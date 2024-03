Plzeň prohrála poprvé od listopadu. Bohemians odsunuli Jablonec do skupiny o udržení

Fotbalisté Plzně ve 26. kole FORTUNA:LIGY v domácím prostředí podlehli Liberci 1:3 a napříč všemi soutěžemi prohráli poprvé od 12. listopadu. Liberec se díky překvapivé výhře posunul na sedmé místo ligové tabulky před Olomouc, jež nestačila na Pardubice. Východočeši bodovali po čtyřech prohrách, nadále však zůstávají třináctí. Do skupiny o udržení se propadl Jablonec, který v souboji s tabulkovým sousedem podlehl Bohemians 0:2.

Za pomstou za první vzájemný zápas se domácí hnali již od úvodních minut velmi aktivní hrou. Prvotní budování tlaku vedlo v osmé minutě k první velké šanci Matěje Vydry, který ovšem střílel v pádu, a netrefil tak hostující branku. I Liberečtí ale v 16. minutě zahrozili, když plzeňské obraně pláchl Ľubomír Tupta, míč však nechal nešťastně pod sebou a nakonec pálil vedle.

Severočeši se postupem času začali dostávat do hry, což vedlo k těžkému zákroku Martina Jedličky, jenž vytěsnil dalekonosný projektil od Tupty. Do konce první půle měli oba celky náznaky příležitostí, diváci ale před pauzou gól neviděli.

Ihned po změně stran prověřil brankáře Plzně i Luka Kulenovič, Jedlička byl pozorný a jeho pokus vyrazil. V 64. minutě se však Severočeši přece jen prosadili. Denis Višinský rozehrál rohový kop po zemi přímo do pokutového území, kde se nacházel nikým nehlídaný Filip Prebsl, 26letý obránce sice už mohl střílet, posunul ale balon na Matěje Chaluše, který poměrně pomalou střelou k levé tyči rozjásal hostující fanoušky. Plzeň ovšem přišla s rychlou odpovědí, když jen o čtyři minuty později vyrovnala.

Čisté svědomí nemohl mít u inkasované branky Olivier Vliegen, jenž neodhadl centr ze strany, míč se dostal na kopačky Jana Klimenta, jehož střelu ztečoval do sítě Idjessi Metsoko. V podstatě ihned po rozehrávce vrátil Slovan zpět do vedení Kulenovič, který přesnou hlavičkou s pomocí břevna poslal balon za záda bezmocného Jedličky. Pojistku na překvapivou výhru přidal chorvatský útočník v 79. minutě, poté, co s notnou dávkou štěstí prokličkoval domácí obranou a propálil plzeňského brankáře.

První příležitost na změnu této statistiky měl ve 13. minutě Martin Hála, jemuž po krásném průniku do vápna nahrával před odkrytou branku Erik Prekop. Domácího záložníka však na poslední chvíli odstavil od míče Nemanja Tekijašky. Dlouho očekávaného gólu se Ďolíček dočkal ve 22. minutě, kdy si po přihrávce Lukáše Hůlky navedl míč na střelu z hrany půlkruhu Michal Beran, který fantastickou pumelicí na zadní tyč poslal domácí do vedení.

Nejblíže srovnání měl o chvíli později Dominik Hollý, gólman mu ale dostatečně zúžil střelecký úhel a ránu zneškodni. Nakonec se tak z druhé branky radovala znovu Bohemka, když pět minut před poločasovým hvizdem vyskočil po rohu nejvýše Hůlka.

Druhá půle sice začala silnou převahou hostujícího celku v držení míče, z této herní nadvlády ovšem nedokázali vykřesat jediné zakončení. V 63. minutě se naopak po hezké akci Bohemky dostal do zakončení z malé vzdálenosti Hála, reflexivně ale zakročil Jan Hanuš.

Ani v závěru zápasu si Severočeši nedokázali vytvořit potřebný tlak, který by vedl k velkému množství gólových šancí, při nichž by mohli využít v brance nerozchytaného Lukáše Soukupa. Ten nahradil zraněného Romana Valeše a v závěrečných 10 minutách si připsal teprve druhý start v soutěžním zápase A-týmu Bohemky, při němž zaznamenal důležitý zákrok proti střele Jakuba Martince.

Utkání začalo zvolna, když se ani jeden z celků nehrnul do útoku, střelecky však byli v úvodní fázi duelu aktivnější hosté. První ohrožení branky diváci viděli ve 24. minutě, kdy vypálil Michal Hlavatý tvrdý balon, který musel zákrokem zlikvidovat domácí Matúš Macík.

O devět minut později už se skóre měnilo, a to za málokdy vídaných okolností. Beneš poslal zpětnou přihrávku právě na Macíka, kterému míč nepochopitelně prošel pod podrážkou, a inkasoval tak pravděpodobně nejlacinější gól kariéry. Krátce před pauzou mohli Hanáci vyrovnat zásluhou Radima Breiteho, jenž se dostal k odraženému balonu. Jeho střelu zblízka nicméně zneutralizoval pozorný Antonín Kinský.

Po návratu z kabin musel do akce prakticky okamžitě Macík, kterého prověřil Ladislav Krobot. Proti jeho ráně k levé tyčce se však slovenský gólman skutečně zaskvěl. Pardubice měly další tisíciprocentní šanci po selhání Beneše, jenž jako poslední hráč ztratil míč. Dominik Mareš však samostatný nájezd na Macíka neproměnil.

Olomoučtí si vytvořili další šanci na srovnání v 64. minutě, kdy vypálil Juraj Chvátal. Jeho pokus z dobré pozice ale mířil pouze doprostřed branky. Tlak Sigmy se s blížícím se koncem stupňoval, nicméně kýžené vyrovnání nepřišlo. V závěru se naopak z brejku ještě prosadil Zlatohlávek.

