhodčích, kteří volají po větší ochraně před fotbalovými chuligány. Ve čtvrtek byl navíc při střetech fanouškovských skupin při volejbalovém derby mezi Panathinaikosem Atény a Olympiakosem Pireus vážně zraněn policista.

Skupiny ultras nesmiřitelných aténských rivalů se střetly u haly. Fanoušci po sobě házeli světlice, plynové bomby a kameny, policie odpověděla slzným plynem. V nemocnici skončil jednatřicetiletý policista, jenž upadl do kómatu poté, co ho zasáhla světlice do levého stehna a výrazná ztráta krve u něj vedla k srdeční zástavě.

14:30 – Sobotní utkání 18. kola první fotbalové ligy mezi Karvinou a Pardubicemi bylo odloženo kvůli nezpůsobilé hrací ploše. Na webu o tom informovala Ligová fotbalová asociace (LFA), která nejvyšší soutěž řídí. Hřiště na Městském stadionu v Karviné je podmáčené a delegát s předstihem rozhodl o přeložení duelu. LFA stanoví náhradní termín v nejbližších dnech.

"Důvodem odkladu je stav hrací plochy, která je vlivem počasí z posledních dní extrémně podmáčená. Delegovaná osoba vyslaná Ligovou fotbalovou asociací po kontrole konstatovala, že hřiště není způsobilé pro ligový zápas a s ohledem na další vývoj počasí není možné, aby se do sobotních 15:00 zlepšilo natolik, aby bylo možné utkání odehrát," uvedla LFA.

14:00 – Dortmundu v letošním roce už nepomůže Youssoufa Moukoko, mladý útočník si poranil stehenní sval.

13:40 – Nejlepším africkým fotbalistou za rok 2023 se stane Mohamed Salah (Liverpool), Victor Osimhen (Neapol) nebo Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain).

12:50 – Antoine Griezmann byl zvolen nejlepším hráčem španělské ligy za měsíc listopad. Útočník Atlétika Madrid dal dvě branky, jeho klub vyhrál dva ze tří zápasů.

11:45 – Uruguayský útočník Luis Suárez byl vyhlášen nejlepším fotbalistou uplynulého ročníku brazilské ligy. Šestatřicetiletý někdejší hráč Ajaxu, Liverpoolu, Barcelony či Atlética Madrid vstřelil za vicemistra Grémio 17 ligových gólů. Sezona brazilské ligy skončila ve středu, titul obhájil tým Palmeiras. Suárez v závěrečném kole pomohl dvěma góly na Maracaná k vítězství svého mužstva 3:2 nad Fluminense. Nejlepším ligovým střelcem byl s 20 brankami Paulinho z Atlétika Mineiro.

09:00 – Joao Palhinha byl už v létě blízko přestupu do Bayernu Mnichov, tato sága se zjevně bude opakovat i v lednu. Přestože portugalský záložník prodloužil s Fulhamem kontrakt, je klub smířený s tím, že o svou oporu přijde.

08:00 – Roman Macek, jenž ve Švýcarsku hájí barvy Lugana, ve 26 letech se poprvé radoval ze vstřelené branky na prvoligové úrovni. Trefil se v utkání proti Basileji, svým gólem ale pouze mírnil porážku Lugana 1:3.