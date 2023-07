Livesport jedenáctka 2. kola: Provod zářil proti svým, spojení Juliš a Sigma opět funguje

Hned tři slávisté se vešli do jedenáctky 2. kola FORTUNA:LIGY podle Livesport známek. Sešívaní vyhráli venku nad českobudějovickým Dynamem 3:1, přičemž výrazně se pod tři body podepsal Lukáš Provod (26). Bývalý hráč Jihočechů se díky jedné asistenci a vstřelené brance stal nejlepším hráčem kola. Kdo další se o víkendu ukázal?

Nej jedenáctka 2. kola Livesport

Brankář:

Jan Hanuš (Jablonec) 7.6

Ačkoliv se může zdát, že to měl v brance při početní přesile snadné, musel být v pozoru. Minimálně jednou Jablonec podržel skvělým zákrokem. Zapsal stoprocentní úspěšnost přihrávek a fanoušci jej vybrali hráčem zápasu. Stejnou známku obdržel i Stanislav Dostál (Zlín), který vytáhl o zákrok víc, ale k bodovému zisku a čistému kontu to nestačilo.

Obránci:

Lukáš Hejda (Plzeň) 7.8

Poslední čtyři sezony se pokaždé zapsal mezi ligové střelce. A i v té páté už má plzeňský kapitán "splněno". Už se zdálo, že v utkání s Hradcem trefí Západočechům vytoužené tři body, jenže jeho gól byl v konečném součtu málo.

Ladislav Krejčí (Sparta) 7.8

V minulé sezoně proměnil všech osm penalt. A Spartu vytáhl z průšvihu i o víkendu. Jinak by se případná bodová ztráta po výkonu ve Zlíně nazvat nedala. Ovšem přišla možnost v podobě pokutového kopu a z něj se sparťanský lídr nemýlí.

Matěj Chaluš (Liberec) 7.6

Návrat do Česka mu zatím vychází. V prvním kole pomohl k výhře nad Baníkem, ve druhém se zapsal mezi střelce svým teprve pátým gólem ve FORTUNA:LIZE v životě.

Záložníci:

Jan Navrátil (Olomouc) 8.1

Ve dvou velkých gólovkách neuspěl, když pokaždé zakončil mimo karvinskou branku. A tak se prosadil až do třetice z těžké pozice – po chybě hostujícího brankáře Lapeše trefil prázdnou branku z téměř 30 metrů.

Christos Zafeiris (Slavia) 8.1

Nový slávistický režisér. Po pár minutách hry si nachystal balon zpoza vápna a jeho tečovaná rána skončila v brance. Jen pár minut poté mohl přidat druhý gól, ale jeho standardka šla těsně vedle. Sešívaným v něm roste nástupce Nica Stancia.

Daniel Trubač (Teplice) 7.8

Sklářům se na startu sezony daří a potvrzuje to i nový kapitán. Střelecky se prosadil už z penalty proti Plzni. Nezahálel ani v Ďolíčku, kde otevřel skóre zápasu, když si nejdřív narazil o tyč a napodruhé už překonal brankáře Reichla.

Lukáš Provod (Slavia) 8.6

Na Střeleckém ostrově nastoupil po třech letech. Slavia tehdy v sprnu 2020 vyhrála vysoko 6:0. Tak jednoznačné to v neděli nebylo, ale záložník červenobílých se před svým bývalým klubem vytáhl – jeden gól sám dal a na druhý přihrál.

Provodovy statistiky proti Dynamu Livesport / Profimedia

Útočníci

Mojmír Chytil (Slavia) 7.9

Do nového angažmá nastoupil ve velkém stylu. Trefil se už doma v Edenu a úřadoval i v Českých Budějovicích. Pokud by proměnil i pokutový kop, zřejmě by "ukradl" nejvyšší známku kola spoluhráči Provodovi. Jako jediný se do nejlepší jedenáctky dostal coby střídající hráč.

Lukáš Juliš (Olomouc) 7.8

Haná mu sedí. Když zde naposledy působil, nastřílel v ročníku 2019/20 osm branek ve 12 zápasech. Gólový účet si otevřel ve velkém stylu – v duelu s Karvinou si po centru nachystal míč na volej a nechytatelnou střelou zavěsil.

Luka Kulenovič (Liberec) 8.1

Další výstavní trefa – zpoza vápna si navedl míč na pravačku, otřel balon o tyč a poté už zapadl do sítě. Letní posila Slovanu se mohla radovat i podruhé, jenže dobrou hlavičku Kulenovičovi vytáhl pohotový brankář Trmal.