O posile ze Šachtaru jednáme se Srnou. Adediran? Může zůstat i odejít, netají Zápotočný

Sám dal hlavu na špalek, jeho mužstvo ale zabralo v pravý čas. Výhrou 3:0 nad Bohemians si České Budějovice zajistily alespoň trochu klidnější týden. Tomáš Zápotočný (42) ale ví, že na vítězství je třeba navázat, nejlépe už v sobotu bodovým importem ze hřiště Baníku. Pomoci by k tomu mohly i nové posily v čele s africkým šikulou Walem Allim (22). Co si od nich kouč Dynama slibuje? Proč chtěl sám sebe dostat pod tlak a jak to vypadá s příchodem útočníka ze Šachtaru Doněck?

Tomáši, spalo se vám tento týden lépe než v tom předešlém?

"Samozřejmě, celkově byl tenhle týden mnohem příjemnější než ty předtím. Čtyři prohry vám na klidu nikdy nepřidají, i na všech hráčích jsem viděl, jak moc si přejí neúspěšné období protrhnout. Jsem strašně rád, že to přišlo proti Bohemce, ale pořád to byl jen jeden zápas, pouze jedno vítězství."

Po zápase s Plzní jste řekl, že když neporazíte Bohemku, nemáte u mužstva co pohledávat. Myslel jste to vážně?

"Naprosto vážně. Vnímal jsem reakce, že jsem to říkat neměl, ale já jsem vždycky otevřený člověk. Nechci být alibista a hledat chyby někde jinde, navíc mi bylo líto fanoušků. Jsem rád, že jsem tím sám sebe dostal pod tlak."

Spolu s Markem Niklem jste Dynamo na jaře zachránili v lize a dostali ho do prostřední skupiny. Vstup do nové sezony vám sice nevyšel, ale pořád se jedná jen o začátek. Chci tím říct, zda na sebe nejste až moc přísný?

"Přísný na sebe být musíte, jen tak můžete být lepší a lepší. Náročnost je zkrátka třeba, právě tou totiž strhnete všechny kolem sebe. Je to jediná správná cesta. Alespoň my tady to tak vnímáme. Když se ale podíváte, proč nám úvod ligy tolik nevyšel, je tam více aspektů. Nevydařená příprava, velká obměna týmu. Fakt, že jsme nehráli v nesilnější sestavě. To všechno hrálo svůj vliv, je třeba trpělivosti. Jsem proto moc rád, že na nás majitel klubu, pan Koubek, v tomhle směru nijak netlačil. Že to tady neprobíhalo tak, jak je v Česku běžné. To bylo hodně milé zjištění."

Co by se ale stalo, kdybyste Bohemku neporazili? Nabídli byste s Niklem vedení svou rezignaci?

"Jednoznačně ne. S Markem jsme se o tom bavili a shodli se na se na tom, že jsme bojovníci, že i kdybychom prohráli, chtěli bychom to příště zlomit. Samozřejmě bychom ale respektovali rozhodnutí majitele klubu. Navíc je třeba říct, že jsme ještě nic nezlomili. Vyhráli jsme jeden zápas a teď nás čeká spoustu dalších. Něco přivézt budeme chtít i zítra z Ostravy."

Během úvodních sedmi kol jste inkasovali 17 gólů, proti Bohemce ani jeden. Zabrala změna rozestavení, nové složení obrany?

"Spousta aspektů. Trefili jsme se do sestavy a kluci k tomu přistoupili se vší zodpovědností. Už před zápasem jsem jim říkal, že na hřišti chci vidět jedenáct bojovníků, další na lavičce. A že to potom zvládneme. Právě bojovnost, nasazení a disciplína jsou totiž základem všeho. Od nich se vše odvíjí a my jsme to do puntíku splnili."

Snažíte se produkovat nanejvýš ofenzivní fotbal, hrát útočně za každou cenu. Je to něco, od čeho prostě neustoupíte?

"Nechci tvrdošíjně tvrdit, že si za všech okolností pojedeme svou. Už s Bohemkou jsme něco maličko změnili, pořád ale platí, že se chceme dál prezentovat dobrým fotbalem. Sezonu jsme ovšem zahájili tak, že jsme barák začali stavět od střechy a všechno nám pak spadlo. Chyběl nám ten naprostý základ, bojovnost, disciplína, náročnost. Proto se kupily laciné chyby a my jsme byli za hlupáky. Samozřejmě je třeba mít i trochu štěstí, proti Bohemce jsme ho konečně měli. Předtím se nám několikrát stalo, že jsme dostali gól a hned potom další, což s námi strašně zamávalo. Bohužel ještě nemáme takovou kvalitu, abychom něco takového dokázali otočit."

