Kteří slavní exreprezentanti mají své potomky v mládežnických výběrech Česka?

Kinský, Vachoušek či Gabriel jsou v Česku dobře známá fotbalová jména, přičemž je najdeme i na soupiskách současných mládežnických reprezentací. Náhoda to není. Dres s lvíčkem na prsou totiž obléká několik synů bývalých skvělých hráčů, kteří to dotáhli až k největší poctě, jaké se může fotbalistovi dostat.

Někteří s národním týmem prožili vrcholné momenty své kariéry na velkých turnajích, jiní zase posbírali jen několik startů. Teď by ale byli rádi, kdyby je jejich potomci následovali a dotáhli to stejně jako oni až do reprezentačního A-týmu.

Stále teprve dvacetiletý Antonín Kinský patří Slavii. V minulé sezoně chytal za druholigový Vyškov, kde si počínal skvěle a tým téměř dotáhl mezi fotbalovou smetánku. Už mu ale nepomůže. Nebude však ani v Edenu. Sešívaní jej totiž pošlou na další hostování, tentokrát do ligových Pardubic.

Antonín Kinský si ve Vyškově počínal výborně. Livesport

Parádní sezonu měl korunovat na evropském šampionátu do jednadvaceti let. Proti ale bylo zdraví, kvůli kterému Kinský nakonec do Gruzie neletěl. Nicméně zkušenosti s reprezentací má.

Poctivě reprezentuje od U15, chytal zatím v každé kategorii kromě dospělé reprezentace. Pokud by se dostal i tam, navázal by tím na odkaz svého otce. Právě Antonín Kinský starší se do áčka dostal. Na kontě sice nemá desítky utkání, ale bronz z Eura 2004 mu už nikdo nevezme.

Jeden z nejvíce uvědomělých fotbalistů. Mimo fotbal má několik dalších zájmů. O jeho vyspělosti hovoří i to, že když před rokem odcházel ze Sparty do Hradce, chtěl trvalý přestup. Nechtěl být ten hráč na hostování. Kmenový hráč má v kádru přeci jen vyšší postavení.

Sezona se mu povedla. Za Votroky odehrál ve FORTUNA:LIZE 22 utkání, dvakrát se střelecky prosadil a přidal stejný počet asistencí.

Adam Gabriel se stal důležitou součástí týmu. Livesport

I on je poctivým reprezentantem. Na rozdíl od Kinského do Gruzie letěl. A byl hodně vidět. Odehrál kompletní minutáž a patřil k nejlepším českým hráčům. Osvědčil se už v kvalifikaci, kde v devíti utkáních dal tři branky.

Jeho táta, Petr Gabriel, si v áčku reprezentace zahrál desetkrát. Adam tak má co dohánět.

V lednu oslavil devatenácté narozeniny a v posledním ročníku byl v dresu Teplic vidět. V šestnácti zápasech dal dvě branky, nicméně potenciál střelce ukazoval primárně v béčku ve třetí lize, kde dal v 17 zápasech stejný počet gólů.

Vachoušek podědil střelecké umění po svém otci. Livesport

V mládežnických reprezentacích působí také dlouho. Naposledy se přesunul do U19, za kterou má zatím čtyři starty, a to například proti Chorvatsku či Portugalsku.

Je potomkem Štěpána Vachouška, teplické ikony a třiadvacetinásobného reprezentanta. K tomu dal Vachoušek starší dvě branky.

Patrik Horváth

Dva premiérové starty za tým do patnácti let má také potomek současného trenéra Domažlic. Patrik Horváth nejprve před rokem okusil atmosféru proti Rakousku, letos na jaře už odehrál celý zápas proti Bosně.

Momentálně hraje za Slavii, stejně jako před lety jeho táta Pavel. Klub se mu tedy podařilo napodobit, nicméně určitě by rád navázal i na odkaz u dospělé reprezentace.

Pavel Horváth totiž v jejím dresu odkroutil hned devatenáct zápasů, a to především na přelomu milénia.