Rozsypalo se to jako domeček z karet, je mi špatně, ulevil si po ztrátě se Sigmou Bořil

Přestože Slavia po nečekané domácí remíze 2:2 s Olomoucí v předposledním 29. kole základní části FORTUNA:LIGA ztrácí ze druhého místa tabulky na vedoucí Spartu už čtyři body a boj o titul již nemá jen ve svých rukou, kapitán Jan Bořil (33) nic nevzdává. Zkušený levý bek věří, že ve zbylých šesti zápasech soutěže se ještě může stát cokoliv. Na tiskové konferenci nicméně připustil, že je mu po šokující ztrátě se Sigmou špatně.

"Je to velká komplikace. Každá ztráta bolí, zvlášť teď ke konci. Ale jdeme od zápasu k zápasu, víme, že ještě není nic ztracené. Nic nevzdáváme. Je ještě dost zápasů, může se stát cokoliv. Teď jsme dvě utkání nezvládli, ale neztrácíme hlavu. Musíme se dát do kupy, říct si to natvrdo. Chceme za každou cenu vyhrávat a uvidíme na konci, jak to celé dopadne," řekl Bořil.

Jeho tým s Olomoucí v 66. minutě nečekaně prohrával 0:2 a v závěru stihl jen srovnat. "Je mi špatně, chtěli jsme vyhrát. Připravovali jsme se na to, nechtěli jsme dostat gól, hlavně ze standardky. Stalo se, to nás srazilo. Ještě horší byl druhý gól po naší hrubé chybě. Zvedli jsme se, tlačili, třetí gól už jsme ale nestihli. Už jsme neměli síly," litoval

Rozhovor s Janem Bořilem

Bořilův pozápasový rozhovor pro O2 TV Sport. O2 TV Sport

Po zranění se vrátil do sestavy a v 77. minutě netradičně hlavou snížil na 1:2. V lize skóroval poprvé od prosince. "Bylo to na 1:2, nakopl jsem trochu tým. Kdyby to bylo na 2:1 pro nás, tak je to něco jiného, užil bych si to mnohem víc. Chtěli jsme vyhrát a museli jsme hrát dál."

Připustil, že zápas se možná lámal hned v úvodní půlhodině, během níž měli slávisté čtyři velké šance. "Možné to je, začali jsme dobře. Vlítli jsme na ně, chodili do vápna, měli zajímavé situace. Chyběla nám ale kvalita. Mohli jsme se uklidnit, zápas by vypadal jinak, kdybychom skórovali," přemítal.

Bořilovy statistiky proti Olomouci. Opta by Stats Perform / Profimedia

"O poločase jsme si řekli v kabině, že odpadnou, že musíme více držet balon, utahat je. Pak se to ale rozsypalo jak domeček z karet. Hráli jsme vabank za stavu 0:2. Dokázali jsme srovnat, další branku se nám ale vstřelit bohužel nepodařilo," litoval krajní bek.

Jeho tým ztratil body podruhé za sebou, před týdnem prohrál ve šlágru v Plzni. "Po tom zápase jsme si k tomu něco řekli, i já jsem k tomu měl co říct. Na dnešní utkání jsme se připravovali a bohužel to nedopadlo. To je zkrátka fotbal a musíme zvednout hlavu do dalšího zápasu, který musíme vyhrát," doplnil Bořil, jehož týmu hrozí, že třetí sezonu po sobě nezíská titul.