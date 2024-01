Livesport Daily #183: Nejlepší florbalový tým na světě? Dlouhodobá práce, říká GM Jakub Menhart.

Tatran Střešovice o víkendu napsal významnou kapitolu do sportovních dějin. Jako první český florbalový klub dokázal vyhrát prestižní Pohár mistrů, když v pražském finále porazil švédský kolos z Falunu 6:4. Vyprodaná hala na Podvinném mlýně byla svědkem skvělé podívané, která dostala florbal do popředí mediálního a veřejného zájmu a po které se Tatran pyšní titulem nejlepší tým na světě. Jaká je realita a popularita florbalu v kontextu celého českého sportu? Co aktuální úspěch znamená? Jak daleko je profesionalizace florbalu? A s jak velkým rozpočtem střešovický šampion operuje? To všechno jsme probrali s generálním manažerem střešovického Tatranu Jakubem Menhartem (30).

Ve florbalovém prostředí se musí urodit opravdu velká a ojedinělá věc, aby se dostala do popředí velkých médií v Česku. V sobotu se o jednu takovou postarali hráči Tatranu Střešovice, kteří na domácí půdě porazili švédský Falun, nejúspěšnější tým poslední dekády, a stali se jako první tým v české historii vítězi prestižního Poháru mistrů.

"Rozhodně jde o jeden z největších úspěchů českého florbalu v historii. Je teď na nás, abychom to přetavili v něco většího, potenciál je v tom obrovský. Na florbal se pořád hodně lidí dívá skrz prsty, z pohledu členů jsme druhý nejmasovější sport u nás, ale obrovsky nám chybí fanouškovská základna, tam máme velké rezervy," říká generální manažer Tatranu Menhart.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Rozpočet nejlepšího klubu v Česku.

Zákulisí pořádání finále Poháru mistrů.

Porovnání českého florbalu se Švédskem, Finskem a Švýcarskem.

