Jurečka úřadoval i na vyprodaném stadionu Slovácka. Vítězství Slavie ozdobil Provodův gól

Fotbalisté Slavie zvítězili ve 26. kole FORTUNA:LIGY na stadionu Slovácka, které bylo premiérově vyprodané, 3:1. Skóre utkání otevřel už ve 29. minutě famózní dělovkou z dálky Lukáš Provod (27). Aktivní celek z Uherského Hradiště sice našel na nádherný gól odpověď, ještě před pauzou se však další ranou zpoza vápna blýskl bývalý svěřenec Martina Svědíka Václav Jurečka (29). Nejlepší střelec celé soutěže korunoval svůj výkon i přesnou trefou po změně stran, když proměnil pokutový kop, a podruhé v řadě si tak připsal dvě branky.

Zajímavou šanci měl v úvodu Conrad Wallem, ovšem prudkou ranou pouze pozdravil příznivce Slovácka. Modrobílí sice byli velmi aktivní, nicméně po odehrání přibližně půlhodiny poslal do vedení hosty Provod. Sešívaný univerzál si pustil aut Davida Douděry a z voleje fantasticky překonal Heču.

Moravané však na konci poločasu srovnali, když po dvou vychytaných střelách do prázdné brány dorazil míč Filip Vecheta. Před odchodem do kabin si Slavia vzala vedení zpět, a to po další dalekonosné ráně. Střelcem byl tentokrát bývalý hráč Slovácka Jurečka.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Heča potvrdil, že neměl svůj den také po změně stran, když byl pozdě v souboji s Wallemem, a zavinil tak penaltu. K její exekuci si stoupl Jurečka, jenž prudkou střelou do levého dolního rohu navýšil vedení.

Šanci na zdramatizování utkání měl Vlastimil Daníček, jehož hlavička nicméně mezi tři tyče nezamířila. Ještě blíže ke gólu měl Marko Kvasina, jenže orazítkoval pouze levou tyč.

Tak se v zápase pohyboval Jurečka. Opta by Stats Perform

Další větší příležitost si ani jeden z týmů nevytvořil, a sešívání tak odjeli z Moravy se třemi body. Slavia tak na jihu Moravy zvítězila a minimálně do konce kola se posunula do čela tabulky.

Tabulka FORTUNA:LIGY