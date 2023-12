Nejvýznamnější klub už nebude na prodej, řekl nový majitel Slavie Tykač a vyhlásil útok na titul

Podle miliardáře Pavla Tykače (59), který se minulý týden stal majitelem fotbalové Slavie, skončilo přeprodávání klubu a na prodej už vršovický celek nebude. V tuto chvíli nový vlastník nechystá ve vedení pražského klubu žádné personální změny a nadále v něm počítá s Jaroslavem Tvrdíkem (55). Tykač na svém webu také uvedl, že osobně bude řešit i přestupy hráčů. Za cíl v jarní části této sezony považuje zisk titulu a domácího poháru a co nejdelší cestu ve vyřazovací části Evropské ligy.

"Slavia Praha je legendární fotbalový klub. Když se objevila možnost jednat o koupi, vůbec jsem neváhal. Je to moje srdeční záležitost, a tak se zdráhám říct, že jde o investici. Vnímám to spíše – a nejen v tomto vánočním čase – v termínech dárek a naděje. Mám radost a jsem hrdý, že jsem mohl koupit Slavii od čínských investorů a získat ji zpět do českých rukou. Tato příležitost byla pro mne darem," prohlásil Tykač.

Zároveň doplnil, že si takový dar uvědomuje také jako závazek. "Který – snad – v mnoha slávistech vyvolává naději. Udělám vše, co bude v mých silách, abych tu naději nezklamal," řekl devětapadesátiletý podnikatel a investor, jenž je podle říjnového vydání magazínu Forbes čtvrtým nejbohatším Čechem s majetkem 183,3 miliardy korun.

Klub už podle něj zůstane v jeho rukou. "Za posledních třicet let měla fotbalová Slavia Praha snad deset vlastníků. Oznamuji, že toto přeprodávání nejvýznamnějšího českého klubu skončilo. Již na prodej není a nebude," prohlásil. "Zůstanu jeho majitelem a věřím, že ani moje děti jej nikdy neprodají a společně s tribunou sever budou fandit: 'Praha je nejhezčí město na světě. My jí vládneme, my jsme Slavie'".

Jednadvacetinásobného ligového mistra dál povede současný předseda představenstva Tvrdík. Tykač s ním napevno počítá. "Odvádí velmi dobrou práci. V tuto chvíli nechystám žádné personální změny ve vedení klubu," konstatoval Tykač.

Osobně se bude angažovat i v transferech. "Jako vlastník deklaruji připravenost se na cestě k úspěchu podílet. Co se týče hráčských akvizic, budu každou příležitost na získání zajímavého hráče posuzovat individuálně s ohledem na cíle, které jsem stanovil," uvedl majitel energetické a uhelné společnosti Sev.en Energy.

Slavia přezimuje v tabulce s pětibodovou ztrátou na obhájce titulu Spartu, která odehrála o zápas víc. Na konci února se pražští rivalové utkají v Edenu ve čtvrtfinále domácího poháru, v březnu poté vršovický celek čeká osmifinále Evropské ligy. "Cílem je získat titul mistra ligy i pohár pro vítěze MOL Cupu a v jarní části evropských pohárů se probojovat co nejdále. K tomu kromě hráčů a trenérů musí samozřejmě přispět i management a vlastník," prohlásil Tykač.

"Z hlediska dalšího rozvoje si přeji co nejdříve zahájit stavbu mládežnického tréninkového centra, obecně na práci s mládeží se budeme hodně soustředit. Sport považuji za velmi důležitý a prospěšný faktor ve výchově a zrání dětí. Mezi priority bude patřit i rozvoj ženského týmu, který je výjimečně úspěšný (22 titulů mistryň ligy a pravidelný účastník Ligy mistryň)," řekl Tykač.