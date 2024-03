Ihattaren a spol. Pět zimních posil, které na nových ligových adresách neodehrály ani minutu

Zimní přestupové období obvykle nebývá tak akční jako letní, nicméně letos se ve FORTUNA:LIZE uskutečnilo hned několik zajímavých transferů. Některé posily však stále čekají na to, aby v nových týmech odehrály první ligové minuty. Kterých pět jmen zatím nedostalo šanci?

Jedna z nejzajímavějších postav podzimního dění FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY oslavila v lednu dvacetiny a jako dárek si nadělila přesun do Mladé Boleslavi. Po Filovi byla sháňka. Není se čemu divit, ve druhé lize už odehrál přes 70 utkání a na podzim dal sedm branek.

S nejvyšší soutěží se však zatím spíš sžívá. Pravidelně sice chodí na lavičku, nicméně příležitost ještě nedostal ani jako střídající hráč. Herní vytížení mu jistě chybí, za celé jaro odehrál pouze 57 minut za béčko v ČFL, kde se gólově prosadil proti Ústí nad Labem.

Nepočítalo se s tím, že by někdejší obří nizozemský talent měl brzy zasáhnout do dění v týmu Jindřicha Trpišovského. Nicméně panovalo přesvědčení, že poté, co se bývalý ofenzivní záložník PSV dostane do formy, začne hrát za béčko a postupně se přesune o patro výš. K tomu ale nedošlo a už ani nedojde.

Ihattaren sice trénoval s rezervním týmem a připravoval se individuálně, avšak portály iSport.cz a infotbal.cz informovaly, že vedení Slavie došlo k závěru, že spolupráce nikam nepovede a bude lepší se rozejít. Což nebude snadné, klub se totiž podle všeho zdráhá vyplatit hráči celý kontrakt, na čemž ovšem Ihattaren trvá.

Kariéra Daniela Tetoura v Baníku nikdy nenaplnila očekávání. Po příchodu z Dukly patřil mezi nejzajímavější ligové středopolaře, což potvrzoval i v prvních dvou sezonách, nicméně po nich se hlavně kvůli častým zraněním nikdy nedostal do bývalé formy.

O restart se pokusí v Liberci, kam v zimě přestoupil. Smlouvu má do léta s opcí na prodloužení, nicméně na to, aby zaujal, nemá příliš času. Do Slovanu přišel uprostřed rekonvalescence, ze které se dosud nevymanil. Stále tak platí, že naposledy hrál v září –⁠⁠⁠⁠⁠ závěrečnou minutu proti Bohemians.

V zimě přišel do Hradce Králové jako náhrada za Pavola Bajzu, který se po interních problémech přemístil do Viktorie Žižkov. Knobloch za sebou neměl vyvedený podzim, za trápící se Zlaté Moravce odchytal jen devět utkání. Předtím působil rok na Kypru, kam odešel po konci smlouvy v Liberci, kde začal stabilně chytal ligu.

V prvním jarním kole však trenéři Hradce vsadili na Adama Zadražila, který pomohl k remíze 2:2 s Bohemians. Od té doby je místo v bráně jeho, na jaře už vychytal tři čistá konta. Knobloch tak na šanci čeká na lavičce.

V zimě kolem něj bylo pořádně živo. Třiadvacetiletý levý bek přišel do Olomouce z Prostějova, šlo o dlouho žádanou posilu. Přestup se sice administrativně dotahoval celý leden, nicméně Elbel tou dobou s týmem už trénoval.

Zatím však šanci od trenéra Jiřího Saňáka, jenž nahradil Václava Jílka, nedostal. Dlouho se ani nevešel do nominace, v posledním utkání v Mladé Boleslavi už byl alespoň na střídačce. Vytížení má v druholigovém béčku, kde odehrál dva kompletní zápasy.

Tabulka FORTUNA:LIGY