Nemůžeme se vymlouvat na absence, kádr máme široký, řekl Hejda po plzeňském zaváhání

Fotbalisté Plzně hned po reprezentační přestávce utrpěli první soutěžní porážku od listopadu a po 16 soutěžních zápasech, kapitán Lukáš Hejda (34) je ale přesvědčen, že se z nečekané prohry 1:3 s Libercem v 26. ligovém kole oklepou. Západočeši podle něj neúspěch rychle hodí za hlavu a od neděle se už budou soustředit na další program - úterní čtvrtfinále domácího poháru v Jablonci. Zkušený obránce to řekl na tiskové konferenci.

"Na jednu stranu je dobře, že se hraje hned, není čas se v tom pitvat. Samozřejmě chyby si asi zítra ukážeme. Víme, že nás čeká hodně důležitý zápas. Oklepeme se z toho a myslím, že zítra to hodíme za hlavu. Něco si k tomu řekneme, pár nějakých vět a už se budeme soustředit na Jablonec, který prostě musíme porazit," uvedl Hejda.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

Jeho tým sice v polovině druhé půle rychle zareagoval na vedoucí branku Liberce a v 68. minutě srovnal, vzápětí ale znovu inkasoval. Severočeši poté skórovali ještě jednou a připravili favoritovi první prohru na jaře a po 11 ligových duelech.

"To, co jsme nechtěli, bylo s Libercem prohrávat. Víme, že oni potom ten blok mají dobrý, je těžké se tam prokombinovat. Chtěli jsme vést, abychom mohli praktikovat hru na brejky. Bohužel jsme nedali šance, dostali jsme smolný gól a když jsme srovnali na 1:1, měli jsme si to lépe pohlídat," podotkl Hejda.

"Jak se chytili lidi, všichni jsme najednou chtěli útočit. Přišla ztráta, balon na otevřenou stranu, krásný centr a proměnili to. Z naší strany přílišná snaha hrát až zbytečně dopředu v tu chvíli. Kdybychom vydrželi pět minut při stavu 1:1, myslím, že konec bychom asi umlátili. Liberec by asi byl spokojený s bodem a zatáhl by se," mínil bývalý hráč pražské Sparty.

Dnešní nepohodu v plzeňské defenzivě ilustroval první inkasovaný gól v 64. minutě po rohovém kopu a signálu Severočechů. "Byli jsme na to upozorňovaní. Situace byla přehledná, jak jsme to měli zahrát. Ale nezvládli jsme to a zapomněli na ten prostor. Po naší chybě soupeř dvakrát netrefí balon a skončí to v bráně. O to smutnější," litoval Hejda.

Plzeňští proti Liberci z různých důvodů postrádali hned několik opor, na to ale kapitán Viktorie porážku svádět nechtěl. "Nemůžeme se vymlouvat, že nám někdo chyběl. Od toho máme široký kádr, abychom kluky zastoupili. Dřív to vycházelo, kdo naskočil, ten to zvládl. Dnes to nevyšlo. Zítra to asi hodíme za hlavu a jedeme dál," řekl Hejda.