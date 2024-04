Nové trendy? Rozhodčí v sezoně učí střídačky slušnému chování. Karet je dvakrát víc než loni

Atmosféra mezi hrací plochou a střídačkou v české nejvyšší fotbalové soutěži zjevně houstne. V sezoně 2023/24 došlo k výraznému navýšení napomínání realizačních týmů. Sudí stihli během 27 kol udělit trenérům, jejich asistentům, ale třeba i masérům či kondičním odborníkům už 95 karet. Oproti minulé sezoně je to téměř dvojnásobek, a to do konce ligy zbývá ještě osm kol.

Napomínání trenérů a realizačních týmů bylo ve fotbalových pravidlech ukotveno až v posledních letech, v české lize konkrétně v sezoně 2019/20. Nárůst počtu karet pro realizační týmy v aktuálním soutěžním ročníku ale pramení i díky novým instrukcím pro rozhodčí.

"Tak jak se v předchozích sezonách začala hodně trestat surová hra a padla spousta červených karet, tak se na základě minulé sezony začalo řešit – a možná i kvůli tomu, jak se loni chovala lavička Slavie – chování realizačních týmů. Komise rozhodčích na to daleko víc dbá," říká v podcastu Livesport Daily komentátor Radiožurnálu a bývalý fotbalový rozhodčí Jan Suchan.

Další signál pak přišel před jarní částí ligy. Přímo na tiskové konferenci vedení soutěže oznámilo, že se arbitři na prohřešky laviček zaměří ještě víc. Efekt byl téměř okamžitý. Během osmi jarních kol rozdali sudí 43 karet – na podzim jich přitom bylo během 19 kol "pouze" 52.

Stopky stejně jako hráči

O víkendu tak nebude moci na střídačku v Ďolíčku sparťanský trenér Brian Priske. Minulý týden vedle pardubického Radoslava Kováče (trest za čevenou kartu) absentovali u postranní čáry třeba teplický Zdenko Frťala či plzeňský Miroslav Koubek. Automatické stopky za žluté karty totiž s novými pravidly platí i pro členy realizačních týmů.

Co však muži ze střídačky při zastavení činnosti nesmějí? "Potrestaný trenér na stadionu být může. To, v jakém je kontaktu s týmem, je individuální. Určitě nejde zabránit tomu, aby si povídal nebo telefonoval s lavičkou. Do šatny samozřejmě může, nesmí pouze jít do technické zóny a zdržovat se v ní dobu utkání," vysvětluje literu fotbalových řádů bývalý mezinárodní rozhodčí a delegát Jiří Ulrich.

Mezi týmy je lídrem ve sběru žlutých karet pro mnohé velmi překvapivě pražská Sparta. Na první pohled se zdá, že dánský trenér Brian Priske přinesl na Letnou vyskou kulturu projevu a vystupuje jako správný chlap. Jenže čísla ukazují něco docela jiného. Hned 10krát byla lavička Letenských v ligových utkáních napomínána kartou. Sám Priske viděl žlutou čtyřikrát, na listině hříšníků jsou ale i jeho asistenti Luboš Loučka, Lars Friis, kondiční trenér Christian Clarup a dokonce rovněž lékař Filip Hrdlička.

Naopak Slavia se startem sezony a zřejmě i díky varování, které přišlo, opravdu uklidnila emoce a byla napomínaná jen čtyřikrát. Paradoxní je, že z trenérů všech 16 prvoligových týmů si v letošní sezoně zachovali dekorum pouze ti, kteří už byli vyhozeni vedením kvůli špatným výsledkům. Kartě se vyhnuli pouze ex-hradecký Josef Weber (koučoval osm zápasů), Pavel Vrba při svém působení ve Zlíně (12 zápasů) a také věčně uhlazený gentleman Václav Jílek v Olomouci (ve 22 utkáních).

Naopak jablonecký Radoslav Látal v sezoně viděl už šest žlutých karet – a ač není v bitevní vřavě na trávníku, snadno se díky tomuto počtu dostane mezi 20 nejnapomínanějších osob celé fotbalové ligy. Ostatně jako během své hráčské kariéry... Hodně horké hlavy mají i v Pardubicích. Radoslav Kováč se svým asistentem Davidem Mikulou viděli dohromady osm žlutých karet, Kováč přidal ještě jednu červenou.

Trenér Východočechů neudržel emoce a za "pohoršující, urážlivé a ponižující chování vůči delegovaným osobám" musel před disciplinární komisi. Tam vyfasoval trest na dva zápasy. Před kárný senát musel také vznětlivý sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski, který v říjnu po zápasech s Teplicemi dostal stopku na 10 utkání. A když se pak zase vrátil k týmu na střídačku, viděl další dvě žluté karty. Pro muže, který sbíral karty už jako hráč, to není nic nového. Jako funkcionář byl vyloučen i v roce 2021 v době covidu.

Práce pro čtvrtého arbitra

Četnost žlutých karet pro trenéry není jen česká specialita. Dlouhodobě se řeší kultura fotbalového prostředí v celé Evropě a všemu napomáhají možnosti čtvrtého rozhodčího. Ten dříve spíš jen hlídal střídání, dnes má i další a ne zrovna příjemnou roli.

"Pokyny hráčům by měl dávat pouze jeden z členů realizačního týmu, obvykle trenér. A určitě není dobře, když v technické zóně řádí jako černá ruka a zůstává to bez reakce. Čtvrtý rozhodčí je tam od toho, aby se na tyto věci zaměřil, usměrňoval členy realizačních týmů, pokud to lze a je situace zvladatelná. A když to nejde, je přímo jeho povinnost na tyto události reagovat," vysvětluje Ulrich.

Lidé jednoduše chtějí chodit na fotbal a ne na to, aby se dívali, jak se u laviček řeší problémy. "Ze zahraničního fotbalu vídáme v televizi většinou špičkové zápasy a tam ta je kultura po všech stránkách vyšší. Týká se to prostředí, hráčů i realizačních týmů. Co se ale děje dál, v nižších v soutěžích, o tom moc přehled nemáme," připouští Ulrich.

Docela živo je nicméně v poslední době i v anglické Premier League, kde jsou sudí často kritizováni trenéry a atmosféře nepřispívají ani chyby systému VAR. Často trestaný bývá hlavně Brighton a Tottenham Hotspur. Pohledem na statistiky napomínání laviček v Premier League byl expertem hlavně bývalý trenér Spurs Antonio Conte, který před svým loňským koncem v klubu v krátkém období inkasoval tři žluté a jednu červenou kartu.