Dynamo se odlepilo ode dna tabulky. Livesport

Proslýchá se, že výrazně oslabila pozice bývalého kapitána Martina Králika. Jaká tedy je očima jeho trenéra?

"Pořád stejná. Maťo za námi byl, ptal se nás na to. Říkali jsme mu, že mu stále pevně věříme. Během přípravy se zranil a nedostal se do toho. Nemůžete ale být slepý trenér a držet tam hráče i ve chvílích, kdy mu to prostě tolik nejde. Vždycky je to o aktuální formě a tu Maťo teď bohužel moc neměl. Tak jsme ho posadili, na jeho pozici to ale nic nemění. Pořád tvrdím, že každé kolečko v soukolí je důležité úplně stejně. Není podstatné, zda je v danou chvíli na hřišti či na lavičce a u Maťa to vnímám zrovna tak."

Už minulý týden jste přivedli Michala Hubínka s Jiřím Skalákem. Co si od nich slibujete?

"Určitě obrovskou zkušenost a kvalitu. Vidíte ji už jen na trénincích. S Jirkou jsme se sešli kdysi ve Spartě, dobře ho znám. Vím, jaký je to bojovník, jak moc nám může při zápasech pomoci. O Michalovi platí úplně to samé."

Po návratu do Boleslavi se ale Skalák dost trápil. Znáte recept, jak ho nakopnout?

"Klíčová je důvěra trenéra. Pro mě bylo podstatné, že když jsme si s Jirkou telefonovali, nemluvil vůbec o sobě, ale o našem mužstvu. O tom, že by moc rád pomohl tomu, aby se mančaft zvednul. Slyšet, že sem nějaký človíček nejde s tím prodat sám sebe, ale pomoci Dynamu, je pro mě jako pro trenéra nejvíc."

Zatím poslední posilou je hbitý štírek Wale Alli. Existuje možnost, že byste ho nasadili už teď v Ostravě?

"Určitě ano. Jednoznačně. Když jsem minulý týden viděl hrát brněnskou Zbrojovku na Spartě, Alli šel na plac jako střídající hráč a hru Brna neskutečně oživil. Velmi přispěl k tomu, že se Zbrojovce povedl ten zápas otočit. Máme ho fakt nakoukaného a víme, že to může být rozdílový hráč. Ten, který vám udělá výsledek ve chvíli, kdy se zápas bude lámat. Klidně může jít v sobotu do hry na posledních dvacet, třicet minut."

Wale Alli je zatím poslední posilou Českých Budějovic. SK Dynamo ČB

Co další posily? Je ještě někdo v jednání?

"Jednáme ještě o posilách na pozici stopera a útočníka. Myslím, že není velkým tajemstvím, že stojíme o Bohdana Vinnyuka ze Šachtaru Doněck. Ale je to komplikované, složité, zvlášť, když hraje za Šachtar. Hrozně moc nám v tom však pomáhá Honza Podroužek, který si volá s Darijem Srnou. Uvidíme, zda se to podaří dotáhnout ještě do konce přestupního období."

Jak se vám právě s Podroužkem, který byl mimochodem v minulosti novinář, spolupracuje?

"Spolupracuje se mi s ním skvěle. Je vidět, že fotbalu rozumí, ostatně ho i sám hrával. Dřív jsem s ním dělal spoustu rozhovorů, vidím každý den, jak moc je do své nové práce zapálený. Nepochybuji o tom, že jednou z něj bude fantastický sportovní ředitel."

Když se ještě vrátím k Vinnyukovi, je jeho příchod navázaný na případný odchod Adedirana? Mluví se o tom, že o něj hodně stojí Slavia. Pustili byste ho tam?

"To je samozřejmě otázka. Když nemáte něco na tuty udělaného, těžko se vám pouští jiní hráči. Musíme se ale dívat i na ekonomiku klubu. Když to bude pro pana Koubka výhodné, jen těžko můžeme říkat ne. Navíc žádnému hráči nechceme bránit ve štěstí, jako trenéry nás samozřejmě těší, když je o naše hráče zájem. Pohráváme si s více variantami. Adediran může zůstat i odejít, třeba by nám ho tu Slavia nechala do konce podzimu na hostování. Uvidíme. Situaci kolem něj samozřejmě vnímám, těžkou hlavu si z ní ale nedělám. Platí, že každý hráč je nahraditelný."

A ještě k zápasu na Baníku. Brali byste před výkopem bod?

"Brali, všema dvaceti! Rok jsem tam strávil, Ostrava mě hrozně baví. Jsou tam skvělí fanoušci i skvělý majitel, i tam se dá však nějaký bod udělat. Pokusíme se je překvapit."