Moje odvolání? V hlavě jsem to měl, prohlásil Látal a ocenil přístup Pelty

Za devět kol nepoznali radost z výhry, až pokus číslo deset byl úspěšný. Po vítězství 2:0 nad Slováckem konečně v Jablonci prožívají klidný týden. Úlevu cítí i trenér Radoslav Látal (53), který byl během výsledkově neúspěšného období pod tlakem ze všech stran. Od odpovědných lidí ale slyšel slova podpory.

Od odpovědných lidí ale slyšel slova podpory. "Myslím si, že mi pan Pelta pořád hodně důvěřoval. I on sám cítil, že jsme měli často smůlu, že máme na to se zvednout. Naše hra problémem nebyla. Body v tabulce už ano," říká Radoslav Látal v rozhovoru pro eFotbal.

Spalo se vám tento týden už lépe?

"Řekl bych to tak, že jsem zase jednou prožil hezčí víkend (úsměv). Když se takhle dlouho nevyhrává, nosíte to samozřejmě v hlavě. Soboty a neděle pro mě byly doteď složitější."

Jak moc už Jablonec výhru potřeboval? Jak moc ji potřebovali hráči?

"Už jsme z toho měli blok, ta série pro nás byla velký problém. Každý se nás na to ptal, každý chtěl vědět, kdy vyhrajeme. Nic příjemného to nebylo. Bod zlomu pro nás ale možná nastal už v pohárovém zápase v Domažlicích, kde jsme zvládli postoupit dál. Sice až po penaltách, ale alespoň tak. Myslím si, že ta deka z hráčů spadla trochu už tam."

Vidíte i tento týden v tréninku, že nálada týmu je lepší než dřív?

"Hlavně je dobře, že toho brouka nemají kluci dál v hlavě. Psychika by teď měla být rapidně lepší. Musím ale říct, že spoustu dobrých zápasů jsme odehráli už předtím. Kdybychom proměnili naše velké šance, vyhráli jsme daleko dřív. I proto věřím, že se nyní zvedneme a naše výsledky se zlepší. Ostatně v přípravě jsme ani jednou neprohráli. Bohužel v lize se to ale otočilo a my jsme strašně dlouho čekali na vítězství. Že konečně přišlo, nám může hodně pomoci."

I výkon byl velmi dobrý. Slovácko jste do ničeho nepustili.

"Říkal jsem, že potřebujeme vyhrát, klidně nějakým ušmudlaným gólem, hlavně udržet nulu vzadu. Že to přišlo po fakt kvalitním výkonu, mě těší samozřejmě o to víc. Vážně si ale myslím, že nastartovat nás mohly už ty Domažlice."

Devět ligových kol bez vítězství je však samozřejmě dost. Nebál jste se, že můžete být ze dne na den odvolaný?

"Samozřejmě jsem to v hlavě měl. Když nejsou výsledky, musíte počítat se vším. Tak to prostě je. Pan Pelta mě sice pořád uklidňoval, že hra není vůbec špatná, ale víte, jak to je. Důležité jsou vždycky body. A my jsme je neměli."

Snažil se vás tedy Miroslav Pelta spíš podpořit než dostat pod tlak?

"Myslím si, že mi pořád hodně důvěřoval. I on sám cítil, že jsme měli často smůlu, že máme na to se zvednout. Jak říkám, naše hra problémem nebyla. Body v tabulce už ano."

Některé nové mladé hráče jsem ani neznal

Nebyl problém i letní příval nových hráčů? Že jich zkrátka dorazilo až moc?

"Tohle je otázka spíš na majitele. Několik hráčů už ale přišlo po mém příchodu, s panem Peltou jsme je samozřejmě konzultovali. Potřebovali jsme vyřešit stoperskou dvojici, to se celkem povedlo. Bohužel jsme zaspali v té ofenzivní fázi."

Ale co doba hájení? Neměla by jim už pomalu končit?

"Je pravda, že nových hráčů přišlo v létě vážně hodně. Bylo mezi nimi i dost mladých. Přiznám se, že některé jsem ani já sám neznal. Pořád je to trošku seznamování, ale určitě nemůže trvat půl roku. Buď kluci výkonnost mít budou, nebo ne. Za deset kol jsem si ovšem udělal určitý obrázek. Víme, co kterým chybí. Teď uvidíme, co se bude dít v zimě."

Která z posil vám zatím dělá největší radost?

