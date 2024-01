Nový majitel na obzoru? České Budějovice získaly významného investora z Velké Británie

Dlouho očekávaná zpráva je tady. Dynamu České Budějovice se možná brzy začne blýskat na lepší časy. Poslední klub FORTUNA:LIGY oznámil, že uzavřel smlouvu o strategickém partnerství s britskou společností FOOTIFY.

"Účelem této smlouvy je koordinace příchodu investorů do klubu SK Dynamo České Budějovice dle mezinárodních standardů. Součástí této aktivity je i nová organizace klubu a jeho personální rozvoj," stojí na webových stránkách Dynama.

FOOTIFY, vedená Lusolou Adewumim, je poradenská společnost v oblasti managementu se sídlem ve Velké Británii, která se primárně zaměřuje na komerční poradenství, maximalizaci potenciálu příjmů sportovních značek a koordinaci investičních akcí pro obchodní růst

Vstup strategického partnera do klubu lze očekávat v první polovině roku 2024.

O budoucnosti českobudějovického Dynama se diskutuje už dlouhé týdny. Klub prochází turbulentním obdobím, kdy se v něm mění trenéři i další funkcionáři. Zimní přípravu pak tým začal s trenérským duem Jiří Lerch a Jiří Kladrubský, kteří vedli mužstvo v závěrečném utkání podzimní části sezony. Nového kouče zatím poslední tým prvoligové tabulky neangažoval. Pro výběr trenéra bude mít hlavní slovo budoucí nový majitel klubu, s nímž vedení Dynama jedná.

"Zatím nevíme, jak dlouho budeme s mužstvem pracovat. Včera (ve středu) jsme se oficiálně dozvěděli, že budeme pokračovat jako trenéři, ale my jsme se na to už nějak připravili. Už jsme se v posledních dnech s Jirkou Kladrubským scházeli a mluvili o tom, že to možná zůstane na nás," uvedl před pár dny Lerch.

Proslýchá se, že by po vstupu investora mohl do klubu přijít jako hlavní kouč bývalý trenér reprezentace či Slavie Karel Jarolím, asistenta by mu dělal jeho syn David. Zda dojde ke zmíněné změně už teď v zimě není jasné.