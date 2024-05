Ligový semafor: Baník v Evropě, zasloužený zlínský pád a Holoubka dostihl beton

Po dlouhých 14 letech se v Ostravě dočkali. Baník míří znovu do Evropy. Rozhodl o tom poslední zápas, kdy Slezané přejeli Slovácko 6:0 a zajistili si čtvrtou příčku, která tým Pavla Hapala posílá do předkola Konferenční ligy.

Červená – Zlín

Měl nejhorší formu a doplatil na to. Zlín v nadstavbě ani jednou neoslavil tři body. O to horší pozici měl, když musel v posledním kole nutně vyhrát v Jablonci. Tým, jenž vyhrál jediný venkovní duel z posledních 19 zápasů…

Byť se před výkopem hojně spekulovalo o všech možných scénářích, nakonec Severočeši zápas “o čest” zvládli vítězně a Zlín byl odsouzen k přímému sestupu. "Omlouvám se, nevím, co bych měl hodnotit. Prohráli jsme 0:1, zaslouženě. Když nejsme schopni dát gól, nemůžeme vyhrát," mrzelo trenéra Bronislava Červenku.

Ševci se po devíti letech podívají o patro níž, kde je čeká oproti první lize nehostinné prostředí – aspoň co se odměny za televizní práva týká. Navíc se mluví o tom, že z klubu zmizí talentovaní mladíci v čele s Tomem Slončíkem.

"Je to zasloužený sestup," přiznal zlínský kouč, který k týmu přišel v říjnu za Pavla Vrbu. Tým dokázal nabudit, uhrál s ním několik dobrých výsledků, ale závěr sezony moravskému celku hrubě nevyšel. V posledních 14 ligových duelech vyhrál Zlín jen jednou.

"Všichni lidé, kterým záleží na Zlínu, si jsou vědomi, že to pos.... . Všichni jsme to pos...., já taky. Někdo se z toho možná dostane za týden, někdo za měsíc, někdo za půl roku. Zlínský fotbal se z toho ale bude dostávat delší dobu," kál se Červenka.

Oranžová – Mladá Boleslav

Když Středočeši ubetonovali výhru na Baníku, bral to trenér David Holoubek jako úkrok někam, kde by svůj tým nechtěl dlouhodobě vidět, ale prý to z pragmatického hlediska bylo nezbytně nutné. Dnes už ví, že mu to bylo k ničemu. Mladá Boleslav ostatní zápasy ve skupině o titul nezvládla a v konečném součtu končí na pátém místě.

V pěti zápasech navíc inkasovali čtrnáct branek, což rozhodně není statistika k chlubení. "Dostali jsme se do těžké skupiny, kde se každá chyba trestá. Teď se musíme nastavit na zápas s Hradcem Králové. Sparta, Slavia, Plzeň, s nimi je těžké hrát. Ale myslím si, že umíme podávat lepší výkony, než jsme předvedli v nadstavbě. Když tam dostáváte takové příděly, sráží vás to dolů," dokázal Holoubek pojmenovat středočeskou realitu.

Místo dovolené si Suchý a spol. střihnou ještě zápas o účast v evropských pohárech proti Hradci Králové. "Teď je to hlavně o pátku," souhlasil Holoubek.

Zároveň se snažil najít důvody, proč Středočeši nedokázali být konkurenceschopní elitním klubům ligy. "Nůžky mezi první trojkou a ostatními se otevírají brutálním způsobem. Snažíme se s nimi hrát, ale co s nimi? Je to o finančních možnostech, nákupu hráčů, kteří jsou rozdíloví. Někdy proti nim zalezete do hlubokého bloku, jindy chcete hrát aktivně, ale je to těžké. Všichni trenéři si s tím lámeme hlavu."

Zelená – Baník

Čtrnáct let. Tak dlouho si Baník mohl o pohárech nechat jenom zdát. Během této doby dokonce stihl spadnout do druhé ligy a znovu se vrátit mezi elitu. Po posledním utkání sezony už je ale zřejmé, že se Ostrava znovu vrací do Evropy. V létě 2010 startovali Slezané v 2. předkole Evropské ligy, letos to stačilo pouze na předkolo Konferenční ligy.

"Asi nikoho před sezonou nenapadlo, že bychom s tak obměněným kádrem, s 12 novými hráči, skončili čtvrtí. Ale myslím, že to je nakonec zasloužené," reagoval kouč Pavel Hapal po demolici Slovácka, kterému Baník nastřílel šest branek.

V Ostravě však mají před sebou fůru práce. Na třetí Plzeň ztratili celkem 21 bodů, na první Spartu dokonce propastných 38 bodů, což jsou obrovská manka na kluby, které poháry pravidelně hrají.

"Víme to. První trojice týmů je odskočená, je finančně jinde, ale chtěli bychom jim to ještě více znepříjemňovat," doufá Hapal, jenž by se měl v následujících dnech potvrdit jako trenér i pro příští sezonu.