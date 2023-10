Koubek po Liberci: Staněk nebude chybět celý podzim, věřme, že se Tvrdoň rozchytá

Trenér Miroslav Koubek (72) je přesvědčen, že zraněný brankář Jindřich Staněk (27) bude fotbalistům Plzně chybět kratší dobu než do konce podzimu, jak spekulovala některá média. Kdy přesně se reprezentační gólman vrátí mezi tyče, ale zkušený kouč nedokázal odhadnout. Věří, že se Staňkův náhradník Marián Tvrdoň (29) rozchytá a bude předvádět lepší výkony než při dnešní porážce 0:3 v Liberci ve 12. ligovém kole. Koubek na tiskové konferenci po utkání zároveň litoval, že se mu zranila útočná jednička Rafiu Durosinmi (20).

Staněk utrpěl zranění hlavy před reprezentační přestávkou v zápase s Jabloncem a musel vynechat sraz národního mužstva. Podobný úraz utrpěl sedmadvacetiletý brankář už v předchozím průběhu sezony proti Pardubicím.

"Nejsem u vyšetření a úplně přesných informací. Ale prognózy, které proběhly médii, že by měl být celý podzim mimo, jsou trošku přehnané. Věřím, že to bude nadějnější. Nedokážu přesně odhadnout, kdy se Jindra vrátí, ale myslím, že to nebude až tak dlouho. Musíme to nechat na lékařích," řekl Koubek.

Staňkův náhradník Tvrdoň působil v Liberci od úvodu nejistým dojmem a podepsal se pod první a třetí inkasovaný gól. "Bylo na něm vidět, že delší čas nechytá, že v Plzni chytá málo. Deficit herní praxe se na něm podepsal. Věřme tomu, že se rozchytá," prohlásil Koubek.

Západočeši utrpěli nejvyšší ligovou porážku za téměř dva a půl roku, předloni v květnu venku s Pardubicemi prohráli rovněž 0:3. "Byť je to porážka 0:3, výkon považuji za poctivý. Mužstvu z pohledu nasazení, přístupu, usilovnosti, snahy s tím něco udělat zase tolik toho vytknout nemůžu. Udělali jsme chyby, dostali jsme špatné, laciné branky, proto jsme prohráli. To je fotbal," uvedl Koubek.

Zatím neuvažuje o tom, že by po dnešní vysoké porážce sáhl ve čtvrtečním třetím utkání skupiny Evropské konferenční ligy v Záhřebu proti Dinamu k razantním změnám v sestavě. "Takhle po zápase je to předčasné. Vyhodnotíme si zápas a uděláme z toho nějaký závěr. Ale po jednom zápase něco rozbít, rozsekat, to ne, zvlášť když náš výkon považuji za poctivý. Mám rád, když je tým stabilizovaný. Nejsem blízko k nějakým veletočům, to můžu říct dnes," řekl Koubek.

Známkování hráčů Plzně za výkon v Liberci. Livesport

Na začátku druhé půle musel střídat Durosinmi, který je s šesti brankami nejlepším týmovým střelcem ligové sezony. "To je problém. Pravděpodobně jde o něco okolo kolenních vazů. Uvidíme, jak to bude vážné nebo ne," poznamenal bývalý kouč Hradce Králové, Bohemians 1905, Slavie, Mladé Boleslavi nebo Ostravy.

Ze zdravotních důvodů byl v Liberci jen na lavičce kapitán a stoper Lukáš Hejda. "Zranil se v Astaně, potom měl asi 10 nebo 11 dní výpadek. Ještě je to ve stadiu, že potřebuje dotrénovat," doplnil Koubek.