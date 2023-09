Sparta má údajně zájem o záložníka Červa, Slavia ho chce podle Tvrdíka z Liberce odkoupit

Slavia podle šéfa Jaroslava Tvrdíka (54) plánuje z Liberce zpětně odkoupit záložníka Lukáše Červa (22), kterého loni v létě do Slovanu poslala na hostování. Předseda představenstva pražského klubu o tom informoval na sociální síti X, dříve Twitteru. Servery iSport.cz a Sport.cz uvedly, že o talentovaného hráče usiluje mistrovská Sparta.

"Dnes jsme byli v souladu se smluvním ujednáním informováni Slovanem Liberec o nabídce na hráče na jeho přestup do třetího klubu s tím, že hráč zůstane na hostování v libereckém klubu. Slavia Praha využije příslušných smluvních mechanismů mezi oběma kluby na zpětný odkup hráče," napsal Tvrdík.

Slávistický odchovanec se v Liberci zařadil mezi opory, v minulé ligové sezoně ve 32 utkáních zaznamenal čtyři branky a čtyři asistence. V aktuálním ročníku Červ zasáhl do šesti zápasů nejvyšší soutěže a vstřelil jeden gól. Naposledy nastoupil v neděli právě proti Spartě a s hráči letenského soupeře měl několik emotivních výstupů.

Podle médií by s návratem do Slavie musel souhlasit i samotný Červ, v opačném případě by mohl přestoupit rovnou do Sparty. Ta by ale pravděpodobně nechala reprezentanta do 21 let stejně na hostování v Liberci do konce sezony.

Statistiky hráče. Livesport

Přestupové období v Česku skončí v pátek. Slavia přivítá úhlavního rivala Spartu v pražském derby 24. září v devátém ligovém kole.