"I když to není vyloženě nový hráč, jsem velice rád za Davida Housku. Víte, jakou prodělal nemoc (únavový syndrom), že se z ní jen pomalu dostával. Kondičně byl na tom samozřejmě velice špatně, ale už je zase ve formě jako dřív. Minulý týden zvládl i těžký anglický týden. V Domažlicích odehrál celý zápas, na Slovácku to bylo 80 minut. Tak z toho mám fakt radost. A pochválit bych snad mohl i útočníka Matouše Krulicha. Sice je jednou nahoře, podruhé spíš dole, ale u tak mladých kluků tohle platí vždycky. Matěj je poctivej, v tréninku pracuje fakt dobře. Jde tím správným směrem."

A je naopak někdo, nad kým už máte zdvižený prst? Zkrátka, že takhle by to dál nešlo?

"Samozřejmě jsou hráči, od kterých jsme čekali víc. Takoví, co měli mužstvo táhnout. Někdo se pere s psychikou, někdo zase s něčím jiným, konkrétní jména po mně ale nechtějte (úsměv). Nějaké hodnocení probíhá po každém zápase, řešíme to přímo s panem Peltou. Ale ještě je moc brzy na to vynášet soudy. My víme, kde nás tlačí bota, co nás trápí nejvíce."

Předpokládám, že je to ofenzivní složka, koneckonců nejlepším střelcem týmu je dvougólový záložník Miloš Kratochvíl. Jak tohle může trenér ovlivnit?

"Na tréninku se věnujeme hodně střelbě, při zakončení se snažíme dostat hráče pod tlak už tam. Pochopitelně proto, aby se pak vyrovnali s tlakem v zápase. Všechno se však odvíjí podle toho, jak to na hřišti probíhá. I když jsme v některých zápasech hráli fakt dobře, v té finální fázi to bylo bohužel špatné. Třeba v Hradci jsme měli dvě nebo tři stoprocentní tutovky a ani v jedné jsme netrefili bránu. To pak dát gól ani nemůžete. Chybí mi větší dravost v pokutovém území."

U Drchala je to už o psychice

Proti Slovácku se konečně trefil Jan Chramosta, od startu sezony se v lize trefil vůbec poprvé. Bude to zlom?

"Trefil se poprvé, další dva góly mohl ale dát. Nejdřív to vyřešil dobře, jen to bohužel trochu zvednul, podruhé se ve vyložené šanci snažil ještě nahrávat. Říkal jsem mu, že v takové situaci to má prostě vzít na sebe. Zkusit zakončit a buď to vyjde, nebo ne. Gólů mohl mít už víc, samozřejmě to platí pro nás celkově. Tak snad už začneme šance proměňovat a bude to v tomhle směru mnohem lepší."

Na konci přestupního období se v médiích řešil možný trejd. Chramosta do Bohemky, David Puškáč k vám. Jak žhavé to bylo?

"Vím o tom, že Chram byl s Bohemkou ve spojení. Po domluvě s panem Peltou jsme ho ale pouštět moc nechtěli. Pro Honzu bylo to období trochu těžký. Pár zápasů nehrál a měl pocit, že už s ním nepočítáme. Ale nebyla to pravda. Zrovna já jsem od začátku stál o to, aby nikam neodcházel. Nás trápí ofenziva a ještě bychom nechali jít hráče, který v minulé sezoně dal hned patnáct gólů? To prostě ne."

Aktuální tabulka FORTUNA:LIGY. Livesport

Střelecky se souží i Václav Drchal. Jak nastartovat jeho?

"Jednoduše. Drchy už potřebuje vstřelit gól, pak to z něj snad spadne. Ani na trénincích jich teď ale moc nedává, bohužel má problém trefit bránu. A to má spoustu šancí. Je to o psychice, už ho to začalo hryzat v hlavě. Když jsme v přípravě hráli v Rakousku s Tirolem, dal tam krásný gól ze situace, kdy skórovat nebylo vůbec lehký. Myslím si, že právě taková trefa by mu pomohla ze všeho nejvíc. Teď je to o tom ho povzbuzovat, snažit se ho udržet psychicky nahoře. Zvlášť když on ty góly střílet prostě umí."

V neděli vás čeká těžký zápas v Plzni. Jak náročné bude si domů odvézt alespoň bod?

"Já si hlavně myslím, že tam můžeme jet s čistou hlavou. Série bez výhry je pryč, psychika se narovnala, to by nám mohlo hodně pomoci. Měli bychom si víc věřit. Podat podobný výkon jako proti Slovácku. Vytvořit si šance a pak je i proměnit. A to byť má Plzeň životní formu. Hraje fakt dobře, velice kvalitní výkon podala i na Spartě. Ale tím se my nemusíme trápit. Ať tam jedeme s čistou hlavou, když stejně můžeme jen překvapit."