Derby Sparta – Slavia: Bylo vidět úmyslné kopnutí, řekl Pechanec o červené pro Preciada

Dvakrát přerušil derby kvůli chování fanoušků, v jeho samém konci pak po konzultaci s videem vyloučil sparťana Angela Preciada (26). Další zásadní problém neřešil. Sudí Ondřej Pechanec (37) prestižní střetnutí Sparty a Slavie zvládl. "Jsem rád, že jsme si se všemi hráči i funkcionáři podali ruku. Poděkovali jsme si. Tak to má být," uvedl rozhodčí 310. derby pražských "S" v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV.

Před zápasem přiznal mírnou nervozitu. Pískat prestižní derby Sparty se Slavií, ostře sledovaný svátek, není jen tak. Pechanec to ale zvládl. "Nemohl jsem říct, že nervozita byla velká, ale byla to realita. Většinou to opadne, když se začne hrát. Před zápasem to každý vnímá jinak. Já prostě nervozitu mám a naštěstí se to nějak neprojevilo," konstatoval arbitr, jenž zápas dvou nejlepších českých týmů řídil poprvé v kariéře.

Do přestávky duel dvakrát přerušil. Po závěrečném hvizdu vysvětlil proč. "Jednalo se tam o to, že jsme dostali informaci od videorozhodčího, že jsou zakryté výhledy z některých kamer. Tak jsme museli počkat, až to bude v pořádku. A taky došlo k vhazování předmětů z tribun na hráče. Bylo třeba to vyhlásit a sjednat nápravu," nechal se slyšet sudí.

Těsně před přestávkou pak Letenským nedovolil kopnout roh, což se Spartě nelíbilo. Ale i tady bylo vše podle pravidel. "My jsme ukázali, že nastavíme čtyři minuty. Někdy na konci nastavení došlo k přestupku a zahrával se přímý volný kop. V momentě, kdy došlo k jeho rozehrání, tak už bylo možná čtyřicet vteřin po čase. Obránce odkopl míč do zámezí, tak v tu chvíli se čas dál nenastavuje," vysvětlil Pechanec.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Nejzásadnější moment přišel v závěru derby. To arbitr zapískal útočný faul slávisty Bořila. Po něm ale přišla nesportovní reakce sparťana Preciada. Pechanec se na celou věc šel podívat na monitor. "VAR, kde byl Honza Petřík, mi poslal ideální jeden záběr. Z něj bylo viditelné, že se Preciado ohnal úmyslně a kopnul Bořila do kolena, nebo do stehna. Tam bylo jasno rychle," prozradil sudí, že o udělení červené karty sparťanskému hráči neměl sebemenších pochyb.