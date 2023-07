Nové smlouvy ve Slavii. Sešívaní před startem sezony podepsali kontrakty se třemi hráči

Fotbalová Slavia prodloužila o rok smlouvu s uzdraveným kapitánem Janem Bořilem (32). Bývalý reprezentační bek se vrací do hry po vážném zranění kolena, s nímž laboroval od předloňského podzimu. Český vicemistr také prodloužil smlouvy do roku 2027 s křídelním hráčem Matějem Juráskem (19) a zadákem Tomášem Vlčkem (22) a v nejbližší době uzavře nový kontrakt také s liberijským univerzálem Oscarem Dorleym (25). Na tiskové konferenci to uvedl šéf Pražanů Jaroslav Tvrdík.

Bořilovi ve Slavii vypršel původní kontrakt na konci června a na soustředění do Rakouska odcestoval bez smlouvy. "Nový smluvní vztah odpovídá tomu, že jsme byli před časem přesvědčeni, že po operaci se už do své výkonnosti nedokáže dostat. Že už na Slavii nedosáhne. Ale musím říct, že poslední dobou předváděl skvělé výkony," řekl Tvrdík.

"Minimálně jako střídající hráč může na hřiště reálně v některých zápasech naskakovat. Současně je pro nás Honza nesmírně důležitý v tom, že je lídrem kabiny, kapitánem, má výbornou mentalitu," doplnil Tvrdík.

Bořil předloni utrpěl vážné zranění a v jednu chvíli hrozilo, že bude muset ukončit kariéru. Vloni v lednu ale bývalý český reprezentant podstoupil operaci a dokázal se uzdravit. Už v závěru minulé sezony naskočil do dvou zápasů slávistického "áčka" a do dalších utkání rezervy a v létě absolvoval s týmem přípravu. Během absence Bořila v roli kapitána nahradil Tomáš Holeš.

Úřadující český vicemistr si také pojistil služby dvou odchovanců. Jurásek si v minulém ligovém ročníku připsal šest branek a pět asistencí a v anketě LFA byl vyhlášen objevem sezony. Devatenáctiletý křídelník si poté zahrál i na letním mistrovství Evropy jednadvacítek. O talentovaného hráče se aktuálně podle médií zajímá Benfica Lisabon, kam před nedávnem z Edenu přestoupil Juráskův jmenovec David.

"Je logické, že je zájem i o druhého Juráska - Matěje. V této chvíli máme dvě nabídky, které se pohybují zhruba ve výši osm milionů eur (192,4 milionu korun) u základní přestupové částky. V tuto chvíli je klub finančně stabilní a věříme, že ten hráč má ještě výrazně vyšší potenciál," řekl Tvrdík.

Další transfery? Spíše ne

"Nepředpokládáme, že bychom ze základní sestavy přistupovali na další transfery. Kromě Ondřeje Lingra, který má souhlas odejít v případě, že přijde adekvátní nabídka. Další nabídky na hráče jako Václav Jurečka nám velmi lichotí, ale máme ambici mít silný tým a cíl je dostat do Edenu skupinu Evropské ligy," dodal Tvrdík.

Vlček v uplynulé sezoně hostoval v Pardubicích, jimž pomohl k záchraně v nejvyšší soutěži. Dvaadvacetiletý obránce stejně jako Jurásek startoval na evropském šampionátu jednadvacítek. "Tomáš se pravděpodobně blíží do základní sestavy nebo do ní už může dosahovat pravidelně," poznamenal Tvrdík.

Slavia podle něj v nejbližší době prodlouží smlouvu také s Oscarem. Pětadvacetiletý liberijský univerzál se v poslední době zabydlel ve středu pole, nastupovat ale může i na levém kraji obrany či zálohy.

"Je to hráč, který je trochu neviditelný, není to taková prvoplánová hvězda. Ale za mě je to můj nejoblíbenější hráč. Smlouvu, kterou má na dva roky, plánujeme o další tři roky prodloužit," nastínil Tvrdík.