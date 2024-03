Dosáhli jsme na velmi důležité vítězství, chválil Priske tým po výhře nad Hradcem

Trenér Brian Priske (46) byl rád, že se fotbalisté Sparty ve 25. kole FORTUNA:LIGY proti Hradci Králové po čtyřech soutěžních zápasech vrátili na vítěznou vlnu a vyhráli 2:1. Dánský kouč zároveň přivítal, že obhájce titulu nyní čeká reprezentační přestávka. Navzdory posledním výsledkovým nezdarům považuje úvod jara za povedený. Na tiskové konferenci připomněl, že Pražané stále vedou tabulku, v Evropské lize vyřadili Galatasaray Istanbul a ve čtvrtfinále domácího poháru Slavii na jejím stadionu.

Sparta vyhrála po čtyřech soutěžních zápasech a třech debaklech za sebou. V osmifinále Evropské ligy vypadla po výsledcích 1:5 doma a 1:6 venku s Liverpoolem a mezitím v domácí soutěži utrpěla porážku 0:4 v Plzni.

"Dnes jsme dosáhli na velmi důležité vítězství. Máme za sebou náročný týden pro celý tým, pro všechny členy klubu. Věděli jsme, že dnes záleží jen na třech bodech. Po celkem solidní hře jsem je nakonec získali, přestože ten náskok měl být vyšší," prohlásil Priske.

Pozápasový rozhovor s Brianem Priskem

Pozápasový rozhovor Briana Priskeho pro O2 TV. O2 TV Sport

Jeho svěřenci půjdou do reprezentační přestávky v čele tabulky s náskokem bodu na druhou Slavii. "Reprezentační pauza přichází ve správný čas, to je úplně zřejmé. V průběhu období, které tímto zápasem končí, byli ale hráči naprosto skvělí. Výsledky v minulých týdnech nebyly sice takové, jaké jsme si představovali, za mě však byli kluci fantastičtí," řekl Priske.

"Když to shrnu, postoupili jsme přes Galatasaray. Postoupili jsme přes Slavii do semifinále poháru a to na stadionu soupeře. Přestože jsme měli náročný program, posbírali jsme hodně bodů a pořád vedeme ligu. Odehráli jsme 11 zápasů, z českých týmů možná nejvíce v tomto období. Proti Slovácku a Plzni jsme hráli venku, zápasy v evropských pohárech byly na úrovni Ligy mistrů. Takže bych chtěl hlavně vyzdvihnout hráče za to, jak toto období zvládli," pochvaloval si bývalý trenér Midtjyllandu a Antverp.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Reprezentační pauzu přivítal i z osobního pohledu. "Těším se na to, že budeme mít volno. Program byl náročný pro nás všechny. Nemůžu se dočkat, až znovu uvidím rodinu, stejně jako někteří moji kolegové z realizačního týmu," řekl Priske.

"I hlava si musí trochu odpočinout od fotbalu. To platí pro hráče, realizační tým a myslím si, že částečně i pro fanoušky. Byli úžasní, drželi při nás, ale na podporu teď vydali spoustu energie. Volno nám teď přijde vhod. Až skončí reprezentační pauza, budeme znovu hladoví," doplnil.

Přehled utkání Sparta – Hradec 2:1