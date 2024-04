Svědík? Smysl mi dává jedině Baník, říká Levý. Slovácko vsadilo všechno na A-tým

Na Slovácku trénoval a působil i ve vedení klubu. Ví, jak těžké je s týmem uspět. O to víc Stanislav Levý (65) oceňuje práci současného kouče Martina Svědíka (49), který však po sezoně v Uherském Hradišti skončí. Proč se u řeky Moravy zanedbala práce s mládeží, v čem by se mohl trenér Svědík zlepšit a kam by měl zamířit? Nejen o tom vypráví bývalý kouč Viktorie Plzeň či Slasku Wroclaw v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Dal se dle vás odchod trenéra Svědíka čekat?

"Žádné překvapení to není. Od té doby, co se začalo spekulovat v souvisilosti s ním o reprezentaci, mi z jeho vyjádření jednoznačně přišlo, že varianta odchodu může nastat."

Někteří fanoušci to brali trochu jako zradu. Platná smlouva, vyjádření o tom, jak se bojuje za Slovácko. A pak nic. Jak to vnímáte?

"U fanoušků určitě převládá zklamání. Zejména v tom, kdy se to oznámilo. Roli hraje pochopitelně i současné rozpoložení ze špatného jara. Asi se jim může zdát, že trenér v této těžké situaci utíká z boje."

Častým motivem bylo neposilování kádru, trenér o oživení sestavy často otevřeně mluvil. Souhlasil jste s ním?

"Na Slovácku se vždy hrálo s mladými, nějak si trenéři museli poradit. I já. Nemyslím si, že by mu nepřicházely žádné posily. Milan Heča, Milan Petržela, Michal Trávník, Ondřej Mihálik, Vlasij Siňavskij… To nejsou špatná jména, i když samozřejmě vím, jak to trenér myslel, kádr stárnul."

Měl trenér v tomto ohledu příliš vysoké nároky na to, v jakém klubu působí?

"Chtěl úspěch, to mu nemůže nikdo vyčíst. Bylo jasné, že pokud chtěl výsledky udržet, na kvalitu tlačil, což je naprosto legitimní a správné. Určitě mu některé přestupy nevyšly, na druhou stranu to ale nebylo tak, že by nepřicházeli kvalitní hráči."

Pokud se pro Slovácko dá hledat něco pozitivního, mohl by to být třeba impulz pro hráče?

"I přes výsledkovou mizérii je Slovácko ve hře o čtvrté místo, naprosto regulérně. Všichni klopýtají. Je to hratelné a je otázkou, jestli bude trenérovo oznámení impulsem, nebo to bude spíše kontraproduktivní. Zbytek sezony ukáže, jsem na to zvědavý."

Někteří fanoušci se ptají, jestli má pro klub vůbec předkolo v Evropě se současným kádrem ještě smysl.

"Pohárové umístění přináší hlavně finanční ohodnocení a další benefity. Ani u ostatních týmů, které se kolem čtvrtého místa motají, nejsem přesvědčený, že by měly výkonnost, aby v Evropě působily. Nekonstantní výkony nepůsobí dobře. I tak se ale nikdo nebude chtít vzdát vstupenky do Evropy. Ať už by tam vypadal jakkoliv."

Pokud by trenér zůstal, mohl by z hráčů vůbec dostat ještě něco víc? Už tak dokázal takřka nemožné.

"Nemyslím si, že by v kádru byli průměrní fotbalisté, jsou to kvalitní hráči. Fakt je ale ten, že z nich dokázal vyždímat maximum."

To je asi jasné plus. Lze ale vůbec najít něco, co by na Svědíkovu angažmá nebylo pozitivní?

"Co se týče sportovních výsledků, to byl totální strop. Výsledky mluví o jeho práci naprosto jasně. Kde ale vidím prostor ke zlepšení a týká se to celé lavičky, je chování, dekor, prezentace. Svědčí o tom i pokuty a tresty, které neustále dostávají."

Když už se něco Svědíkovi vyčítalo, byla to (ne)práce s mladými. On sám už to komentoval. Je to příliš nafouklé téma? Zvlášť když dorosty Slovácka jsou téměř na sestup a béčko také.

"Vždy by měla hrát roli kvalita, bez ohledu na věk. Máš výkonnost a máš přínos, hraješ. Druhá věc je, a od té doby, co na Slovácku nejsem, se to třeba změnilo, že dle mých informací skutečně došlo k upozadění práce s mládeží i béčkem. Vše bylo orientováno na A-tým. Úspěch to přineslo, teď se to ale možná vrátí jako bumerang. Za mého působení bylo jasným krédem majitele, aby hráli tamní mladí chlapci. Změna tedy byla radikální. Z klubu, který byl postaven na odchovancích a hráčích z regionu, se stalo trochu jiné mužstvo. Ale jak říkám, výhra v poháru a zápasy v Evropě hovoří samy za sebe."

Otočil dle vás trenér chod klubu?

"Trenér by měl mít velmi podstatné slovo v chodu klubu. Ne úplně hlavní slovo, ale co se týče sportovní stránky, měl by kouč pomáhat rozhodovat. Tím spíš, že tam strávil šest let."

Rozhodovat i ve směřování klubu?

"Otázka je, jaká byla priorita. Za mě to byla, jak jsem zmínil, práce s mladými. To se asi radikálně změnilo, ale přineslo to historické úspěchy."

Úspěšná rozhodně není jarní fáze sezony. Proč se tak moc nedaří?

"Faktorů je více. Jako jeden ze zásadních problémů vidím vypadnutí Michala Kadlece, Marek Havlík zase ztratil formu. Nicméně, když to trvá tak dlouho, byl tam asi nějaký komplexní problém."

Poslední zápasy Slovácka ve FORTUNA:LIZE. Livesport

Ten by mohl vzniknout v létě. Může být vůbec vedení klubu na něco takového připraveno?

"Kdybych měl mluvit z vlastní zkušenosti, dost dobře si nedokážu představit, že mají něco promyšleného."

Jakého trenéra byste tam spíš viděl? Někoho s dlouhodobou vizí a schopností přebudovat kádr, nebo třeba kouče, který uklidní situaci v nelehké době?

"Myslím, že to vedení detailně promyšlené nemá. V lize se ale spustí velký kolotoč s trenéry. U některých klubů mi ostatně přijde, že ani neví, co chtějí. Bude zajímavé to sledovat. Ale u Slovácka nedokáži říct. Ani si tipnout."

A kde vidíte dál trenéra Svědíka?

"Bude podle mě čekat na adekvátní nabídku. Pauza by mu nutně nemusela uškodit, jméno si udělal, nemá mu co utéct."

Nejistá je situace v Plzni a v Baníku, pražská "S" mají otázku trenérů vyřešenou. Má pro Svědíka cenu jít vůbec někam jinam?"

"Máte pravdu, tyto týmy jsou obsazené. Na druhou stranu trenér Koubek se bude odvolávat těžko. A kdyby ano, jsou tam tak schopní asistenti, kteří by to mohli přebrat. Zbytek týmů je v podstatě pod Slováckem. Ne, že bych ostatní kluby nerespektoval, ale jediný smysl by mi dával Baník."