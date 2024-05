Jurečka by individuální ocenění vyměnil za titul. Podle Trpišovského má na účast na Euru

Slávistický fotbalista Václav Jurečka (29) dal v závěrečném pátém kole ligové nadstavby při výhře 4:0 nad Mladou Boleslaví dvě branky, s 19 góly poskočil do čela tabulky kanonýrů a prakticky jistě obhájí korunu pro krále střelců. Zkušený útočník by však individuální úspěch vyměnil za titul, který mu ještě chybí. Český reprezentant proto v rozhovoru pro klubovou televizi netajil, že pro něj půjde o hořký primát.

Králem střelců je zatím Jurečka neoficiálně. Všechny ligové statistiky se uzavřou až po pátečním kvalifikačním utkání o Evropskou konferenční ligy mezi Mladou Boleslaví a Hradcem Králové. Z těch, kteří jsou ještě ve hře, je nejlepší mladoboleslavský Júsuf Hilál s osmi góly. Aby slávistu předstihl, musel by dát 12 branek, což není příliš reálné.

"Individuálně to (vyhrát mezi střelci) znamená hodně, hned bych to ale vyměnil za titul, který mi ve sbírce schází. Strašně bych ho chtěl vyhrát, je to celé trošku hořké," prohlásil Jurečka.

Jurečkův pozápasový rozhovor pro O2 TV Sport

Jurečkův pozápasový rozhovor pro O2 TV Sport. O2 TV Sport

Před závěrečným kolem nadstavby ztrácel jednu branku na vedoucího Pavla Šulce z Plzně, který však kvůli vyloučení ve finále domácího poháru už nastoupit nemohl. Jurečka ho díky dvěma gólům proti Boleslavi předstihl. Obou branek dosáhl z hraničního postavení a posvětit je musel videorozhodčí.

"Přiznám se, že pod kontrolou jsem to úplně neměl. Když jsem koukal na opakovačky, obě situace byly hraniční. Jsem rád, že videorozhodčí stál tentokrát při nás," podotkl Jurečka s úsměvem.

V minulé sezoně ovládl střeleckou tabulku soutěže s 20 góly, do čela poskočil rovněž v posledním kole. Po dvou sezonách v Edenu se může pochlubit mimořádným součtem 39 ligových branek.

Nejlepší střelci FORTUNA:LIGY. Opta by Stats Perform

"Musím se přiznat, že jsem si na podobné cifry věřil. Kluci jsou tady nesmírně kvalitní, dokážou šance skvěle připravovat. Strašně mě žene dopředu meta 44 branek, kterou drží Standa Vlček. To je můj další cíl," uvedl Jurečka, který do Prahy přišel ze Slovácka.

Navzdory skvělé střelecké bilanci by Jurečka podle některých zákulisních informací mohl v létě odejít, protože Slavia bude údajně hledat typologicky pohyblivější alternativu. Trenér Jindřich Trpišovský ovšem takové spekulace nepotvrdil.

"Václavovi za rok končí smlouva. Registrovali jsme i nějaké nabídky. Myslím si, že má před sebou ještě spoustu gólů. Teď už klub nemusí prodávat hráče díky novému majiteli. V létě by mělo přijít posílení ofenzivy. Za rok mu končí smlouva, takže uvidíme. Neradi bychom nahrazovali takto statisticky dobrého hráče. Ale i klub může být tlačen do určitých situací, které nemůže nikdo ovlivnit," řekl kouč na tiskové konferenci.

Jurečka po domácí remíze s Olomoucí v 29. kole vypadl ze základní sestavy Slavie a vrátil se do ní až v závěru sezony. Přesto je adeptem na nominaci na Euro v Německu, která bude oznámena v úterý.

"Nechci mluvit trenérům národního týmu do práce. Minulý týden jsme spolu konzultovali zdravotní stav hráčů, takže tuším, kteří pojedou, ale to je mezi námi. Václav ukazuje, že má určitě dost gólů," dodal Trpišovský.