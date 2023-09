Staněk neměl žádnou šanci, liboval si po důležité trefě Kuchta a vysvětlil "žehličku"

Útočník pražské Sparty Jan Kuchta (26) na tiskové konferenci přiznal, že gól proti Plzni, jímž ve šlágru 10. kola FORTUNA:LIGY rozhodl o vítězství Sparty 2:1, je pro jeho sebevědomí hodně důležitý. Český reprezentant skóroval za obhájce titulu poprvé od 19. srpna a po šesti soutěžních utkáních, do nichž nastoupil. Podle Kuchty byl duel s Plzní co do kvality úplně jiný než derby se Slavií z minulého týdne.

Vítěznou branku vstřelil v 27. minutě, kdy před brankou zužitkoval přihrávku Lukáše Sadílka. "Pro mě osobně to byl důležitý moment, konečně jsem se trefil. V minulých zápasech jsem se do šancí nedostával, ale dělal jsem prostor pro ostatní, bylo to vidět. Dnes jsme dostal balony, s nimiž jsem si věděl rady. Pro moje sebevědomí je to samozřejmě hodně důležité," uvedl útočník.

Přehled utkání Sparta – Plzeň 2:1

Gól dal "žehličkou". "Děláme si na tréninku srandu, že když střední záložník dá na pravého nebo levého halfbeka balon, zpracovává si to tzv. žehličkou. Je to od nohy do země, aby měl balon zpětnou rotaci a mohl to hned z druhého doteku dávat před bránu nám útočníkům. O to se v tréninku snažíme. Hezky jsem to trefil. Sáďa mě krásně našel a jenom to bylo o tom dobře to trefit. Myslím si, že Jindra Staněk neměl žádnou šanci," prohlásil Kuchta.

Sparta minulou neděli remizovala v derby na Slavii 1:1. Utkání poznamenaly velké emoce, kapitáni Jan Bořil (Slavia) a Ladislav Krejčí (Sparta) po vzájemné potyčce v závěru dostali červenou kartu. "Dnes to byl to úplně, ale úplně jiný zápas než ten předešlý. Obě mužstva ukázala kvalitu, byl vidět fotbal," pochvaloval si někdejší útočník Bohemians 1905, Liberce, Slavie nebo Lokomotivu Moskva.

Domácí udeřili už po dvou minutách hry zásluhou Qazima Laciho. "Začátek jsme chytli na výbornou. To jsme si řekli v kabině, abychom ho takhle chytli a bylo to pro nás jednodušší," podotkl Kuchta.

Statistiky utkání. Livesport

Úřadující mistři vedou neúplnou tabulku o tři body před Slavií. Třetí Plzni se vzdálili na sedm bodů, Viktoria však sehrála o zápas méně. "Bylo to zasloužené vítězství. Velmi důležité tři body pro nás. Věděli jsme, o co hrajeme. Jsou před námi další důležité zápasy. Budeme hrát v Hradci, je tam výjezd do Sevilly (čtvrteční utkání Evropské ligy na hřišti tamního Betisu). V lize není jednoduchý soupeř, všechny zápasy bereme se vší vážností, abychom hráli zodpovědně, obětavě, získávali body a zbytečně je neztráceli," uvedl Kuchta.

